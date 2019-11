Lichidatoarea Bontea a fost suspendată din profesie!

De mai bine de doi ani de zile, lichidatoarea de tot, Daniela Bontea, se zbate şi se războieşte cu toată lumea, ajungând până la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numai ca să scape de decizia Instanţei Locale de Disciplină Galaţi (ILD) a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), care a sancţionat-o cu suspendarea pe o perioadă de şase luni de zile din profesie, din dreptul de a mai fi practician în insolvenţă, adică de lichidator al firmelor aflate în stare de faliment.

Între timp, când laţul a început să-i strângă zdravăn grumazul, a început să-şi înstrăineze bunurile. Prima a fost viloaica aia care se învârte după soare, pe care a afişat mare „de vânzare” încă de prin luna august 2019, situată undeva în zona rezidenţială de pe lângă Metro. Dar să vedem de ce.

14 firme au rămas fără lichidatoarea Bontea!

Ca şi Marian Alexandru, cel care a lichidat de tot, în favoarea sa şi a unora de prin Pechea, Autogara „Dumitru”, motiv pentru care şi-a pierdut definitiv dreptul de a mai fi practician în insolvenţă, şi avocata Daniela Bontea este pe care să-şi piardă definitiv dreptul de a mai fi lichidator judiciar, practician în insolvenţă. Ea s-a opus din răsputerile toate, dând din coate şi din spate pentru a scăpa de sancţiunea suspendării pe o perioadă de doar şase luni din dreptul de a profesa. Şi întrucât are în portofoliu 12 firme pe care le lichidează (de tot, cum numai ea ştie), a cerut instanţei, cu inima frântă de grija acestora!, să dispună înlocuirea ei de la butoanele lichidării celor 12 companii, cu nepoata sa şi parteneră de Cabinet de Insolvenţă „Bontea Daniela”, pe perioada suspendării, Rodica-Magdalena Jalbă.

Desigur, statutul profesiei permite acest lucru. Ea cere suplinirea suspendării ei (mai are 4 luni de stat pe bară) Tribunalului Galaţi, în 21.10.2019, simţind în urină ce urma să apară pe site-ul oficial al UNPIR – Secţiunea a VI-a – Sancţiuni, în 24,19,2019,

Dar revenim asupra chestiunii. Acum vom enumera firmele pe care CI Bontea Daniela” le lichidează de tot şi de care i se rupe inima (eram să scriu că i se rupe-n paişpe!) Păi cum să nu, căci numai compania Vâlceana SA Galaţi se plânge prin administratorul ei judiciar că au fost încasaţi nelegal de către CI „Bontea Daniela” nu mai puţin de 600.000 de lei! Iată şi cele 12 firme rămase organe de CI „Bontea Daniela”: Cascada SRL, Dunaraf Trans SRL, Herbson SRL, Karmagab SRL, Mastif Construct SRL, Vâlceana SRL, Agri Domar SRL, Kramer & Maka SRL, RO Taxi Man Trans SRL, Traminer Exim SRL, Cosmilact SRL şi Virgfan SRL.

Îi rugăm pe administratorii judiciari ai celor 12 firme debitoare să ne contacteze la tel. 0746-119.411 sau să ne scrie pe mail geluce@yahoo.com situaţia în case se află, aşa organe şi bifurcate…ba C.I. „B.D.”, ba Rodica-Magdalena Jalbă, soaţă de dregător important în Primăria Pucheanu.

Următoarea greşeală înseamnă excluderea din UNPIR

Da, Daniela Bontea, prin Cabinetul ei de Insolvenţă (CI), mai are loc de o singură greşeală până la excluderea din corpul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.

Acum ea a scăpat doar cu sancţiunea asta lejeră: suspendarea din profesie pe o perioadă de şase luni, majoritatea dintre cei 41 de sancţionaţi din „lotul Bontea” primind suspendări de câte trei luni de zile.

Aşadar, pe site-ul oficial al UNPIR, Secţiunea a VI-a – Sancţiuni a fost publicată în 24.10.2019 o listă cu 41 de practicieni în insolvenţă care au fost sancţionaţi, listă unde Bontea Daniela ocupă poziţia 23.

Iată şi motivarea: „Sancţiune cu suspendarea din profesie pe o perioadă de 6 luni, prin Hotărârea din 16.10.2017, pronunţată de ILD Galaţi (Instanţa Locală de Disciplină, a UNPIR, cu competenţă pe trei judeţe – n.a.), prin Decizia nr. 48 din 23.03.2018 pronunţată de ISD (Instanţa Superioară de Disciplină cu competenţă la nivel naţional – n.a.) a fost respinsă contestaţia împotriva Hotărârii din 16.10.2017. Prin Hotărârea nr. 3096 din 28.06.2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, s-a dispus suspendarea Deciziei nr. 48/2018. La data de 11.04.2019, ÎCCJ (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – n.a.) a admis recursul UNPIR”.

Alături de Daniela Bontea, din lotul celor 41 de sancţionaţi, din judeţul Galaţi, mai apare sancţionat Ion-Mihai Tănase, care a fost suspendat din profesie doar pentru trei luni.

Mai rămâne să ne lămurim de cine se mai teme CI „Bontea Daniela”, în afara firmei Vâlceana, unde este reclamată de o gaură de circa 600.000 lei, bani însuşiţi şi, se pare confirmaţi de un control al DGFP Galaţi, de subiectul nostru, atâta timp cât îşi pune la adăpostul unor vânzări discutabile de bunuri imobiliare, printre care şi vila care se învârte după soare, pe care o aveţi în imagine.

Vom reveni cu raportul DGFP.