Interesele USR-iste s-au prins în horă cu forţele financiare-beneficiare, pentru controlul banilor sănătăţii gălăţene. Miza: 900 de milioane de lei, adică 180 milioane de euro, anual

Așa cum ne-am obișnuit în perioada postdecembristă, banul public și funcțiile prin care este dirijat stârnește deseori interesul celor ce-și doresc să se îmbogățească rapid și prin orice altă metodă, numai prin muncă cinstită nu, și să aibă diverse avantaje prin deținerea controlului. Dacă din categoria aceasta ar face parte doar persoane cu un nivel scăzut de pregătire, care ar sta ascunși în semiumbră, dacă nu în întuneric, am pune atitudinea pe gradul intelectual redus, cu toate că ai nevoie de puțină inteligență, chiar și pentru așa ceva.

Totuși, ni se pare mult mai grav faptul că astăzi am ajuns să promovăm astfel de personaje în diverse posturi cheie, astfel că anormalul a devenit normal și normalul e o raritate. Pregătirea, experiența și capacitatea pălesc în fața interesului de grup.

Impact-est a informat cititorii, încă din luna iunie, în ceea ce privește dorința unora de a se afla la pupitrul de comandă pentru a dirija banii din sănătatea galațeană și a celor destinați breslei medicale.

În loc să tragă sfori, penelistul Toderașc le împinge în interesul populimii bolnave

Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate Galați este o intituție care a căzut în anonimat în ultimii ani și puține lucruri s-au mai auzit despre activitatea acestei structuri care mănâncă lunar banii contribuabililor. CJAS Galați a apărut iar în vizorul nostru, într-un sens bun, aș spune, după ce președinte-director general a fost numit, cu sprijin liberal, ce-i drept, tânărul și impetuosul George Toderașc. Cititorii noștri îl au în memoria colectivă ca fiind cel care „asigura asigurații” și își etala ceasul de firmă. El a fost mutat de la Direcția Finanțelor Publice – Structura Teritorială a ANAF-ului, iar singura legătură dintre tânărul de culoare galbenă și CJAS a fost faptul că în trecut acesta a lucrat în instituție.

În mod neașteptat și contrar practicilor întâlnite în cazul numirilor eminamente politic, la scurt timp de la promovare, tânărul nostru a avut sânge în instalație și a demarat o serie de controale fulger despre care noi am și scris. A sancționat medici din centrele de permanență, medici de familie, farmacii, firme de îngrijiri și nu numai, anunțând că nu se va opri. Mai mult, a avut curajul să refuze la decont suma de aproape trei sute de mii de lei Spitalului Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, pe motiv de tardivitate! Deși comunicatele de presă nu fac referire la acest aspect, unele surse vorbesc și de niște plângeri penale înaintate de CJAS Galați, În legătură cu neregulile și nelegalitățile depistate. În concluzie nu putem decât să apreciem bărbăția tânărului manager și să sperăm că aceasta nu e doar o dovadă de „inconștiență”…specifică tinereții.

Așa cum era de așteptat, controalele și sacțiunile aplicate de către conducerea CJAS au deranjat și au dus la o serie de încordări politice și coalizări de trupe din domeniul sanitar, sau cu mari interese în sistem. Între timp, PNL Galați, care l-a susținut pe actualul Președinte Director General, a renunțat la Ministerul Sănătății și acesta a trecut în portofoliul USR. Schimbarea a făcut posibilă coalizarea unui grup organizat format din medici, farmaciști și lideri politici locali, cu scopul de a-l debarca pe Toderașc.

Ce mai freamăt, ce mai zbucium, pe Susanu, Zinica și alte farmacii în lanț !

Cu sprijinul/ complicitatea lui Vlad Voiculescu, în USR Galați a fost demarată o competiție internă pentru găsirea celui dispus să mânuiască banii din sănătatea gălățeană, spre anonimatul cu care eram obișnuiți, și să pună frumos slteaua pe țambalul ce doar începuseră să cânte sub noua coordonare. Bătălia s-ar fi dat între Popescu Cristian, președintele USR Tulucești, și Susanu Marius-Eduard, prieten cu familia Zinica, purtător de vestă USR, a cărui mare calitate e aceea că este expert la împărțit flyere electorale. Din punct de vedere profesional, niciunul dintre ei nu are nicio legătură cu administrația publică și nu cunoaște sistemul bugetar, ambii fiind reprezentanți ai unor firme de medicamente, fără pregătire managerială, sau cu studii administrative. Detalii sunt pentru useriști!

