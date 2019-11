Hahui a încolonat parcul auto pentru ITP la Braniştea, ca hoţii!

Ca director al Poliţiei Locale, el mai pune peste pensia de 110.000 lei şi venituri de vreo 80.000 de lei

Mda. Petrică Hahui s-a pensionat de prin anul 2016, din meseria de inspector şef al Secţiei Regionale a Poliţiei de Transporturi Galaţi.

Nesatisfăcut de pensia de peste 9.100 de lei noi pe lună, a concurat de unul singur pentru a se căpătui cu funcţia de director al Poliţiei Locale, până i-a picat întrebarea „În ce an a avut loc răscoala din 1907?” Iar până la urmă i s-a suflat răspunsul şi de atunci, odată cu mandatul primarului Pucheanu, este un bugetar de mult lux şi mai şi trafichează bugetul instituţiei prin contracte care au miros de parandarături. Cel puţin în ce priveşte mentenanţa celor peste 30 de mijloace auto din dotarea pazei contractuale, devenită Gardienii Publici, iar de aici ditai Poliţia Locală.

Pe drumul hoţilor, la Braniştea pentru ITP

Nu este treaba noastră să aflăm dacă Petrică Hahui a scos la licitaţie mentenanţa parcului auto de peste 30 de autovehicule, Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) sau a mers pe o singură ofertă cu cel mai mic preţ. Corpul de control al Primarului, precum şi echipa de auditori ai Camerei de Conturi Galaţi, directorită de către MIRELA Marinescu (scuze pentru botezul de săptămâna trecută!), au timp să verifice şi să ne comunice oficial ce e cu contractarea ITP şi mentenanţa cu cele două service-uri: BROCA Galaţi şi AUTOMONDIAL Braniştea. Ambele au ca persoană de contact şi patron? (vezi captură în facsimil) pe Gicu Murgoci. Mulţi proprietari de service-uri auto s-au inflamat despre talciocăneala asta bănoasă dintre directorul Hahui şi patronul Murgoci şi ne-au dat informaţii greu de contracarat de către cei doi protagonişti. Cică întreg parcul auto al Poliţiei Locale Galaţi, care are competenţe strict pe raza municipiului Galaţi (deci nu este cazul să plătească şi să aibă rovignete pentru cele peste 30 de maşini) a fost deplasat pe un drum ocolitor, prin spatele satelor Movileni şi Şendreni până la service-ul AUTOMONDIAL din Braniştea, pentru a li se efectua ITP. Coloana auto era vizibilă şi din spaţiul cosmic! Şi cică maşinile erau duse la service-ul Broca de pe Brăilei 264, la ieşirea din Galaţi spre Tecuci, iar de acolo erau şofate nu de poliţiştii locali, ci de salariaţii celor două service-uri ale lui Gicu Murgoci, până la service-ul din Braniştea pentru efectuarea ITP. Apoi aduse iar la Galaţi prin drumul acela de pământ, vai mama lui, de faci praf şi un tractor, darămite nişte Loganuri şi Nubira.

Alte vrăji made-n Hahui

După fapte şi acte, se poate spune că legea locală îs io, Hahui! Căci dincolo de nebuloasa contractului cu ITP şi mentenanţa parcului auto, directorul Petrică Hahui se pare că s-a dedat la achiziţii dezavantajoase faţă de banul nostru. A achiziţionat Poliţia Locală Hahui GPS –uri pentru dotarea autoturismelor, să nu cumva să se rătăcească alde pază contractuală şi să depăşească oraşul. Da, dar cică le-a cumpărat la un preţ triplu, faţă de oferta de pe mediul online.

Garajul mare din curtea de tip staţiune de odihnă şi tratament a Poliţiei Locale a fost edificat fără autorizaţie de construire.

Aceasta a fost obţinută abia după aceea dar plăţi au fost făcute către constructor; asta în timp ce ei vânează pe orice fraier care şi-a tras un cornier şi o sticlă pe balcon.

Dar să vedeţi ce au făcut ei, poliţiştii locali, cu pereţii portanţi (de rezistenţă) ai blocului unde au cantonat Secţiile 2 şi 3 ale instituţiei. O să mergem şi o să luăm imagini de acolo şi o să le cerem şi autorizaţia de demolare.

Erou al muncii socialiste, Hahui îşi decontează şi pârţurile!

Da, Petrică Hahui este şi MEMBRU! Al unei structuri sindicale. O federaţie a poliţiştilor locali, unde chiar s-a înfipt vicepreşedinte ales. Când au loc şedinţe, el pleacă musai cu maşina de director al Poliţiei Locale, îşi face şi ordin de serviciu pentru a-şi deconta cazarea şi masa (diurna), duşul şi benzina. Păi, bre, nea Hahui, aia e o treabă privată, personală, nu are legătură cu tocarea banilor noştri din taxe şi impozite. Aşa că jos astfel de deconturi, doamnă Mirela Marinescu şi corpul de control al Primarului.

Hahui, un om de circa 200.000 de lei pe an!

Ca orice intelectual, şi Petrică Hahui şi-a tras viloaică în comuna Vânători, judeţul Galaţi. Încă de prin anul 2000, când a cumpărat 0,85 ha de teren, casa având doar 110 mp şi dată la gata abia în 2006. Dar mai înainte, în 2005, şi-a cumpărat în Galaţi şi un apartament de 90 mp. În 2006 şi-a tras şi o Toyota RAV 4, iar în 2016 o Skoda. Normal că este şi debitor cu un total de 85.000 de lei, scadent în 2020.

Salariul declarat este de doar 69.705 lei pe an. Ca director al Poliţiei Locale Galaţi.

Aici se adaugă norma de hrană de 11.680 de lei pe an, un venit de 8.700 de lei ca membru în ATOP, un venit fix al Mihaelei Hahui de 30.000 de lei pe an şi o PENSIE de 110.000 de lei pe an (circa 9.167 de lei pe lună).

Să fie sănătos de zile, că ce cheltui are! Dar, repetăm, aşteptăm lămuriri din partea autorităţilor, ba chiar şi din partea lui Petrică Hahui, privind modul în care face el achiziţiile de bunuri şi de servicii.

Apoi revenim.