În loc de o locuinţă de 80.000 de euro, familia popii Negară a primit multă …uie de la patronul Bahnaru !

Apartamentul nu are utilităţi nici acum, şi trebuia predat la gata în 2019, nu în 2020

Protagonişti înregistrare:

• Voce Bărbat 1 – Ionuţ – Silviu Bahnaru – Patron Ideal Windows

• Voce Femeie – Prezbitera Negară, soţia preotului Leonard Negară

• Voce Bărbat 2 – Preot Leonard Negară

VF: Te rog frumos, că ne-ai mâncat banii, cretinule, ne-ai mâncat banii!

VB1: Ţi-am mâncat pe p…a mă-tii, ţi-am mâncat!

VF: Neruşinatule! Să-ţi fie ruşine pentru tot ce ai făcut!

VB1: Vă plângeţi în continuu că vă f.t în gură căţeilor! Mă-ta să facă puşcărie, băi răpănoaso!

VF: Răpănoasă e mă-ta, animalule! Să te f..ă în c#r toţi, băi animalule!

VB2: Mă duc la mă-ta, animalule!

VF: Să-ţi dea Dumnezeu lumânări să-ţi iei şi tu şi c…a de nevastă-ta! Animalule care eşti!

VB1: Băga-mi-aş pu.a în mă-ta! Să o f.t pe mă-ta în gură!

VB2: Să vezi la mă-ta ce mă duc eu azi, mă duc cu trei copii la tine în ogradă, blestematule!

VB1: Te calc în picioare, băi răpănosule!

VF: Nu-i nici o problemă, tot blocul merge, animalule care eşti, ne-ai mâncat banii!

VB2: Handicapat nenorocit! Mi-ai mâncat banii!

VB1: Jegoaso! Ce bani mă răpănosule?

VF: Jegoasă e măta şi c…a de nevastă-ta, animalule care eşti!

VB2: 80.000 de euro mi-ai mâncat, nenorocitule! Ce mi-ai dat în schimb?

VB1: Băi jegosule, băga-mi-aş p..a în mă-ta! Taci în morţii mă-tii, de jeg! TACI!!!

VF: Domne, ce animal de om!

VB1: Taci băga-mi-aş p..a de preot eşuat! Nici popă n-ai putut să mai fii! F…-ţi mă-tii de jeg! Impuţitule! ! Fu..-ţi morţii mă-tii de împuţit, ţi-am plătit şi apa, mă răpanosule doi ani de zile!

VF: Dar unde sunt banii noştri, dacă mi-ai plătit tu mie apa?

VB1: Dar nu sunt în apartament, mă cretino?

VF: Care apartament? Tu eşti sănătos la cap? Mi-ai dat un apartament în care nu am lumină, nu am gaze, nu am unde să mă c#c! Mă duc la mă-ta să mă c#c în curtea lu` mă-ta!

VB1: Băh jegoaso, băga-mi-aş p..a în morţii voştri de jeguri împuţite!

VB2: Ai distrus viaţa la tri copii! Ne-ai lăsat pe drumuri!

VB1: Eu ţi-am distrus-o? Tu ţi-ai distrus-o, că te-au dat afară de la biserică că sugeai p..a pe acolo….eu ştiu ce făceai? Eu ţi-am distrus viaţa? Câine ordinar!

VB2: Dar unde sunt banii mei mă, omule? Unde-s banii (pe-n.r.) care ţi i-am dat, 80.000 de euro?

VB1: Sunt în apartament, măi jeg împuţit!

VB2: Mi-ai promis că într-un an mă mut in el (apartament)

VB1: Băi răpanosule, ţi-am dat discount! Ţi-am dat pe morţii mă-tii de jeg, te-am cazat acolo, ce piz.a mă-tii vrei să-ţi mai dau? Nu mai am!

VF: Du-te la muncă, Ionuţ şi munceşte!

VB1: Dar eu muncesc, fă, dar nu pentru tine!

VF: Dar pentru cine mă? Pentru mă-ta, pentru cine?

VB1: Nu, nu pentru mama, că mama are pensie, muncesc pentru familia mea!

VB2: Păi mă duc la ea azi! Să vină la bloc să vadă!

VF: Care familie?

VB1: Băi răpănosule, tu du-te dar îţi rup oasele, băi câine ordinar!

VB2: Păi unde mă mut mă? Unde mă c#c eu?

VB1: În piz.a mă-tii, ai două case la Şendreni şi tu te plângi, băgami-aş p..a în mă-ta!

VF: Animalule care ne-ai mâncat toţi banii, nenorocitule!

VB1: Băi jegoşilor, a-ţi stat un an jumătate la bloc şi nu v-ţi plătit nici apa, nici curentul, nemernicilor! Nu a-ţi mai spus nimic, normal trebuia să vă iau chirie, nu?!