Popescu nu a mai ajus la București, învingător pe plan local fiind declarat Susanu. Rezultatul nu ne miră prea mult, dacă ținem cont de faptul că încă de prin ianuarie, Silviu Zinica, primarul Smârdanului (autointitulat într-o postare pe Facebook „impotent, gras, urât și iubitorul femeilor aflate într-o relație”), anunța prin târg cu mare entuziasm faptul că la CJAS Galați o să aibă grijă să-l pună pe „băiatul lui”.

Susanu, pe care cunoscuții și-l amintesc ca fiind tipul ce în urmă cu câțiva ani lucra la benzinărie, a fost convins că scaunul de Președinte Director al CJAS i se potrivește și că i se va lipi de fund. În consecință, îmbătat de ideea succesului financiar personal/ de grup, de replicile lui Zinica și sub directa manipulare a acestuia, a ales să renunțe la slujbă.

Degeaba ar fi fost organizate delegații la capitala, vizite la Ministerul Sănătății, discuții cu actuala ministră, aranjamente pentru a fi bine, iar pe deasupra și vreo trei încercări doar-doar va promova concursul omul intereselor lor. Așa cum este evident, cifra octanică și îndoitul benzinei cu apă nu are legătură cu managementul. Nici măcar experiența în împărțitul medicamentelor nu l-a ajutat pe Susanu. Omul s-a sacrificat, și-a dat silința, a acceptat chiar și să fie victimă, dar tot nu a reușit să promoveze concursul. De trei ori s-a zbătut, dar degeaba. Minim 2 și maxim 4 au fost notele obținute. Susanu a înfrânt de fiecare dată, prestațiile acestuia ajungând să facă obiectul glumelor personalului medical, ale ziariștilor și ale funcționarilor pe care el dorea sa-i coordoneze. Au fost și postări pe Facebook cu privire la rezultatele mai mult decât mediocre pe care veșnicul candidat le-a obținut de-a lungul celor trei examene. Cine credeți că-i lua apărarea eroului progresist? Nimeni altul decât Silviu Zinica!

Inițial, nu am putut înțelege îndârjirea domnului Susanu Marius-Eduard și de unde atâta insistență. Răspunsul stă în interesele celor ce reprezintă USR Galați, pentru că „Susanu + fam. Zinica&CO = LOVE”.

Pe Silviu Zinica îl leaga de Susanu o prietenie frumoasă, zic surse din apropierea acestora, dacă nu l-ar fi îmbrobodit atât de mult pe cel din urmă, mânându-l în luptă numai să îl facă de râs. Cert este că se cunoaște pofta de a deține puterea celui care guvernează peste Smârdan. Atunci când Zinica vorbea de impunerea „băiatului său” la CJAS Galați, avea în vedere aspecte pe care cu greu le-au detectat și sursele noastre. Dar am înțeles că totul ține de mărimea bugetului CJAS și de protejarea altora în mimarea profesionalismului privind cheltuirea banului public. Cu toții sunt uniți de aceste interese, fie că sunt de grup sau individuale.

Ministrul Sănătății este chemat de urgență să intervină, și iată de ce:

Așa cum am mai arătat cititorilor noștri, Susanu a fost angajatul A&D Pharma Marketing și Laropharm. Soția acestuia este distribuitor de medicamente al naţionalei Solacium Pharma- companie aparţinând de Zentiva. Interesele celor doi sunt mai mult decât evidente, madam Susanu promovând de zor medicamentele chiar și pe Facebook. Totuși, dacă soțul ar putea da banii farmaciilor și medicilor, aceștia ar trebui doar să cumpere de la soție. Aici trebuie să fie atenți liderii USR-PLUS de la centru, precum și ministresa Sănătății, căci știm că situații de genul celei de la CJAS Galați mai sunt prin România lor. Dacă mafioții cu cefe late solicită taxe de protecție, USR Galați protejează elegant lumea medicală spre a nu deranja hibernarea veșnică. Dacă nu credeți că lumea medicală gălățeană actuală se bazează pe colaborări de genul ăsta, amintiți-vă că în martie 2020 virusul Covid19 a ajuns în urbea noastră din Turcia cu autocarul plin de medici și asistente care se întorceau din excursia „sponsorizată”- a se citi oferită ca șpagă- de către o firmă farmaceutică.

