Mereu am spus că generoşi sunt cei ce n-au. Dar nu ştim ce fel este familia lui Eugen Gh. Zaharia, fost director al Administraţiei Pieţelor Agroalimentare, până la 30 noiembrie 2017. Ca bugetar de lux el a câştigat numai din salariu, pe anul fiscal 2016, 136.849 de lei noi; soţia sa a câştigat ca judecător… biblic ceva mai mult: 148.427 de lei.

Sigur că ei nu mănâncă mai multe fripturi şi nu pot dormi în toate căşile deodată, că de aia au cam multe. În total, ei sunt o familie care câştigă vreo trei miliarde de lei (vechi, e drept) anual de la buget, încât economiile şi imobiliarele pare că sunt cam mici şi cam puţintele. Da’ sigur că nu şi-ar fi lăsat copiii şi nepoţii fără dote corespunzătoare, măcar cu vilă, cabinet notarial şi limuzine la scările acestora!

Investiţiile imobiliare s-au lipit de familia lui Eugen Zaharia la câţiva ani după ce el a devenit, pentru vreo 23 de ani, director general al APA Galaţi. Aşa că între anii 1995, 2015 (aşa a scris în propria-i declaraţie de avere) a cumpărat dimpreună cu soaţa 408 mp în intravilanul Galaţiului, iar în 1998 a făcut un schimb de 425 mp de teren. În 2002 şi 2007 cumpăra la Şendreni, tot în intravilan, 1743 mp. În 2007 cumpără 500 mp la Covasna, unde e aer şi linişte pentru cei inimoşi! În 2016 familia este lovită de două grele moşteniri: una de 2600 mp în intravilanul satului Stupina, comuna Măicăneşti, judeţul Vrancea, asta dimpreună cu familia Oceanu Gheorghe şi Fănica. Tot în acel an, soţia Alexandrina moşteneşte în extravilanul aceleiaşi localităţi şi 12.500 mp de teren.

Prin viloaică, cu busola, nene!

În 1998 familia şi-a construit „cu plata în rate” o căsoaie de 272,85 mp, situată undeva în spate la „Maşniţă”, pe strada 8 Martie, parcă. Oricum, în zona de case din spatele blocurilor de faţadă de pe Silozului. În 2003 cumpără şi un apartament în Galaţi, de 58,36 mp, după ce cedează o locuinţă de serviciu primită de doamna judecător – preşedinte de Tribunal pe atunci, un apartament cu trei camere, de circa 80 mp, situat în blocul A16, la etajul unu, despre care speriaţii din presă credeau că familia Zaharia o să-l cumpere la valoarea de …inventar.

În anul 2009 este gata casa de vacanţă din Covasna şi are doar 59,87 mp. Şi asta construită tot cu plata în rate! În 2010 mai cumpără un apartament în Galaţi, cu suprafaţa de 53,84 mp. În 2016 vine o casă moştenire peste familie, şi e tot în satul Stupina, şi are 111 mp, plus 111 mp anexe gospodăreşti.

De la familia lui Oceanu Gheorghe, cumnat, încasează în 2014 o diferenţă de preţ la un contract de vânzare-cumpărare în valoare de 10.000 de euro. Ca şi consilier judeţean, unde a avut/are, parcă cinci mandate, a încasat doar 12.064 lei, fiind şi membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP).

La motorizare familia Zaharia are doar o Skoda cumpărată în anul 2012.

În rest, depozite şi asigurări de viaţă, conturi curente şi poliţe de asigurare – că doară nea Eugen este economist de formaţie – în valoare de 720.000 lei noi, bine şi echilibrat plasate în bănci şi asigurări. În euro au adunat doar circa 82.000, dar economiile mi se par mici în raport cu câştigurile anuale ale celor doi… soţi, care, repet, s-au cifrat în anul fiscal 2016 la aproape 300.000 de lei noi.

Vă anunţăm că îi invidiem frumos, ca pe toţi alţi chivernisiţi, şi nu dorim să luăm nimănui şunca din fasole. Fie în grija lor şi a urmaşilor urmaşilor lor!