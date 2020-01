Firma Ideal Windows SRL Galaţi, prin reprezentantul ei Ionuţ-Silviu Bahnaru, este protejată şi din umbră şi la vedere de pesedeul lui Costel Fotea, preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, instituţie care, prin salariaţii meseriaşi care scriu proiecte de investiţii cu fonduri ale Uniunii Europene, a mai scos judeţul acesta sărman din moartea clinică în care se afla din cauza bufonului Bacalbaşa, plantat aici ca preşedinte în mandatul 2012-2016.

Petenţii noştri, care sunt proprietari pe hârtie cu cele 24 de apartamente situate în blocul Mazepa Rezidence şi în strada Ştiinţei în blocul Garden Rezidence (12 apartamente, plus două penthouse-uri), trebuiau să se mute în blocul din Mazepa (vizavi de Apă Canal) de acum doi ani, iar în februarie 2020, urmează să se mute şi proprietarii blocului din Ştiinţei, investiţia nefiind nici măcar gata la roşu.

Ei, cei care au achitat si sută la sută din apartamentele şi locurile de parcare contractate, făcând credite la bănci, la rude sau vânzându-şi imobilele, locuiesc pe la neamuri, părinţi, socri… şi şi-au petrecut Crăciunul şi Anul Nou în tristeţe şi sărăcie, nu în locuinţele achitate. Iar patronul pesedist a ars-o pe Valea Prahovei şi la schi în Austria.

Un preot cu trei copii şi-a vândut casa şi stă cu chirie

Acest dezvoltator cu spate politic, Ionuţ-Silviu Bahnaru, nu a putut fi contactat telefonic, odată respingându-mi apelul, iar a doua oară lăsându-mă să-l apelez degeaba, căci ne interesa, cum este şi firesc, şi punctul lui de vedere în legătură cu halul în care a creat el 40 de cazuri sociale, dimpreună cu familiile lor, după ce, în naivitatea lor şi-au achitat integral apartamentele şi locurile de parcare, un apartament cu trei camere ducându-se spre 120.000de euro. Dar patronul Ideal Windows a ales să toace banii pe parandărături, cu finanţarea campaniei electorale a Vioricăi Dăncilă, cu limuzine la amantă şi nevastă, cu excursii în zone exotice, cum e Bali sau schi în Alpii austrieci.

Păi petenţii noştri care încercau să-l contacteze telefonic pe „dezvoltatorul” Bahnaru, mi-au declarat că acesta le răspundea invariabil că nu poate să se întâlnească cu ei din cauza că se află în judeţ cu preşedintele CJG, Costel Fotea, pentru campania electorală la prezidenţiale a Vioricăi Dăncilă. O proprietară de apartament din Mazepa Rezidence, al cărei apartament contractat a fost vândut de două ori, a mers în audienţă la preşedintele Fotea şi i-a relatat situaţia în care a adus-o Silviu Bahnaru. Fotea a calmat-o şi a îndemnat-o să tacă, încât totul se va rezolva, el garantând asta personal. Păi ce treabă ai mata, nea Costele, în piesa asta cu Ideal Windows şi cu Bahnaru? Deputatul Mărgărit e de înţeles, căci pe terenul aflat în proprietatea lui s-a gătat la exterior blocul din Mazepa, el alegându-se cu patru apartamente, două fiindu-i sechestrate de un italian care l-a împrumutat pe Mitică-Maruius Mărgărit cu 124.000 de euro.

Proprietarii au pus mână de la mână şi au montat mâna curentă

Proprietarii nu se pot muta în apartamentele pe care le-au achitat, cu mici excepţii, integral. Liftul nu are construită camera de funcţionare şi se pare, cei de la Urbanismul Primăriei nu vor să autorizeze construirea acesteia, regimul de înălţime al blocului fiind deja depăşit, faţă de ce este prevăzut în autorizaţia de construire. Casa scării este neterminată, nefuncţională, deci. Proprietarii care trebuiau să se mute la casele lor încă de acum doi ani, au făcut chetă şi au cumpărat ţeavă de inox pentru mâna curentă.

Branşamentele la apă, canalizare, electricitate şi gaze naturale au fost plătite din mână direct către firmele care execută aceste racorduri, mi-a declarat deputatul pesede, Marius-Mitică Mărgărit, care mă ruga să nu abordez acest subiect, că dezvoltatorii trebuie protejaţi şi încurajaţi, căci şi-aşa în Galaţi nu merge mai nimic. „Mai sunt sume de încasat, îmi relata Mărgărit, de la un doctor 50.000 de euro, 10.000 de euro de la un marinar şi 25.000 de euro de la un italienist.”