Familia Sunanu nu este singura care ar avea de câștigat din înscăunarea planificată. Daniel Zinica, consilier local în legislativul gălățean, proaspăt ales Președinte al Organizației Municipale USR Galați, fratele lui Silviu Zinica este o altă persoană care s-ar afla în avantaj. El a lucrat la A&D Pharma Marketing și este angajat al Paul Hartmann SRL. Ambele societăți activează în domeniul medical. Coincidență, sau nu, la vechiul loc de muncă a fost coleg cu Susanu. Așadar, am avea de a face cu încă un câștigător! În ceea ce-l privește pe mezin, alt aspect interesant, este și că e asociat în două societăți cu unul dintre supușii lui Puchianu, angajat ca director în Primăria Galați. Culmea ironiei, tocmai Dănuț al nostru a ajuns consilier local cu sloganul „votează-i pe singurii care nu au făcut niciodată blat cu PSD”. Dar aceste obiceiuri le-o fi învățat de la fratele mai mare. Informațiile sunt publice și se regăsesc în declarațiile de avere și în declarațiile de interese ale noului consilier local, dacă nu ne credeți pe cuvânt scris. Frumoasă opoziție în asocierea privată! Nu ar trebui să ne mai mire, având în vedere zvonul conform căruia micul Zinica și-a schimbat domiciliul pe municipiul Galați în preajma alegerilor, doar în acte, cât să poată candida la CL Galați. În acte nu ar locui cu nevastă-sa. Dar, ăsta e doar un zvon!

Am vrea să ne oprim în dezvăluiri, dar dorim să vă informăm corect, așa cum am facut-o mereu. Prin urmare, îl aducem pe scenă pe Președintele Organizației Județene a USR Galați, Andrei Postică. Nu vă faceți griji, Postică nu este reprezentant vânzări la vreo societate din domeniul farmaceutic și nu avem informații că ar deține vreo farmacie, dar asta nu înseamnă că nu intră în același grup de interese cu cei prezentați anterior. Evident că nu! Soția domniei sale este angajata Spitalului CFR din Galați, iar dacă vrei liniște în casă, e ideal să te ai bine cu șefii soției. Totul pentru bunăstarea familiei. În plus, odată înscăunat cel cu același crez în minte și în suflet, unitatea sanitară ar fi dirijată după bunul plac al domnului senator Postică. În plus, nici numele Postică Elena nu pare a fi doar o coincidență. Doamna Lucrează la Centrul pentru Copii cu Autism Galați și face parte din Consiliul de Administrație al Spitalului de Copii.

Din lanț nu puteau lipsi presupusele interese ale Catena, Myosotis, Salviafarm-Buzia

Interesele useriste din sănătatea gălățeană nu se limitează doar la familiile Zinica, Postică și Susanu. Pe listele candidaților USR Galați pentru consiliul municipal și parlament au fost două persoane a căror profesie ne-a trezit interesul. Vorbim de medicul Ciprian Verenca și de farmacistul Marian Pătrășcoiu. Urmează să vă prezentăm ceea ce a rezultat cu ocazia investigațiilor noastre cu privire la domniile lor.

Numele Verenca este cunoscut în lumea medicală din Galați. Oare să aibă legătură cu medicul Mădălina – Codruța Verenca? Evident că răspunsul e afirmativ! Doamna Verenca, este soție de politician, este angajata Spitalului de Copii și este și normal ca familia să își dorească să controleze unitatea sanitară, precum și eventuala detronare a părintelui Facultății de Medicină din Galați. Este de notorietate faptul că prof.univ. dr. Aurel Nechita se simte ca în propria casă la Spitalul de Copii, iar asocierea Postică-Verenca ne duce cu gândul la o viitoare execuție a lui Nechita.

În ceea ce-l privește pe Marian Pătrășchioiu, acesta este reprezentantul grupului de farmacii Catena și este lesne de înțeles că relațiile cu CJAS trebuie să fie de la excelent în sus, dacă vrei să vină banul și să nu ai controale și alte bătăi de cap. În trecut, Pătrășcoiu a fost farmacist la un alt lanț de farmacii, respectiv Myosotis. Se aude că a rămas în relații foarte bune cu Alexandru Chiriac, cel ce deține cele două lanțuri de farmacii Myosotis. Acestea nu sunt singurele avantaje pe care Pătrășcoiu ar urma să le aibă. Partenera lui de viată, Iordache Gabriela, este stomatolog la una din clinicile care, conform surselor noastre, iau bani de la CJAS.

