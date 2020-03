Judeţul Suceava îngenuncheat de gruparea gălăţeană

De la profit în 10 ani de 4.425.876 lei, la…faliment în 2020!

Noutatea acestui început de an pentru fabrica de mobilă Mobila SA Rădăuţi o constituie faptul că această societate a intrat, la cerere, în procedura de faliment-insolvenţă conform legii 55/2014, pe rolul Tribunalului Suceava fiind înregistrat dosarul cu nr. 3764/86/2019. În cele ce urmează vom prezenta cum s-a ajuns în această situaţie la fabrica aflată sub conducerea grupării gălăţene de peste 13 ani, care s-a infiltrat în societate prin anii 2006, după ce în prealabil a intrat în posesia unui pachet de acţiuni care i-a permis să deţină controlul societăţii. Odată instalate la conducere, personaje binecunoscute ale grupării Chelu au procedat sistematic la devalizarea de lichidităţi a societăţii, îndatorarea acesteia cât pentru un deceniu, reducerea treptată a producţiei şi a personalului. În aşa hal a ajuns această fabrică renumită pentru producţia de mobilier din lemn masiv, fapt ce pare greu de crezut la prima în vedere, întrucât aceasta avea personal bine calificat, utilaje, hale, dotări în general corespunzătoare, producţie în proporţie de 98-99% la export, având desfacerea asigurată de mai bine de 20 de ani către un partener italian. Din păcate, firma a avut ghinionul intersectării cu gruparea gălăţeană amintită, motivat se pare nu de dragul implicării în societate cu scopul obţinerii de profit în urma unei activităţi de producţie, ci de alte interese ascunse. Probabil că aceşti gălăţeni au simţit mirosul banului uşor de obţinut şi ca atare s-au năpustit asupra victimei.

Ce-i mult şi bun, uneori strică!

Să ai 99.350 mp de teren în oraşul Rădăuţi într-o zonă bine situată, cu mare potenţial, clădiri, utilaje şi angajaţi bine pregătiţi profesional, se pare că nu a fost de bun augur pentru Mobila Rădăuţi SA, constituind mai degrabă un dezavantaj major când intri în contact cu membrii grupării Chelu. Primii infiltraţi în conducerea fabricii au fost Chirilă Gheorghe, Pricop Florin şi Buţurcă Marian, aceştia se pare că erau specialiştii grupării gălăţene pentru zona Bucovinei. Sarcina acestora a fost precisă: majorarea capitalului şi implicarea societăţii în tranzacţii bursiere. Anul 2007 a fost un an considerat ca de tatonare a ceea ce avea să urmeze, doar o vânzare a unui teren, ceva achiziţii de mijloace fixe, unele reparaţii şi îmbunătăţiri la clădiri, toate bine umflate şi cam atât. Anul 2008 aduce o schimbare în conducere, respectiv apariţia în consiliul de administraţie a doamnei Ţîru Luminiţa, cunoscută ca „specialistă în tranzacţii bursiere”. Trioul, Buţurcă, Pricop Florin şi Ţîru Luminiţa au tras primul tun cu tranzacţii bursiere: pierdere de 762.469 lei, fapt ce a condus la o pierdere per total activitate de 534.315 lei, asta în condiţiile în care din activitatea de bază, producerea de mobilier, societatea înregistra profit 228.154 lei. Anul ce a urmat, 2009, a fost un an cu ghinion pentru Mobila Rădăuţi, în firmă făcându-şi apariţia un personaj aparte al grupării Chelu, Munteanu Cătălin, ca director general. Acest personaj este cunoscut ca groparul societăţilor în care este numit la conducere, toate ajungând să fie implicate într-o sarabandă de maşinaţii frauduloase, ca într-un final să ajungă la faliment sau dizolvare.

