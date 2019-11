Ca hrănaci-abonat la Cantina Săracilor lui Picu-Polonicu Roman, dar şi ca practician în insolvenţă, până am determinat excluderea definitivă a lui, adică a lui Marian Alexandru (foto) din rândul practicienilor în insolvenţă, el continuă din iulie 2016 să o facă pe agentul termic calp şi călâu al CALORGAL. Desigur, pesediştii, ca şi liberalii, nu erau tâmpiţi să ia o castană fierbinte ca gheaţa, cum e APATERM – CALORGAL, între fesieri. I-au lăsat-o UNPR-ului, la fel de viu precum cele două defuncto-reanimate, vajnicului Picu Roman. Şi dacă tot s-au fost schimbate de joi, 14 noiembrie 2019, contractele de furnizare a încălzirii (mamă, ce stufos, are 17 pagini) prin dezmorţire, că tot sunt plus 20 de grade Celsius afară, haideţi să vedem ce facturi ne vin pe luna noiembrie!

Lichidatorul definitiv, a fost exclus definitiv!

Marian Alexandru (neplăcută coincidenţă de nume şi de prenume cu Marian Alexandru – editorialistul în desen, caricaturist, atât cât eu am condus Imparţialul, apoi, doar o vreme, de când diriguesc Impact-est) a tombat în paginile noastre ca subiect de presă, fix precum broasca în beton. Dar s-a reverberat atâta de tare lichidarea de tot a singurei Autogări în Galaţi cu atestat pentru plecări internaţionale, încât M.A. – Calorgal a fost exclus definitiv din rândul practicienilor în insolvenţă. Paguba reclamată de către Gheorghe Dumitru, patronul firmelor Dumony şi Autogara Dumitru, consemnată în instanţă şi la UNPIR, a fost, la nivelul anilor 2014, de şase milioane de lei. Beneficiar, prin interpuşi, pare a fi senatorul râmelor, omul care mânca cândva icre negre cu deştul, Nicolae Marin. Sigur, în faţă apare, ca operator prin Autogara Dumitru, firma lui Ştefu Ion, care, cică, l-ar fi fript şi pe Lucian Bute, convins să bage un sac de box plin cu bani în nişte autobuze, numai bune de operat în interesul unor indivizi care-şi bat joc de pesede, pe care-l folosesc drept acoperiş şi scut.

Deci cam de prin astfel de ape tulburi vine Marian Alexandru – unepere – Calorgal.

Desigur, el a fost numit director al Calorgal, politic şi are un contract de mandat din 2016 până în 2020, semnat cu Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară (ADI) Galaţi.

Dar, puteţi să vă edificaţi citind arhiva on line a Impact-est.

ANI, mai exişti în cazuri ca ale lui Domniţeanu sau Alexandru?

Am făcut această lungă incursiune în trecut, pentru a înţelege prezentul relativ, de când lui M. Alexandru i s-au fost date pe mână încălzirea locuinţelor şi avantajele apei calde în igienă. Toate cu referire la consumatorii captivi preluaţi de fâlfâita CALORGAL de la defuncta APATERM.

Deci, omul este director general la ora asta peste vreo 175 de pălmaşi (bine, jumătate-s cu mapa, restul cu sapa venitului minim!)

A început timid, ca director general al Calorgal, după ce Ionuţ Pucheanu şi-a luat mandatul de primar în primire (iunie 2016). Dar, ce contează, este insul şi ce declară el public, din bani publici fiind plătit.

Are zero locuinţe, terenuri, ceasuri, bijuterii, masă etc. Aşa că în declaraţia de avere dată în 31.05.2017, pentru anul fiscal precedent, scrie că are un credit de 120.000 de euro, fără să spună termenul scadent (la Domniţeanu era de 180.000 de euro, da, ANI?!) şi că în 2016, pe juma de an a încasat, ca director general, 39.989 de lei net. Din indemnizaţia de consilier local, a încasat doar 3.654 de lei (tot juma de an!). Da, dar de aici i-au intrat în buzunar 5.337 de lei doar pentru că era membru în comisia de analiză contestaţii vânzări spaţii comerciale a Consiliului Local Municipal.

Brusc, suntem în declaraţia de avere din 2019, pentru 2018.

Totul este alb la capitolul imobiliare, ca la păsările cerului, chiar dacă şi-a extins un apartament situat la parter de bloc între două străzi. Creditul de 120.000 de euro dispare! În schimb apare un altul de 26.800 fără specificaţia monedei, contractat în 2017 şi scadent în 05.2022. Mai apare un Mitsubishi L 200, fabricat în 2013 şi, desigur, salariul. Acesta este exprimat în venit net de 93.200 lei anual (un salariu net lunar de aproape 7.800 de lei), la care adaugă şi un venit ca membru în CA al aceluiaşi rece CALORGAL, de 14.040 lei. Total anual, de la viitorul defunct, 107.240 de lei pe an.

Ni se şopteşte în … casă faptul că M. Alexandru a fost obligat de către auditorii Camerei de Conturi Galaţi să restituie suma de 14.040 lei, din cauză că membrii CA salarizaţi din societatea comercială în cauză, nu au dreptul şi la indemnizaţie de membru în CA.

Sigur, mai apare o sumă acordată persoanelor cu handicap. De câteva mii de lei pe an.

De aia cred că era el abonat la Cantina Săracilor directorită de actualul viceprimar Picu-Anton Roman.

Vom reveni. Până atunci aşteptăm să ne spuneţi unde a lucrat Andreea Popa, înălţată din contabil în director economic de către acelaşi Marian Alexandru.