Gelu Ţăranu, adică Gheorghe Radu, a dat 13 milioane de lei pe o halcă din ATLAS SA Galaţi

Gelu Radu a pus un picior ca un stabilopod în curtea de peste 220. 000 de metri pătraţi de curţi şi construcţii a SC ATLAS SA GALAŢI, fosta Întreprindere de Utilaje Grele pentru Costrucţii Galaţi (IUGCG), care a fost înfiinţată în 1977 şi care a definitivat construcţiile de pe platforma Combinatului Siderurgic Galaţi, dar participând şi la edificarea unor combinate siderurgice precum cel de la Călăraşi etc. După anii 1980, când industria României socialiste crăpa prin toate punctele esenţiale şi strategice, IGCG-ul directorit cu mână de fier de către Eugen Durbacă, duduia, functiona în plin şi depăşea mereu planul cu peste 120 %. Pai dacă erai constructor şi aveai nevoie de utilaje şi basculante, Durbacă îţi închiria cu condiţia să îi confirmi 10 ore de lucru în plin, plus 100 de kilometri parcurşi ! Asta în condiţiile în care şoferii şi mecanicii se prezentau la beneficiar doar cu câte 20 de litri de motorină în rezervoare ! Dacă nu acceptai, omul se urca pe basculantă sau pe utilaj şi pleca la un alt şantier unde şefii erau dispuşi să accepte acest furt pe faţă ! Sigur că nu pleca nimeni cu aceşti bani acasă, dar erai mereu în prim-planul judeţenei de partid, aveai dosarul în fişetul de cadre al Elenei Ceauşescu (cum şi Eugen Durbacă îl avea), erai lăudat, aveai tim şi de o partidă de tenis de câmp în timpul programului, apoi un duş înainte şi unul…după !

Scuze, cam lungă această paranteză.

După privatizare, acţionarii ATLAS SA Galaţi devin Data Consult SRL Galaţi a lui Marius-Gerard Necula, cu 50%, SIF Moldova cu 34% şi restul intră în administrarea fostului AVAS , acum AAAS Bucureşti. Capitalul social subscris şi vărsat a fost de peste cinci milioane de lei. Dar, în anul 2012, societăţii îi este cerută insolvenţa, chiar dacă a avut o cifră de afaceri de peste şase milioane de euro. Fiind listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), unde era înregistrată şi tranzacţionată cu simbolul ATLK, aceasta a publicat insolvenţa ATLAS în Buletinul pe care îl editează, fixând termen limită pentru înscrierea la masa credală 14.03.2013. La acea dată, datoriile companiei către bugetul de stat erau de peste trei milioane de lei. În anul 2020, tot conform datelor oficiale, ATLAS a avut o cifră de afaceri de 2,13 miloane de lei şi un profit net sub 30.000 de lei, cu un număr de 18 salariaţi. Dezastrul companiei a început în 2013, când firma a înregistrat pierderi de 12 milioane de lei, picajul continuând până în 2017, când pierderile au fost de 1,14 milioane de lei. Şi când te gândeşti că în anul 2005 avea 733 de salariaţi…De fapt cutremurul a atins ATLAS încă din 2010, când firma Trucks Sales Service SRL Galaţi, componentă a Grupului ATLAS, dealer regional SCANIA, a intrat în insolvenţă.

Zestrea ATLAS : 220.497,05 metri pătraţi de terenuri, curţi şi construcţii

După MEHID, GALACTA, VINIFICAŢIE ŞI BĂUTURI etc, acum s-a ivit (de fapt fix pe final de an 2021) o nouă mega-oportunitate imobiliară, căci să deţii 21+1,497 hectare de teren compact, devii atrăgător chiar dacă pe tine s-a pus ştampila de hoit. Ei bine, de câţiva ani buni, cel mai tare jucător pe piaţa imobiliarelor, mai ales terenuri, şi nu doar în Galaţi, ci şi în zone cum e Pipera-Ilfov-Bucureşti, este celebrul Gelu Ţăranu, alias Gelu sau Gheorghe Radu. Omul se mişcă rapid, are lichidităţi disponibile, este mereu bine informat, joacă tare şi până la capăt, lucrează cu o casă de avocatură care are un vârf de lance de care se tem şi casele de avocatură din Bucureşti, nu doarme, nu bea alcool, chit că are cele mai tari şi selecte cluburi şi discoteci din ţinut, pe scurt, e mereu de veghe. Sigur că pe acea platformă de 21 de hectare de curţi şi construcţii s-ar putea înfiinţa, şi cu fonduri europene, un adevarat parc industrial, în care să încapă firme tari care produc bunuri şi servicii cu valoare adăugată mare, ceea ce nu a reuşit să facă administraţia publică locală, oricâte sute de milioane de lei a risipit.

L-am contactat telefonic pe Gheorghe Radu care mi-a comunicat că nu a cumpărat ATLAS-ul, ci doar o creanţă de la cei înscrişi la masa credală. Desigur, tot telefonic l-am contactat şi pe Marius Gerard-Necula, patronul Data Consult SRL, acţionara cu 50% a ATLAS. Acesta mi-a comunicat următoarele, legat de tranzacţia imobiliară despre care vorbim: „Este o companie din Galaţi care a cumpărat o creanţă a KRUK-ului de la ATLAS. Atlasul a intrat în faliment şi bunurile vor fi executate. Din preţul bunurilor va fi acoperită masa credală. A fost o licitaţie unde s-a vândut un bun (teren, n.a.) în apropiere de comuna Vânători. Vor urma şi alte licitaţii.” Eu: „Am înţeles, dar ce valoare avea acea creanţă deţinută de KRUK ?” M.G.-N.: „Vreo 13 milioane de lei.”

Până săptămâna viitoare, când sperăm să deţinem mai multe date, ne oprim aici legat de subiectul care putea să anunţe tunul imobiliar al finalului de an 2021. Aşa rămânem cu nedumeriri. Căci nu cred că un teren, fie el situat si la Vânatori, ar fi putut fi ofertat atâta de „lejer” de către un „rechin” imobiliar de talia lui Gelu ŢĂRANU. Dar, haideţi să presupunem, până la un dialog lămuritor, că terenul în cauză are 14.000 de metri pătraţi. Pe care ai dat 13 milioane de lei. Ce poţi face cu el? Păi un cartier de viluţe, adică 20 de bucăţi cu câte 700 metri pătraţi de teren fiecare. Şi vinzi fiecare vilă cu doar 100.000 de euro, ca să ne meargă uşor calculul. Asta înseamnă 200 milioane de euro. Scădem 100 milioane de euro care reprezintă cei 13 milioane de lei daţi pe creanţă şi alte 97 de milioane de euro pentru construirea celor 20 de viluţe, şi iată-te în mână cu 100 milioane de euro. Sigur, eu nu mă pricep la afaceri, în schimb ştiu să le demontez şi am şi idei !