VB2: Păi m-a dat afară, unde mă duc eu acum? Unde trag eu apa acum? Că curge de sus până jos! Pentru ce l-ai mai trimis pe Traian să spargă sus acolo, că curge tot?!

VB1: Curge pe piz.a mă-tii! Date-n morţii mă-tii de jeg! Să-mi bag pu.a în mă-ta! Da nu vin eu peste tine? Fu..-te-n gură de împuţitu dracu! Preot eşuat care te-ai f…t în c#r!

VF: Câţi preoţi ai nenorocit, măi nesimţitule! Ţi-au ajuns banii

VB1: Băi răpănosule! Da tu eşti preot, băi jegosule?!

VB2: Da eu înjur ca tine?

VF: Dar tu ce eşti?

VB1: Păi cum, nu m-ţi înjurat şi m-ţi blestemat să mă duc la puşcarie?!

VF: Dar tu ce meriţi măi? Că ai lăsat atâta lume pe drumuri!

VB1: Pe cine am lăsat, fă jegoaso, pe drumuri? Tu ai intabulare, eşti cretină?

VF: Şi sunt proastă, da? Sunt proasta ta că ţi-am dat atâţia bani şi nu am unde să mă c#c acum!

VB1: Ai apartamentul fă nesimţito!

VF: Şi unde mă c#c, măi nesimţitule? Unde mă c#c?

VB2: Apartamentul fără utilităţi!

VB1: Ok, o să mai dureze puţin!

VF: Cât durează Ionuţ? Că acolo nu mai pune nimeni nici un ban!

VB2: Fir-a-i tu să fii de jeg, că ţi-ai cumpărat două case la Şendreni şi o faci pe săracu` cu mine mă boschetarule.

VF: Boschetar eşti tu mă că ai fost un laş! Ai lăsat atâta lume pe drumuri!

VB2: De ce ai fugit la Bucureşti? Şi nu ai stat aici? (la Galaţi-n.r.)

VB1: Dar nu am fugit băga-mi-aş pu.a în mă-ta, aici muncesc retardule!

VF: Şi este frumos aşa? Este frumos cum vorbeşti tu?

VB2: Păi dacă tu spui că mă bagi la puşcărie!

VB2: Am plătit lumina pe banii mei! Canalizare pe banii mei!

VF: Ionuţ, de ce spui că mai durează încă puţin, dar cine pune acei bani ca să mă mut eu acolo? Spune-mi şi tu mie!

VB2: Cine face canalizarea?

VB1: Vreţi să vorbim cum trebuie? Eu nici nu ştiam cine mă sună! Apoi mi-am dat seama!

VF: Ştiu Ionuţ că ne-ai blocat!

VB1: Am plătit doi ani!

VF: Ionuţ ştiu, ascultă-mă şi pe mine! Sunt disperată. Nicoleta (Carciug, care a cumpărat prin SC Punto Case SRL, toate apartamentele de la etajele trei şi patru-n.r.)mi-a spus să plec din apartament! Eu nu am unde să mă mut! Crede-mă că eu nu am acolo canalizare! Am sunat pe unul şi pe altul,nimeni nu mai dă un ban, Ionuţ!

VB1: Toată lumea a pus bani!

VF: Care toată lumea? Ne chinuim să punem gaze acum Ionuţ!

VB1: Toată lumea pune bani! A-ţi luat ieftine apartamentele! Nu mai am ce să fac.

VF: Păi, măi, Ionuţ, dar eu unde mai stau? Măcar 4-5 luni până punem bani la canalizare. Unde mai stau? Zi-mi tu mie! Crede-ne Ionuţ, că nimeni nu mai dă un ban.

VB1: Bun, ascultă-mă puţin! Consider aşa, că un an şi ceva cât ai stat acolo (la Italian Rezidence-n.r.), nu ar fi trebuit logic să plătesc eu apă, curent, gaz!

VF: Ionuţ, ascultă-mă şi pe mine! Eu sunt dispusă să pun 1.000 de euro pentru canalizare. Cu cine mă cuplez eu ca să trag canalizarea acolo?

VB1: Pun toţi, mă!

VF: Care? Că sun pe toată lumea! Cătalina are unde să stea, a plecat! Toată lumea are unde să stea! Pe Nicoleta nu o interesează, deci crede-ne şi pe noi !

VB1: Taci şi ascultă-mă puţin! Dacă un an jumate, sau cât a-şi stat aicea, am plătit eu gazda aia, plăteşte tu acum chiria, că nu o fi foc!

VF: Măi Ionuţ, eu te cred, dar ţi se pare normal?

VB1: Eu nu v-am ţepuit şi v-am luat banii, că aveţi acte pe ăla (apartament-n.r.), dă-l în piz.a mă-sii!