În piesă se află şi Vasilache RBX

Marius Vasilache este patron al firmei cu profil instalaţii electronice, SC RBX SRL Galaţi. Firma sa s-a ocupat de instalaţiile electrice şi de branşamentul blocului din Mazepa pentru alimentare cu energie electrică. Petenţii Impact-est, proprietari pe pielea ursului din pădure, mi-au relatat că au achitat o parte din sume direct acestei firme, Ideal Windows având, la un moment dat, conturile blocate din cauza cererii de insolvenţă iniţiată de către doi dintre furnizorii de materiale şi servicii. Aflăm că Vasilache RBX are rezervat în Garden Rezidence unul dintre cele două penthouse-uri, celălat revenindu-i Ionelei Olaru, fiica lui Gică Olaru, patronul T.O. Pietricica SRL. Despre Vasilache, pretenţii spun că acesta şi-ar fi făcut transplant de păr în Turcia, pe bani pe care i-a încasat direct prin firmele lui, de la cei care au contractat apartamente de la „dezvoltatorul” Bahnaru. Nu ne interesează că unul şi-a alungat nevasta şi copilul din casă, pentru a-i face pârtie amantei, dar cu asemenea constructori de imobile pe banii visătorilor de locuinţe civilizate, cu moralitate îndoielnică şi, prin afilierea politică, abonaţi la lucrări la bani publici, este o aventură să-ţi investeşti încrederea că vei avea casa ta, pe care ai şi achitat-o integral din bani împrumutaţi. Şi cică I.S. Bahnaru ar mai vrea să construiască un bloc pe bulevardul Oţelarilor, pe un teren în asociere cu un anume Dan Călugăru. Păi mai întâi, Ideal Windows trebuie să termine blocul din Curtea Spitalului Judeţean de Urgenţe, unde ar urma să locuiască specialiştii, cadrele medicale, investiţia de la Gradina Botanică şi reamenajarea Parchetelor de pe strada Basarabiei, dacă nu cumva a fituit sume imense pe parandarături şi pe campania electorală a pesede, unde se tot dădea plecat cu preşedintele Costel Fotea.

Lecţia Euro Construcţii

Întâmplarea face ca terasa blocului în care locuiesc să dea fix în Central Park, ansamblu rezidenţial de blocuri de locuinţe situat pe strada Basarabiei, la nord de Parcul Tecuci sau Unicom, cum este cunoscut. Ei bine, acest ansamblu alcătuit din două tronsoane formate din demisol, parcare la parter şi opt etaje are 108 apartamente cu 1, 2 şi 3 camere.

Munca la fundaţie a început în februarie 2018, iar la finele anului 2019 s-au mutat deja o parte dintre proprietari! Toate apartamentele sunt dotate cu centrală termică şi aer condiţionat, iar liftul este unul spaţios. Oameni buni, măi dezvoltatorilor jucăuşi, luaţi aminte la seriozitatea familia lui Costel Cojocaru, unul dintre co-patronii firmei Euro Construcţii SRL. Eu nu am numărat niciodată mai mult de 20 de muncitori, iar de la fundaţie, la armături-structură de rezistenţă, au fost aceiaşi meseriaşi. Nu am putut vedea nici unul umblând ca o muscă fără cap pe şantier sau stând la şpriţ şi fumat. Aflu că aici muncitorii au pauze de fumat reglementate. Co-patronul Costel Cojocaru vine primul pe şantier şi descuie porţile (la 6,30) şi pleacă ultimul ducând gunoiul menajer rezultat de la masa salariaţilor. În paralel a scos din pământ structura aflată la etajul doi, a încă unui tronson de bloc, contractat şi el în proporţie de 70%, proprietarii putând să-şi aleagă compartimentarea apartamentelor şi materialele pentru finisaje.

Adicătelea, bre, Mitică-Marius Mărgărit, vezi că noi nu descurajăm dezvoltatorii imobiliari, zonă în care Corneliu Istrate, patronul Vega 93 SRL, a făcut un pionierat de succes? Şi nici nu semănăm neîncredere în acest tip de afacere. Doar că pretindem seriozitate, muncă şi NEDETURNARE a circa patru milioane de euro, trei fiind, probabil, de ajuns pentru predarea la cheie către proprietari a celor 40 de apartamente.