Tacea Maria este (încă) judecător la Curtea de Apel Galaţi. În anul de greaţă 2014, la finele lunii august, ea a încasat în urma unei hotărâri judecătoreşti calpe, dată de o instanţă a Tribunalului Prahova din Ploieşti, de la mine, Gelu CIORICI, fabuloasa sumă de 80.000 RON, la care şi-a adăugat şi Biroul Executorului Judecătoresc „Caraman Cosmin” suma de 8.438,10 RON, cu titlul de cheltuieli de executare (vezi facsimil 1). În declaraţia de avere, document public pe care îl prezentăm integral în ediţia online a Impact-est (aici redăm în facsimil doar fila în care sunt declarate veniturile), dată în 28.05.2015, pentru anul fiscal 2014, doamna judecător minte prin omisiune, deoarece suma de 80.000 RON nu este declarată la capitolul „venituri din alte surse”. Deci, omul legii şi al dreptăţii face fals şi uz de fals în acte publice, motiv pentru care somăm Agenţia Naţională pentru Integritate (ANI) să se autosesizeze.

Judecătoarea Tacea şi-a spălat aşa de tare onoarea cu bani, încât 80.000 RON au dispărut!

Da, prin hotărârea judecătorească dată de instanţa Tribunalului Prahova, loc în care sunt trimişi ziariştii la spânzurătoare de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), unde se depun cererile de strămutare a unor cauze, i s-a acordat reclamantei Tacea Maria, cu titlu de daune pentru repararea atingerii adusă onoarei dumisale, suma de 80.000 RON. Dar, se vede treaba că judecătoareasa s-a spălat aşa de tare cu banii, încât aceştia nu sunt vizibili în declaraţia de avere. Iniţial, instanţa de fond a Judecătoriei Galaţi a dispus ca reclamanta Tacea să fie înzestrată cu 20.000 RON din cei 80.000 pe care îi ceruse prin cererea de chemare în judecată a subsemnatului şi a editorului Impact-est. Sigur că Tribunalul Prahova a hotărât să îi dea pentru repararea onoarei, fix întreaga sumă de 80.000 RON pe care o cerut-o ea, la cât şi-a autoevaluat onoarea judecătoreasa. Desigur, un rol aparte în această conjuraţie l-a avut şi DNA-ST Galaţi, structură controlată pe atunci tot de către procurorul Gh. Ivan, cel uşuit de aici fix prin demisolurile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Dar aşa cum Tacea Maria nu a uitat să-şi treacă bunurile mobile dobândite ca moştenitor şi suma de 15.000 de euro obţinută din vânzarea unui autoturism, precum şi salariul obţinut în anul fiscal 2014, în valoare netă de 218.944 de lei, de ce o fi simţit nevoia acută să mintă prin omisiune şi să facă fals şi uz de fals în acte publice?

De la o ştire cât un pachet de ţigări, la o roabă de bani

Totul a plecat de la o informaţie obţinută din surse aflate pe atunci, în 2014, în interiorul DNA-Structura Teritorială Galaţi. Ca gazetar, eu am preluat acea informaţie pe care am transformat-o într-o ştire de presă prin care relatam că judecătoarea Tacea este parte într-un dosar aflat la această structură a DNA-ST Galaţi. Şi mai spuneam, după ce am dat şi numărul dosarului în cauză, că judecătoarea T.M. ar fi trebuit să se autorecuze sau să se abţină în a judeca o cauză în care era parte fix DNA-ST Galaţi. Mai arătam că magistrata nu numai că nu s-a autorecuzat sau nu s-a abţinut, ci chiar a dat o sentinţă de condamnare cu închisoarea a celui trimis în judecată de către DNA-ST Ivan, pardon, Galaţi. Iacătă că pentru asta am fost pedepsit exemplar de către CASTA LOR, cunoscută de către noi populimea, ca fiind JUSTIŢIA.

Iar când hotărârea judecătorească a fost învestită cu titlu executoriu, am intrat în malaxorul BEJ „Caraman Cosmin”. Acesta a sechestrat şi ridicat din parcarea blocului în care locuiesc autoturismul Nissan Micra, proprietate a SC Echidistant Pres SRL Galaţi, editorul săptămânalului print şi online, Impact-est. Portbagajul era plin cu tirajul de 500 de exemplare a volumului de versuri „din cauza poeţilor din preajmă” al autorului Gelu-Ciorici-Şipote, pe care îl ridicasem de la tipografie cu o zi mai înainte, sechestrarea şi ridicarea autoturismului având loc într-o vineri seara, până în ora 20.00. Desigur, BEJ „C.C.” a avut grijă să facă o regie ca-n filme: cu mascaţi, cu jandarmi, cu somarea tuturor locatarilor din cele 180 de apartamente să-şi ia autoturismele parcate, pentru ca Nissan Micra să poată fi săltat şi încărcat în mijlocul de transport special.



BEJ „Caraman Cosmin” mi-a telefonat atunci de la locul faptei. I-am relatat că sunt plecat din localitate şi să amâne fapta cu sechestrarea şi ridicarea maşinii până luni, să îmi pot lua măcar cele 500 de cărţi din portbagaj. Dar omul s-a dovedit a fi un zid.

Iar la finele lunii august, când acelaşi BEJ „Caraman Cosmin” fixase data şi ora la care urma să vândă la licitaţie terenul de 600 mp, situat în Traian Nord, aflat atunci în proprietatea mea, am împrumutat suma de un miliard de lei vechi şi i-am depus în contul BEJ „Caraman Cosmin”. La 11.50, cu 10 minute înainte de începerea licitaţiei, m-am prezentat la biroul acestuia cu dovada achitării debitului. Prezentă la juisarea creată, era şi avocata judecătoresei Tacea.

Când au văzut că li s-a năruit castelul construit din cărţi de joc, s-au dezumflat şi le-a căzut feţele, de parcă nu le dădusem o roabă cu bani, ci le-o luasem. De fapt, acelaşi BEJ „C.C.” îmi vâna potenţialii cumpărători ai terenului şi, conform unuia dintre ei, erau sfătuiţi de acelaşi BEJ „C.C.” să nu cumpere terenul de la Ciorici, căci l-ar putea cumpăra de la BEJ-ul lui, la jumătate din preţ. Desigur că un tânăr student care a şi cumpărat acel teren de la mine, cu 40 euro metrul pătrat, nu cu 70-80 de euro cât era preţul pieţei în zonă, ia explicat aceluiaşi BEJ „C.C.” că el doreşte să cumpere acel teren de la proprietarul Ciorici, nu de la el, executorul.

De fapt ce voiau cei din conjunţie, inclusiv viitoarea noră a judecătoresei Tacea, care a reprezentat-o în acel jalnic proces, să nu stingă debitul de 88.438,10 RON, vânzând la un preţ necinstit (ca declaraţie la notarul public), să vândă şi autoturismul sechestrat din mai până la finele lui august 2014, şi depozitat în curtea din spate a restaurantului „Pescarul”, şi tot să nu stingă acel debit. De aia parcă le murise cineva din familie, aşa s-au comportat când le-am depus dovada depunerii în cont a sumei de 88.438,10 RON.

Aşteptăm reacţia Agenţiei Naţionale pentru Integritate, întrucât ziarul Impact-est este monitorizat de către toate instituţiile centrale ale statului, începând cu Preşedintele.