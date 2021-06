Întrunire incendiară, a la Caragiale, a acţionarilor Fricom Galaţi

Circotecă cu administratorul societăţii Lupu Lina Florentina

La Fricom SA Galaţi, fostul IRUC Galaţi, sâmbătă, 29 mai 2021, la orele 11, trebuia să aibă loc şedinţa AGA Ordinară în care trebuiau prezentate rezultatele financiare ale anului 2020. Bine spus, trebuia să aibă şi trebuiau prezentate. Nu a fost nici una, nici alta. A fost un fel de şedinţă AGA, mai degrabă o întrunire cu discuţii contradictorii, pe alte teme decât cele prevăzute la ordinea de zi. Din start s-au aprins spiritele, pentru că s-a discutat despre cererea unui acţionar ce solicitase introducerea de noi puncte la ordinea de zi (Click aici). Administratorul unic, Lupu Florentina, a motivat că nu a procedat conform legii, întrucât nu s-ar fi făcut solicitarea în termenul legal de 15 zile de la data convocării şi că ar fi răspuns în scris motivaţia (Click aici). I s-a numărat pe degete şi a rezultat că cererea era în termen. Iritată, Lupu Florentina, a numărat şi ea, dar nu i-a ieşit la fel, părea cu o zi mai mult peste termen: n-a realizat că avea un deget bandajat. Se mai întâmplă. Punctele solicitate, a fi înscrise la ordinea de zi, vizau obţinerea unor informaţii care trebuiau obligatoriu să fie prezentate acţionarilor. Iată câteva din solicitări: care sunt creanţele societăţii, debitorii, ce sume s-au prescris, cine sunt angajaţii societăţii, retribuţiile acordate, justificarea angajării acestora, câţi chiriaşi sunt, ce suprafeţe deţin, ce chirii se practică, ce litigii are societatea, cine a achiziţionat mobilă de 1,4 milioane lei şi unde este, ce dosare de cercetare penală are administratorul Lupu Florentina etc. Toate aceste informaţii au fost solicitate întrucât de vreo zece ani, de când domneşte discreţionar peste Fricom, administratorul unic şi de neînlocuit, Lupu Lina Florentina, nu se mai ştie care este realitatea în ce priveşte situaţia financiară a societăţii.

Datoriile sunt uriaşe, creanţele la fel, însumând fiecare în jur de 2,5- 3 milioane lei, multe fiind înregistrate de foarte mulţi ani, deci a intervenit prescripţia cu consecinţele de rigoare. Mai mult, am ajuns să aflăm din alte surse că a fost, şi este cercetată, pentru fapte penale în legătura cu administrarea societăţii.

Surpriza incendiară a zilei

Surpriza deosebită a întrunirii a fost apariţia unui acţionar: Rimar Doina, cea care conform evidenţelor ar fi acţionarul principal al societăţii. A fost atât de plăcută apariţia, încât cei din sală, cu excepţia a vreo 2-3 acţionari, mai nepoliticoşi, s-au ridicat în picioare. Atmosfera a fost incendiară, ceva în genul congreselor de pe vremea lui nea Nicu, doar că au lipsit aplauzele furtunoase. Plăcerea apariţiei acţionarului Doina Rimar, o persoană în general foarte agreabilă şi plină de umor, a fost puţin ştirbită de fiul acesteia, Marian Răzvan, care nefiind acţionar a fost invitat să părăsească sala dacă intervine, nepoliticos, în discuţii. Dacă l-a început Doina Rimar a fost uşor iritată, purtând discuţii cu un acţionar pe teme ce nu aveau legătura cu ordinea de zi, treburile s-au aplanat. Administratorul a trecut rapid la obiect: „aţi primit materialele să trecem la vot”, fapt ce a stârnit reacţii. S-a pus problema unor dezbateri, unele explicaţii vizavi de datele existente, puţine la număr, din aşa zisul Raport al administratorului. Refuzul purtării de discuţii a fost ferm, s-au notat pe o ciornă câteva cifre de către un domn acţionar, privind prezenţa acţionarilor, acţiunile deţinute şi cam atât. La fel s-a procedat şi la celelalte puncte de la ordinea de zi, nu la toate, că le-a pierdut firul. Aproape toţi cei veniţi la întrunire doreau să plece, aveau probabil invitaţi la masă. La finalul întrunirii, un acţionar a cerut să i se dea o copie a procesului verbal întocmit. Surpriză: nu s-a întocmit nici un proces verbal referitor la ordinea de zi. A fost benzină aruncată pe foc; s-a dezlănţuit administratorul Lupu Florentina, care a dat verdictul: „vi-l dăm săptămâna viitoare după ce îl scriem”. Acţionarul a insistat şi a început circul, cum să se scrie dacă lumea se grăbeşte. Cel cu notiţele, privind întrunirea, acţionarul Panaite Sorin, a fost sincer: „nu mai stau, îmi cer scuze, chiar am probleme”. Jurista Luca Lenuţa a dat soluţia: „aşteptaţi şi veniţi mai târziu, vă mai plimbaţi, vă mai aşa…cine plăteşte orele suplimentare?”. Cam aşa consideră unii că trebuie să se desfăşoare şedinţele cu acţionarii. Totul din pix, cei ce deţin mai multe acţiuni dictează totul, dispun după bunul plac de finanţele societăţii, ceilalţi nu contează, chiar dacă sunt în unele cazuri societăţi, cu sute, chiar mii de acţionari cuponari care nu pot veni din toate colţurile ţării pentru a participa la astfel de mascarade.

La final, Rimar Doina a fost super!

După toată tensiunea existentă la întrunire, la final, Doina Rimar a relaxat întrunirea, adresând o întrebare trăznet: „mergem dincolo la şedinţă la Fricom? Asta cei, la Galgros?” A lămurit-o Lupu Florentina: „asta este la Fricom, la Galgros a fost”. A fost tare, într-un fel, toţi cei rămaşi pe poziţie s-au mai detensionat. Într-un final s-a părăsit sala de şedinţe şi fiecare a plecat în drumul lui. Noroc cu intervenţia Doinei Rimar, la final, care ne-a mai descreţit frunţile, n-a fost o glumă, treaba a fost reală. Asta a fost aşa zisa şedinţă AGA Ordinară de la Fricom SA Galaţi: parodie.