Tragedia orfanei, încă minoră, Antonia-Andreea Ivan se amplifică pe zi ce trece şi acum la peste şase luni de la decesul mamei ei, ultima nevastă a lui Marian Ivan, Ana-Maria Crăciun, moartă într-un centru de sănătate din Italia, în urma unei operaţii de liposucţie, infectată cu o bacterie intraspitalicească, chirurgul care a efectuat operaţia fiind acuzat de omor din culpă medicală. De atunci, Antonia, o fetiţă de 17 ani, rămasă orfană de tată când avea şapte ani, iar de mamă când avea 16 ani, trăieşte drame după drame, amplificate mai ales de concubinul mamei ei defuncte, Laurenţiu-Mirel Tiron.

„Băi zdrenţelor, pun mâna pe voi şi vă distrug”!

Din 11 aprilie 2018, Antonia şi bunica ei, care îi este şi tutore, îi tot adresează rugăminţi fostului concubin ale mamei, respectiv fiicei, Ana-Maria Crăciun, să aducă în ţară trupul celei care a murit într-un spital din Italia, aşa cum am relatat pe larg în ediţia nr. 742 din 13.09.2018.

Acestea sunt transmise telefonic şi prin SMS-uri, dar totul pare a fi în zadar. Nu contează în faţa lui Mirel Tiron lacrimile şi suferinţele copilei Antonia, krămasă orfană în cea mai grea perioadă a vieţii ei. Nuuu, interlopul Tiron şobolăneşte în pensiunea cu două corpuri de clădire, edificată în Mamaia Sat din banii obţinuţi din vânzarea imobilelor pe care Marian Ivan i le lăsase fiicei lui prin testament, aşa cum reiese din plângerea penală făcută la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, împotriva lui Laurenţiu-Mirel Tiron.

Acum o săptămână, acesta a catadicsit să-i trimită Antoniei şi mamei defunctei Ana-Maria Crăciun, în loc de promisul trup pentru a-l înmormânta creştineşte, doar un colet cu hainele defunctei şi cartea de identitate a acesteia.

Cum o fi obţinut-o din spital fără să ridice şi cadavrul, şi de ce cartea de identitate nu a fost distrusă, căci ar putea fi folosită pentru obţinerea de pildă, de credite şi de bunuri, poate răspunde procurorii. De atunci, Antonia varsă lacrimi amare pe hainele mamei ei, singurele care îi amintesc de parfumul mamei, moartă de tânără la doar 36 de ani, din cauza unei culpe medicale pentru care nimeni nu a plătit. Încă.

Dar mai primeşte ceva Antonia: ameninţări şi propoziţii vulgare, de un analfabetism înfiorător, exprimat printr-un limbaj josnic, de interloc ratat.

Iată limbaj, pe care l-am redat şi în intertitlu, adresat Antoniei şi mamei defunctei, fosta lui iubită-concubină: „Băi zdrenţelor pun mâna pe voi vă distrug”, asta în loc de repatrierea cadavrului…

„Futuvă inculţi în gură”

Andreea a avut puterea şi curajul de a ne permite să fotografiem o parte din dialogurile avute cu fostul concubin al mamei ei, pe tema repatrierii trupului mamei. Vom prezenta în imagini toate cele trei capturi ale displeiului telefonului, precum şi CI a defunctei Ana-Maria Crăciun.

Vă avertizăm că limbajul lui Tiron, adresat mai ales unei minore, este oripilant şi mizerabil.

Foto 1. Tiron: „Băi zdrenţelor pun mâna pe voi vă distrug / voi vă întrebaţi cum am scoso eu pe ana din ţara sugacilor / vă distrug / vin după voi acolo / Futuvă inculţi în gură / Ne daţi voi în judecată pe mine şi pe ana / Pişamaş pe voi.”

Antonia: „Nu dau în judecată pe nimeni”

Tiron: „Cum mai dai tu ochii cu mama ta după tot ce faci”

Antonia Ivan: „NU DAUUUU ÎN JUDECATAAA PE NIMENI”

Era în data de 1 martie 2018 când Ana-Maria Crăciun se zbătea în chinuri groaznice, bacteria începând să-i negrozeze tot corpul.

Foto 2

Antonia Ivan: „NU DAUUUU IN JUDECATAAA PE NIMENI”

Mirel Tiron: „Baaaa va distrug” (pe Antonia şi pe mama Anei – Maria Crăciun(

Antonia: „Termina cu amenintarile mirel ca nu am treaba cu tine”

Tiron: „Va jur vin dupa voi”

Antonia: „Mireeeel nuuu nu dau eu in judecataaa pe nimeni”

Tiron: „Muistilor va termin va arat eu cine sunt”

Antonia: „Deci vorbeşte frumos / Ca eu nu am vorbit urat / Lu mama nu i.as face rau niciodata”

Tiron: „Ai ajuns tu sa o condamni pe maica-ta”

Foto 3

Antonia: „Ei atunci daca aflat prost eu vreau hainele lu mama nu altceva / Le trimiţi de o lună”

Tiron: „Hai pa”

Antonia: „Esti nesimtit / Vad / Ai 40 de ani omule”

Tiron: „ Baa cu cine vb tu”

Antonia: „Eu am 17 / Si trimite.mi hainele ca ajungi la gardă”

Tiron: „Ma nu ma mai cauta tu ca le pun lu maicasa / Nu ţie / O sa le pun la maicasa / Nu ma mai deranja”

De necomentat!

Aşadar, în loc de trupul neînsufleţit al mamei ei şi al fiicei bunicii ei, care îi este şi tutore, Antonia Ivan şi bunica ei primesc trivialităţi şi mârlănisme, ameninţări şi un colet de haine pe care Andreea le tot îmbracă pentru că sunt singurele care îi aduc aminte de parfumul mamei ei…

Transmitem autorităţilor abilitate ale statului să se autosesizeze în acest caz şi să acţioneze până când nu este prea târziu. Căci ele au fişa completă de interlop a lui Mirel-Laurenţiu Tiron din Mamaia Sat.

Vom reveni când autorităţile vor da semne că s-au autosesizat şi că acţionează şi în conformitate cu plângerea penală depusă la parchet împotriva lui M.L. Tiron.