Doina Râmar fuge de fiii lui Chelu

Doina Râmar, sau Rimăr, cum îi spun unii, este mama defunctului Cătălin Chelu, în urma căruia a rămas o avere uriaşă, dar şi 10 copii.

Ea a deschis în luna aprilie 2019 un proces pentru ieşirea din diviziunea succesorală a imperiului lăsat de fiul ei, Cătălin.

Acţiunea are la bază zgârcenia-i proverbială şi dorinţa de a-i lăsa pe cei 10 nepoţi lefteri. Ieşirea din această diviziune duce la ieşirea din inevitabila dezbatere succesorală testamentară a semnatarei acţiunii. Aşa că ea îşi va plăti doar taxele notariale care îi vor reveni pentru partea ei de avere, nu şi pe cele ale celor 10 nepoţi! De fapt nu sunt singurele acţiuni ale Doinei Râmar declanşate, de la moartea lui Cătălin, împotriva celor 10 copii proveniţi din cinci mame, cu care Chelu a făcut copii, fără a fi şi căsătorit legal cu ele.

Făcând un pas înapoi, în timp, Cătălin, după divorţul de Cătălina, devenită soţia lui Maricel Păcuraru, a făcut un testament prin care lăsa toate bunurile prezente şi viitoare mamei sale, Doina-Liliana Râmar. Dar Regina voieşte ca toată averea să fie a ei, dacă nu, să ajungă în posesia statului. Conform Legii, 50% din avere ar trebui să revină celor 10 copii, cu condiţia ca tu, legatar testamentar, să îngrijeşti acei copii, ceea ce Liliana nu a făcut.

Dar să vedeţi cum s-a scos ea din braţul legii. Împreună cu soţul Cezar Râmar, sau Rimar, ea s-a prezentat în faţa procurorilor din DIICOT Structura Centrală şi a făcut cu ei o înţelegere şi un denunţ prin care a recunoscut că ea şi soţul ei au făcut parte dintr-un grup infracţional organizat de spălare de bani.

Dosarul a ajuns în instanţă, iar la cererea DIICOT cei doi au obţinut o condamnare cu suspendare pentru această gravă infracţiune de criminalitate economică organizată. De ce se mai bate Regina-bunică pe toată averea lui Cătălin, căci nu mai are pe ce să o cheltuiască şi când? Cert este că prin părinţi, 8 dintre cei zece copii au chemat-o în judecată, prin acţiune cerând anularea testamentului!

Iată şi lista celor cinci soţii precum şi numărul copiilor pe care Cătălin i-a conceput cu fiecare.

Cu basarabeanca Ala Procopenco are trei copii cu vârste de 6, 8 şi 10 ani.

Cu o altă basarabeancă, Veronica Paraschiv, are tot trei copii cu vârste până în 8 şi 9 ani.

Alţi doi copii au rezultat în urma concubinajului cu o altă basarabeancă pe nume Natalia.

Cu Cătălina, care lucrează în Primăria Galaţi, are o fiică de 19 ani.

Iar ultimul este Cătălin Jr., care are 20 de ani şi este fiul făcut cu Mihaela din Tulcea.

După sărbătorile Paştelui, pe 9 mai, vom reveni în forţă pe bătăliile purtate pentru acapararea imperiului lăsat de Cătălin Chelu.