VF: Ionuţ, ascultă-mă, l-am scos la vânzare cu 70.000 de euro, nimeni nu „cântă” la el pentru că nu are canalizare. Omu` când dă un ban, vrea să aibă utilităţi!

VB1: Dar o să se dea ştii foarte bine. Este zonă foarte bună! Da, am avut nişte probleme, mi le-am asumat! Am făcut plăţi de mă ustură c # ul, dar nu puteţi să-mi spuneţi că nu v-am dat nimic!

VF: Ionuţ, crede-ne şi pe noi că suntem disperaţi! Deci, crede-ne!

VB1: Iartă-mă şi crede-mă că nu am ce să fac! NU am! Vreţi să vă duce-ţi la mama, dar duceţi-vă, mă!

VF: Măi, Ionuţ, eu nu mă duc, că nu am nici o plăcere să văd părinţii ăia ai tăi, îmi închipui şi eu!

VB1: Dar duceţi-vă, dar credeţi că ce treabă au ei?!

VF: Aşa este, părinţii nu au nici o vină! Dar în disperarea noastră, gândeşte-te, că Nicoleta mi-a zis că mâine să-i predau cheile! Deci, eu nici nu ştiu unde să-mi duc bagajele!

VB1: Vorbeşte şi înţelege-te la un preţ! Bun, că eu ţi-am plătit gaz, apă şi curent un an jumate şi două luni, plăti-ţi (şi-n.r.) voi, na! Nu mai am ce să fac.

VF: Măi Ionuţ, dar spune şi tu la toată lumea asta, că toată lumea asta aşteaptă de la tine, nimeni nu mai vrea să pună un ban, zic că ei aşteaptă de la tine! Spune-le, oamenilor buni, apucaţi-vă de toată treaba acolo! Nicoleta a zis că ea nu o să pună pentru toate apartamentele. Sunt persoane care nu mai vor! Gândeşte-te că italianul (soţul Nicoletei Carciug, care au cumpărat cele două etaje cu opt apartamente, cu două şi trei camere, în blocul cu pricina, Mazepa Rezidence,-n.r.) nu a tras nici un fir de curent, care costa 500 de lei!

VB1: Păi lasă, măi, să fie sănătos, nu trage, nu o să aibă!

VF: Păi nu o să aibă, dar noi depindem de el, dacă el nu îşi trage curentul ăla, noi nu putem să ne conectăm la lumină.

Vb1: Bine, lasă, dar am înţeles că pune lumea bani.

VF: Nu pune nimeni Ionuţ, ascultă-mă, eu eram dispusă să mă împrumut de 2.000 de euro să pun la canalizare, doar nu sunt nebună, sunt conştientă că tu m-ai ţinut atâţia ani şi chiar nu am ce să-ţi reproşez, dar vroiam şi eu canalizare! Atâta să am unde să-mi fac şi eu nevoile!

Vb1: Stai că o să vorbesc şi cu Nicoleta să văd în ce stadiu e! Ea va pune bani, nu?

VF: Nicoleta, nu ştiu, că ea nu mai vrea să zică nimic.

VB: Dar ea va pune sigur!

VF: Vezi şi tu…. mai promite-i şi tu că o mai ajuţi şi pe ea când o să ai (bani, probabil-n.r.)

VB1: Eu am ajutat-o, are şase apartamente. Când m-a cunoscut nu avea nici unul.

VF: Păi asta ştiu, ştiu că tu ai făcut multe pentru alţii! Eu te cred că ai fost bun. Prea ai dat prea multe la toţi şi tu ai rămas acum gol, cum ar veni! Eu te cred!

VB1: Nu este problemă, că viaţa le reglează!

VF: Doamne, Ionuţ, dar nu ai putea şi tu să mai bagi măcar un bilet la la ordin, o mică sumă acolo…

VB1: O să vorbesc cu ăla de la Neamţ să văd cum fac.

VF: Hai, Ionuţ, te rugăm din inimă! Şi, iartă-mă, sunt şi eu o mamă disperată! Şi apropo cu casa din Şendreni, într-adevăr, i-a dat un avans socrumi-u lu` ăla că ştiu că ţi-a spus Ivan tot, dar gândeşte-te că omul ăla aşteaptă bani ca să vând eu apartamentul. Te rog din inimă, ascultă o mamă disperată cu trei copii care nu are unde să se ducă, crede-mă!

VB1: Eu am făcut tot ce am putut.

VF: Stiu, dar te rog din suflet poate mai ai vreo şansă, măcar o mică sumă şi mai contribuim şi noi după aia.

VB1: Bine, hai că vorbesc!

VF: Hai, te rog, te rog din inimă!

VB1: Bine, bine…

VF: Bine, o zi bună!

VB1: Hai, săru’ mâna!

VF: Sănătate!

Transcriere: C.E.B.