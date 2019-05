Surse din sistemul vamal al Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, cu competenţe pe judeţenele vamale Brăila, Buzău, Vrancea, Tulcea, Constanţa şi Galaţi, ne-au relatat că directorul DRV Galaţi, eternalizatul în funcţie Mihai Bucur (foto), şi juristul Căldăraru, mâna lui dreaptă de semnat documente ticăloşite, s-au îmbolnăvit de diagnostic şi stau ascunşi în spatele concediilor medicinale pentru a nu putea fi schimbaţi din funcţie.

O întrebare pentru cei doi aflaţi pe patul certificatelor medicale: câtă TVA şi-a fabricat milionarul în euro, Marin Moraru, patronul Marex Brăila, după ce şi-a exportat utilajele în Republica Moldova? Valabilă întrebarea şi pentru şeful Direcţiei de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, şi ea întinsă tot pe aceleaşi şase judeţe (încă), dar şi pentru DIICOT-ST Galaţi, cât şi pentru Camera de Conturi.

Petrică Munteanu, cel mai numit şi mai revocat director de DRV!

Aşadar, de aproape două luni de zile calendaristice, pentru a nu putea fi daţi jos de pe funcţii, Mihai Bucur, fost/ actual director al Direcţei Regionale Vamale Galaţi (DRV) din cadrul DGRFP Galaţi, precum şi tovarăşul lui de semnat documente, juristul Căldăraru, se află în moarte poli-clinică, la căpătâiul lor arzând lumânările electrice ale concediului medicinal!

Cât încă au avut tupeul de a mai merge la serviciu, cei doi au avut grijă ca o anumită corespondenţă venită de la Ministerul Finanţelor să nu apară la vedere şi să nu fie înregistrată în registrul de primiri. Ei bine, astfel de documente se refereau la înlocuirea lui Mihai Bucur din funcţie cu Petrică Munteanu din Vama Giurgiuleşti-Galaţi. De aia Munteanu a ajuns ca în Săptămâna Mare să fie revocat pentru a treia oară din funcţie!

De ce se ascund cei doi în spatele unor doctori prea plini de arginţi? Păi să ne răspundă doamna Mirela Marinescu, directorul Camerei Judeţene de Conturi Galaţi. Căci în urma auditului anual de fond la DGRFP Galaţi ştie ce sume neîncasate au fost în anii 2017 şi 2018.

Cei din sistem, care ne-au şi furnizat aceste informaţii, îi acuză pe cei doi că le este teamă să părăsească în mod onest funcţiile în care au fost numiţi politic de către PNL – Victor Dobre, din cauză că oricare nou numit în funcţie poate descoperi toate protecţiile financiare pe care le-au asigurat predecesorii, unor patroni de mari companii abonate la operaţiuni de import – export din şi în Republica Moldova, operaţiuni producătoare de muuultă TVA.

Vegetal Trading are de dat la ANAF circa 5 milioane de euro

Firma MAREX Brăila, controlată de către Marin Moraru, cu o avere estimată la 70 milioane de euro, era cunoscută ca una dintre cele mai mari procesatoare de carne, producătoare de mezeluri şi de băuturi alcoolice, a intrat în insolvenţă. Dar, acelaşi Marin Moraru, prin firma MIMBU, a cumpărat în anul 2013 terenurile, clădirile, utilajele şi aparatura de la MAREX. Acum, firmei MAREX i-au cerut administratorii judiciari falimentul, datoria către terţi şi către bugetele de stat cifrându-se la peste 100 de milioane de euro. Desigur că Moraru a cerut intrarea în insolvenţă a Marex în luna mai 2014, după ce a golit-o de toate bunurile mobile şi imobile, când în 2013, i-a cumpărat toate terenurile şi liniile de procesare şi producţie.

O să vă spunem că Marin Moraru (nefericită coincidenţă de nume!) deţine şi Vegetal Trading care, conform Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, este îndatorată în următorul hal: OTP Bank – 21,6 milioane de euro, BCR – 20,8 milioane de euro, Marin Moraru (se putea?!) – 14,7 miliarde de euro, Marex (iarăşi uimire, nu?!) – 13,9 milioane de euro, Elena Moraru (şi iarăşi uimire, nu?) – 12 milioane de euro etc. Dar şi ANAF-ul, bugetele de stat au de recuperat de aici 4,8 milioane de euro.

Ei bine, acest grup de firme se află în curtea DGRFP Galaţi, de câţiva ani şi de foarte mulţi ani sub raza de competenţă a DNA-ST Galaţi, dar mai ales a DIICOT-ST Galaţi.

Doamna procuror-şef Emilia Negraia ne poate spune (o să solicităm asta şi prin Legea 544/2001) dacă la această unitate de parchet există dosare în lucru privind grupul de firme MAREX- MORARU, de când datează şi în ce stadiu sunt. Directorului Camerei de Conturi îi solicităm să ne spună cuantumul sumelor neîncasate de către DGRFR Galaţi, constatate în urma ultimului audit efectuat aici.

Şi am luat acest caz „Marex-Moraru” pentru că există suspiciuni mai mult decât rezonabile de evaziune fiscală privind operaţiunile vamale, dar şi de export a tuturor utilajelor de producţie ale grupului de firme Marex, în Republica Moldova, cumpărător fiind o firmă care, pare-se, este controlată de acelaşi milionar Moraru, cel acoperit în astfel de manopere aducătoare de uriaşe returnări de TVA chiar de către cei care trebuiau să vegheze legalitatea vamală a operaţiunilor.

A trebuit să facem acest lung excurs, luând doar un singur exemplu, pentru a înţelege de ce nu vor alde Bucur şi Căldăraru să plece în pacea lor dată de funcţiile bugetate la fel de gras, care li se vor asigura şi după eternalizatele îmbolnăviri de concedii medicinale.

Ultima oră:

Pe 14 mai, preşedintele ANAF a decis: inspectorul vamal superior Petrică Munteanu îl înlocuieşte la conducerea DRV Galaţi pe Mihai Bucur, care a fost numit director la AJFP Galaţi, în locul lui Cristian Mirică. O altă schimbare îl vizează pe fostul director executiv adjunct de la Inspecţia Fiscală, Daniel Mocanu, detaşat la ANAF Central, el fiind înlocuit de Daniel Condurache.

Şi la final de tot, şi mai de ultimă oră:

Miercuri, 15 mai, în jurul orei 12:30, cand Impact-est era la tipar, preşedintele ANAF a dat un nou Ordin, prin care l-a revocat din funcţia de director executiv al DRV Galaţi, Petrică Munteanu, şi l-a repus în funcţie, pentru a patra oară, pe eternizatul Mihai Bucur. Tot prin acelaşi Ordin, Cristian Mirică revine la şefia AJFP Galaţi, unde Bucur nu apucase să se aşeze pe scaunul funcţiei, iar Daniel Mocanu, fost director adjunct la Inspecţia Control Fiscal, rămâme detaşat la AAFP Sector 1 Bucureşti. Vom reveni.