Hotelul Turist a fost pierdut la barbutul SISTEMULUI

Din anul 2008 Hotelul Turist a devenit proprietatea cetăţeanului italian Mario Aloi, trăitor în România-Galaţi de peste 20 de ani, în ţara natală mergând rareori doar ca turist. Tot de atunci, între proprietarul hotelului şi proprietarul terenului de sub hotel (circa 1974 mp, din totalul de 3800 mp), care este firma ALL SEASONES SRL, a unui cetăţean turc, a început un lung şir de neînţelegeri. Acestea au devenit un adevărat război dus în instanţele de judecată, marţi, 17 octombrie 2017, la ora 11.00 urmând să se consume (pen)ultimul act: vânzarea Hotelului Turist la licitaţie, prin Cabinetul Executorului Judecătoresc Tudorie Ştefan, în favoarea creditorului All Seasones SRL, proprietarul terenului căruia Mario Alai îi datorează, conform sentinţei definitive a instanţei, suma de 4,35 milioane de lei, reprezentând lipsă folosinţă teren.

Dar cum a fost strâmbat cuiul în această afacere, vom scrie ediţii întregi, fie şi pentru ca istoria să rămână cu adevărul dat de documente şi nu de conjuncturi şi interese.

Tribunalul Vaslui a dat cu ciocanul pentru o acţiune netimbrată!

Da, în justiţia de tip SISTEM de pe anumite meleaguri exotice ale patriei, se poate da ciocan în favoarea creditorului, chiar dacă acesta nu timbrează acţiunea. Şi ca totul să capete valoare de SISTEM, instanţa Curţii de Apel Iaşi respinge apelul debitorului (persoana fizică Mario Aloi, proprietarul Hotelului Turist), aşa că vânzarea la licitaţie este gata pusă pe tavă.

Iată şi soluţia pe scurt dată în Camera de Consiliu a Tribunalului Vaslui: „Respinge cererea formulată de SC All Seasones SRL prin care a solicitat acordarea de ajutor public judiciar în ceea ce priveşte taxa de timbru în sumă de 188.943 de lei, ca inadmisibilă.”

Cu toate astea, prin respingerea apelului ca nefondat, de către Curtea de Apel Iaşi, hotărârea Tribunalului Vaslui rămâne definitivă în favoarea firmei cetăţenilor turci. În istoria pe larg veţi avea prilejul să vă cruciţi.

De la 6,9 milioane de lei, la 5,176 milioane

Conform evaluărilor făcute de către experţii numiţi de instanţe, valoarea Hotelului Turist a fost stabilită la doar 1,55 milioane de euro (6,9 milioane de lei), când el face 4 milioane de euro, iar debitorul şi un creditor al său au găsit cumpărător cert pentru un preţ de 3 milioane de euro, propunere făcută şi executorului judecătoresc Tudorie Ştefan (vezi pagina 7). Cu toate astea, fiind a doua licitaţie, marţi, 17octombrie 2017, ora 11, vânzarea va porni de la preţul de 1,150 milioane de euro (5,176 milioane de lei) În cazul în care se vor prezenta doi licitatori, licitaţia se poate duce în jos coborând faţă de valoarea de 30% din preţul de pornire. Caz în care debitorul- proprietar al terenului nu va putea fi satisfăcut, căci pentru lipsa de folosinţă a terenului între 2008 şi 2015, instanţa din Bârlad a decis ca proprietarul hotelului să plătească turcilor de la All Seasones SRL suma de 4,35 milioane de lei (aproape un milion de euro!)

Sechestru asigurător instituit acum doi ani

Hotelul Turist a lui Mario Aloi se află sub sechestru asigurător de doi ani de zile, iar în mai 2017 executorul a numit un administrator al bunului sechestrat, în persoana lui Eugen Apostol, fost salariat la Plase Pescăreşti, acesta încasând şi chiriile lunare în cuantum de circa 70.000 de lei, căci M. Aloi a investit şi a amenajat primele cinci etaje, camerele fiind închiriate, cu preponderenţă, avocaţilor, evaluatorilor, lichidatorilor, experţilor şi executorilor judecătoreşti.

Nedumeririle privind preţul corect al terenului din zonă sunt multe şi trec peste capul experţilor evaluatori, căci la ora asta cel mai scump teren din Galaţi nu trece de 110 euro pe metrul pătrat. Cu toate astea, expertul Felicia-Elena Hanganu a evaluat terenul de sub Hotel Turist, în suprafaţă de 1974 mp la preţul de 466.000 de euro.

Dar, să revenim la ziua licitaţiei. Acţionarrii turci de la All Seasons nu au voie să liciteze, dar au voie să cumpere la preţul de pornire, în caz că nu se prezintă nimeni la licitaţie. Dacă hotelul s-ar vinde la 75% din preţul iniţial, adică cu 5,176 milioane de lei, turcii ar trebui să-i dea lui Mario Aloi, suma de 800.000 de lei.

Şi, totuşi, ce cumpărător dinafara „jocului” s-ar risca să intre în aceleaşi complicaţii care-l au la origini pe Traian Sandu (când era director al defunctului OJT), atâta timp cât chiria anuală pentru teren, stabilită de Curtea de Apel Iaşi este şi va fi de 550.000 de lei pe an?

Ultima oră, dar nu de tot!

Şi iată că „s-a avut grijă” să nu se prezinte nimeni la licitaţia de marţi, aşa că turcii de la All Seasons au cumpărat Hotelul Turist cu doar 1.150.000 de euro, adică cu suma de 5,176 milioane de lei. Dar istoria, odiseea, epopeea Hotelului Turist va trebui spusă.

Acum putem conchide că în această afacere nu a câştigat nimeni, ci doar avocaţii şi executorul judecătoresc. Proprietarul-persoană fizică are de primit 800.000 de lei noi de la partea turcă şi chiriile de 70.000 lei/lună, pe ultimele cinci luni, din care se scad cheltuielile de exploatare, dar şi banii pe investiţiile făcute şi evaluate la 150.000 de lei.

În articolul „Turcii de la All Seasons nu au vrut Hotelul Turist nici gratis!” veţi putea citi cum şi cât au pierdut absolut toţi în această afacere.