Dezmăţ financiar de proporţii

Asta s-a declanşat odată cu apariţia în conducerea fabricii a personajului malefic al grupării Chelu, juristul Munteanu Cătălin, cunoscut ca artizanul unor tunuri financiare halucinante. Primul tun dat de acesta la Mobila Rădăuţi îl constituie avansurile pentru cumpărări stocuri, toate date către firme deţinute de Chelu şi oamenii săi, cum ar fi: Rostramo SA Tg. Jiu 131.959,39 lei, Celule Electrice Băileşti 556.530,24 lei, Management Board SA Slatina 752.000 lei, 7.795.638 lei (205.148,39 euro) către Alprom SA Piteşti şi Forest Product SRL Piteşti, Amattis SA Galaţi 470.000 lei, Vilcart SRL Vâlcea 76.432 lei etc. Şi parcă asta nu ar fi fost de ajuns, domnul director general devine un fel de bancă pentru societăţile lui Chelu şi le împrumută cu diverse sume de bani cum ar fi: Scop Line SA Galaţi 20.000 lei, Surexcomp SA Brăila 100.000 lei, 61.587 lei către SC Podtec SRL Tecuci, Zorder Big SA Galaţi 19.000 lei. Paradoxal, în foarte multe din aceste societăţi, juristul malefic Munteanu Cătălin este director general sau administrator, exemplificând în acest sens societăţile Celule Electrice SA Băileşti, Rostramo SA Târgu Jiu, Management Board SA Slatina. În anturajul fabricii apar şi furnizorii de serviciu ai grupării Chelu şi anume: Recal Sim SRL Slatina, Unisales Distribution SRL Galaţi, Comrimet SA Galaţi, Maital Press SRL Slatina, Dacovex SA Urziceni, Comercant SA Iaşi, SC New Dezvolt Consulting SA, care se implică atât în faza de aprovizionare cât şi de desfacere, toate îndatorând fabrica la greu. Un amănunt este demn de reţinut şi anume toate sunt firme ale grupării Chelu, asociaţii lor fiind persoane implicate în numeroase fraude: Catană Alin Cornel, Iscu Ion, Lupu Florentina, Stan Maricel Ionel, Panaite Tinel, Patrichi Giulio, Constantinescu Gabriel, Ţîru Luminiţa etc.

în centrul imaginii directorul Munteanu Cătălin

Scandal pe bune sau …blat cu SIF Oltenia?

Rămâne un mister atitudinea reprezentanţilor SIF Oltenia, care deţinea 29% din acţiunile societăţii, în relaţia cu gruparea Chelu, atât în cadrul acţionariatului SC Mobila Rădăuţi cât şi în alte societăţi din ţară în care s-au intersectat, s-au mai şi contrat, ca întru-un final să cadă la pace. SIF Oltenia, acţionar de la începutul privatizării SC Mobila Rădăuţi, a intrat în conflict cu gruparea Chelu în anul 2012, ca urmare a faptului că a cam realizat că oamenii lui Cătălin Chelu au cam sărit calul în gestionarea patrimoniului. Pierdere din tranzacţii bursiere de 351.786 lei în 2011, achiziţionarea de acţiuni în valoare de 236.000 lei la SC Cibrosat SA Galaţi, o societate aparţinând lui Chelu Cătălin, plata sumei de 1.911.780 lei într-o perioadă de 16 luni către firma SC Management Board SA Slatina, sume plătite către SC Celule Electrice SA Băileşti în cuantum de 431.000 lei în cursul anului 2011, avansuri de aproape 1 milion de lei către firmele Alprom SA Piteşti şi multe altele.

Şedinţa de aprobare a rezultatelor finaciare pe anul 2012, desfăşurată în 24 aprilie 2013, a declanşat furtuna, reprezentanţii SIF Oltenia solicitând angajarea răspunderii pentru administratorul Pricop Florin şi directorul Munteanu Cătălin, pentru prejudiciile create de către cei doi în 2010-2012, prejudiciu cuantificat la 1.308.530 lei.

Votul pentru angajarea răspunderii celor doi se ştia din start că nu va avea succes, întrucât gruparea Chelu deţinea majoritatea prin societăţile ce erau acţionare la Mobila Rădăuţi, respectiv Amattis SA Galaţi şi SC Edithon SA Focşani. După tot circul cu cei din gruparea Chelu, SIF Oltenia vinde în 2015 pachetul de acţiuni deţinut la Mobila SA Rădăuţi, respectiv 29%, către o firmă aparţinând tot grupării Chelu şi anume SC New Dezvolt Consulting SA Galaţi. Această firmă constituită iniţial în Slatina şi ajunsă prin transfer în Galaţi avea ca asociaţi două persoane de nădejde ale lui Chelu Cătălin, Catană Alin-Cornel şi Patrichi Giulio-Nelu, aceştia reuşind mai apoi să se instaleze la conducerea SC Mobila SA Rădăuţi.

Dar despre toate acestea, misterul intrării în faliment a unei firme ce a înregistrat profit în ultimii 10 ani, ce urzeli şi maşinaţii se află în spatele celor ajunşi în acţionariatul firmei, cum a ieşit de faţadă din controlul grupării Chelu, ultimele tunuri imobiliare, vom relata într-un număr viitor.