Alexandru Chiriac, patronul universitar de la Myosotis, ne conduce la nimeni alta decât la celebra Olimpia Buzia. Cele două familii sunt bune prietene. Ani de zile și-au făcut până și vacanțele împreună, iar cei doi sunt profesori la Facultatea de Medicină. Dacă ați uitat, vă reamintim că Buzia a condus CJAS vreo șapte ani, în mod direct, și, se pare, încă vreo cinci, prin interpuși, cu toate că era beneficiarul real al grupului de farmacii Salviafarm. Mai nou, afacerile familiei Buzia s-au extins, ajungând să dețină un depozit de medicamente și o clinică medicală- ProClinic, situată pe strada Traian, în sediul unei decedate bănci. Între timp, în familia Buzia și-ar fi făcut apariția, prin alianță, și medici. Toate au fost posibile cu susținerea puternică a vechiului Președinte CNAS, Vasile Ciurchea, astăzi cercetat penal.

Ne oprim aici cu dezvăluirile, dar dacă observați că ne-a scăpat vreun pion important pe această tablă de șah, vă rugăm să ne aduceți la cunoștință, postând cu resposabilitate la acest articol. Până în prezent nu ne-am dat seama dacă Bogdan Rodeanu ar fi avut și vreun interes personal direct, în afara atmosferei de bine din sânul organizației, dar timpul va rezolva și dilema asta. Ce e drept, nu excludem și dorința de a o readuce pe Oana Docan în CJAS, pentru că relațiile de familie sunt de notorietate.

O conluzie care ar trebui să alarmeze SISTEMUL

Noi vom urmări cu mare atenție încercările USR de preluare a banilor sănătății gălățenilor, prin controlarea bugetului și a unităților medicale, unde esențial ar trebui să fie profesionalismul, nicicum lupta politică. Nu ne miră că cea mai bună afacere din ultimul timp o reprezintă farmaciile, dacă administratorii lanțurilor farmaceutice și reprezentanții firmelor de medicamente își dau mâna în astfel de scopuri.

Prin preluarea conducerii Casei Județene de Sănătate de către omul de casă al USR Galați, ar avea numeroase avantaje medici de familie, lanțuri de farmacii, depozite farmaceutice, firme de distribuție a medicamentelor, medici stomatologi, clinici dentare și nu numai, fiind de presupus că indivizii prezentați mai sus, în calitate de tinere speranțe politice, ar urma sa-și primească partea leului prin conectarea la conducta bugetului sănătății gălățene.

Iar dacă se întâmplă să aveți uneori o zi mai proastă, și vreți să vă amuzați, nu trebuie decât să vă gândiți la autoritatea pe care Susanu, fostul baiat de la pompă, obișnuit cu îndoirea benzinei cu apă, ar urma să o aibă asupra experimentaților angajați din CJAS.

Vă mărturisim că vom fi mult mai atenți cu persoanele de la benzinărie. Cine știe ce președinte de țară va da această categorie socio-profesională!

În concluzie, dragi cititori, cei care au venit în USR în urmă cu câteva luni, în perioada campaniei electorale, și au vorbit despre niște principii care par a fi citite din cărți de povești, v-au încălecat cu apucături pesediste. Dacă un slogan utilizat era acela că „Vechea clasă politică trebuie să iasă la pensie”, nu putem decât să transmitem un singur mesaj către fam. Susanu, fam. Zinică, fam. Postică & CO. Bă, băieți, sunteți abia la începutul carierei. Doar ce ați apărut în lumina reflectoarelor, așa că lasați naibii clocirea unor găinării de genul ăsta, că până și dinozaurii politicii gălățene vechi, în vremurile când se puteau multe, își ascundeau interesele mai bine ca voi. E o chestiune doar de timp până când grupul vostru își va schimba denumirea din grup de interese în grup infracțional, definit conform legii penale.

Captură comentarii de pe Facebook, ale lui Silviu Zinica, primar USR de Smârdan

Userişti candidând: stânga, Cristian Popescu, distribuitor firmă de medicamente, şi, dreapta, Andrei Postică, preşedintele judeţenei lor.

Marius-Eduard Susanu, derutând un singur votant! Poate chiar pe el!

Acelaşi ME Susanu, activist de campanie angro!

Susanu şi familia feminină a A&D Pharma.

Acelaşi, acum în poziţia de star al distribuţiei de medicamente.

Daniel Zinica, frate cu frate-su OT Smârdan, scriind una, dar fumând alta, ca să aibă ce trage în piept!

Bogdan Rodeanu-stânga, Andrei Postică-dreapta. Acum s-au inversat rolurile, după ce i-a tras preşedinţia judeţenei USR de sub picioare.

Ciprian Verenca – USR, medic de familie, beneficiar al CJAS Galaţi – candidat la CL Galaţi.

Silviu Zinică şi Cristi Ochiu-dreapta (director în Primăria Galaţi).