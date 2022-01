Dan Dobrea şi-a cununat fiica în Las Vegas !

Frumoasa şi distinsa co-fondatoare a restaurantului THE LIVINGROOM din Galaţi, Ilinca-Elena Dobrea, un vlăstar de 28 de ani (!), fiica marelui om de partide şi de restaurante — Constantin Dan DOBREA — s-a măritat cu un român-gălăţean stabilit de mulţi ani În SUA. Alesul este doctorul în ştiinţe, Vicenţiu Grosu, în vârstă de doar 46 de ani. Dar, oricum, valoarea nu aşteaptă numărul anilor ! Tatăl lui Vicenţiu a fost ani buni directorul Fabricii de Bere din Galaţi. De asemenea, a fost unul dintre cei mai valoroşi numismaţi din partea asta a Europei, colecţia sa sărind de mult timp valoarea de un milion de dolari. Desigur că şi mama aducea destui bani în casă, ca asistent universitar, mai ales în preajma examenelor !

Ceremonia căsătoriei a avut loc cu tot fastul cuvenit în LAS VEGAS, pe cheltuiala socrului mic, se înţelege. Căci Constantin – Dan Dobrea este proprietarul unui OFFSHORE în CYPRUS.

Vicenţiu Grosu, proaspătul mire, este la a doua căsătorie şi proprietarul unei case în San Pedro – California, căci părinţii au fost oameni foarte bogaţi, aici în Galaţi. La cununie au participat doar 40 de persoane care au în conturi sume pe care le-ar invidia şi milionarii americani.

Nunta va avea loc în primăvară, la Galaţi. Iar ca să încapă invitaţii, este musai nevoie de Restaurantul Continental. Dar termină Gigi Anghel – Oil, actualul proprietar, până atunci, amenajările de lux ? Dacă nu, se vor înghesui la mal de Dunăre, în Restaurantul Faleza, transformat în C* HOUSE şi administrat de aceeaşi C* HOUSE MANAGEMENT EAST SRL Galaţi, firmă la care a aderat şi proaspăta logodnică. Dar asupra acestor chestiuni, vom reveni noi.

Deci, se poate spune că dottore Vicenţiu Grosu şi-a tras şi un lanţ de restaurante, nu doar o logodnică !

Noi le urăm Casă de Piatră PREŢIOASĂ !