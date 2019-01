După zece ani de cercetări, procurorii DIICOT-ST Iaşi au reuşit să finalizeze dosarul devalizării Lactis SA Iaşi, o fabrică arhicunoscută şi apreciată în Iaşi şi nu numai, renumită pentru produsele de lactate, delicioasele iaurturi şi brânzeturi, apreciata îngheţată şi multe alte asemenea produse pe care cei din acea parte de ţară le savurau zilnic.

Rechizitoriul întocmit de procurori a ajuns în instanţă la finele luni septembrie 2018 şi face obiectul dosarului nr.543/45/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Iaşi. Ani de zile firma Lactis SA a făcut obiectul unor ample cercetări şi subiectul multor articole de presă privind implicarea unui gălăţean de-al nostru, Petrică Herascu, în afaceri dubioase care au contribuit la devalizarea şi falimentarea acestei fabrici. Iată că în toamna anului ce a trecut, Petrică Herascu, avocato-notarul Irimia Petrişo-Gabriel, personaje binecunoscute nouă gălăţenilor, precum şi alte trei persoane din fosta conducere a SC Lactis SA Iaşi, Gâlcă Constantin, Micu Maria şi Burlacu Gheorghiţă au fost trimişi în judecată pentru gestiune frauduloasă. Alături de acest grup infracţional, în dosar figurează ca persoană responsabilă civilmente societatea Galmopan SA Galaţi şi firma Euro-Lact SRL, firme controlate de Herascu. Conform rechizitoriului prezentat de procurorii ieşeni, pentru devalizarea firmei Lactis SA, Herăscu Petrică s-a folosit s-a folosit de trei societăţi: Galmopan SA şi Spaţii SRL din Galaţi, precum şi de un SRL constituit în Iaşi, respectiv Euro-Lact SRL Iaşi. Acuzele aduse celor trimişi în judecată se referă la tot felul de maşinaţii, artificii contabile, inginerii financiare marca PH şi contracte dubioase şi păguboase pentru firma ieşeană care, practic, a fost pusă în situaţia de transfera sume mari de bani din conturile sale către firmele Grupului Infracţional Herăscu (G.I.H.), precum şi înstrăinarea unor clădiri şi terenuri către companiile acestui grup gălăţean. Schema folosită de personajele trimise în judecată, parcă ne este cunoscută: adică vânzarea de utilaje, construcţii şi terenuri la valori cu mult sub valoarea de piaţă, precum şi discounturi acordate la vânzarea produselor specifice activităţii SC Lactis. Prejudiciul estimat de procurori pentru perioada 2005-2006 se ridică la 1.725.251,44 de lei. Tot din cercetările efectuate a rezultat că s-a ajuns la situaţia absurdă ca Lactis SA să plătească chirie pentru spaţiile ce au fost în proprietatea fabricii până când, după schema clasică, acestea au fost transferate în patrimoniul firmelelor G.I.H. din Galaţi. Culmea este faptul că fabrica ieşeană a ajuns datoare la SC Galmopan SA Galaţi, care printr-un personaj binecunoscut multora din Galaţi, directorul general Gavrilă Mariana Mihaela, a solicitat în august 2007 intrarea în insolvenţă a firmei ieşene pentru o sumă datorată de acesta către Galmopan SA Galaţi, crezând petenţii că vor reuşi astfel să ştergă urmele jafului realizat după reţeta G.I.H.

Îngheţata care i-a ,,fript” pe Herascu şi pe Irimia

După ce ani la rând a comercializat produsele Lactis SA prin firma căpuşă Euro-Lact SRL Iaşi, Herăscu a considerat că ar fi cazul să dea marea lovitură şi a reuşit să facă firma Lactis asociată la noul Euro-Lact SRL, cu un aport în natură, respectiv o linie de îngheţată. Linia de îngheţată fusese achiziţionată şi plătită de Lactis SA Iaşi cu ,,doar” 1.267.019,73 de lei. Cum-necum, firma Lactis a vândut părţile sociale deţinute la Euro-Lact SRL pentru modica sumă de 382.650 de lei chiar lui Herăscu Petrică. Urmare a tranzacţiei, acesta din urmă a ajuns dator la Lactis SA Iaşi, întrucât nu a achitat contravaloarea părţilor sociale şi pentru stingerea datoriei a apelat la diverse artificii contabile. Conform cercetărilor, s-a constatat că după realizarea obiectivului ,,o linie de îngheţată fierbinte pentru toate gusturile”, cei din conducere au îndatorat firma la greu către stat, firma Lactis intrând în faliment din 2009, proces ce se află în derulare şi la aeastă dată. Conform datelor, datoria societăţii Lactis ajunsese la 23.293.856 de lei, numărul creditorilor înscrişi la masa credală fiind de 267 persoane fizice şi juridice. Aceste informaţii, ceva mai ample faţă de alte articole ce s-au publicat în presa ieşeană în ultimii ani, au apărut pe pagina de internet „Dezvăluirea”- anchete şi reportaje, de luni, 13 ianuarie 2019, sub semnătura lui Constantin Mazilu. (Sursa)

Herascu şi Irimia, în preliminarii pe 30 ianuarie 2019

Conform site-ului Curţii de Apel Iaşi, se află pe rol dosarul 543/45/2018, Secţia penală, dosar în care protagonişti sunt gălăţenii noştrii Petrică Herăscu şi avocato-notarul Petrişor Irimia, aceştia având calitatea de inculpaţi, şi firma gălăţeană Galmopan ca parte responsabilă civilmente. Dosarul are ca obiect gestiune frauduloasă şi momentan nu are termen stabilit. Derivat din acest dosar este cel cu numărul 543/45/2018/a1, Secţia penală, ce are ca obiect ,,măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară”, protagonişti fiind persoanele de care am amintit, precum şi alte trei persoane din conducerea SC Lactis SA Iaşi: Gâlcă Constantin, Micu Maria şi Burlacu Gheorghiţă, firmă aflată în faliment din 2009 şi pentru care persoanele amintite sunt acuzate de gestiune frauduloasă. Acest dosar a avut un prim termen în 12 decembrie 2018, următorul termen fiind pe 30 ianuarie 2019. Cum vor juca părţile şi ce va dispune judecătorul de cameră preliminară, vom vedea. Un lucru este cert: procurorii DIICOT Iaşi s-au mişcat ceva mai repede decât alţii din ţară şi au trimis dosarul în instanţă. Se pare că avem o premieră la Iaşi în ce-i priveşte pe aceşti protagonişti.

Vă ţinem la curent.