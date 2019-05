Luni, 20 mai 2019, „Mazăre” la greu. Made in Madagascar !

Începutul acestei săptămâni, mai exact ziua de luni 20 mai 2019, a coincis cu anunţuri despre importuri la greu de ,,Mazăre”. Unul se referea la cel privind aducerea în ţară a refugiatului Mazăre, celebrul primar al oraşului Constanţa, cel ce vreo câţiva anişori a făcut şou prin Primăria Constanţa, superşouri pe litoral vară de vară, de credea lumea că suntem în Brazilia la celebrul carnaval. Al doilea anunţ despre ,,mazăre”, viza informaţia dată de Reprezentanţa Comisiei Europene de la Bucureşti, aceasta venind cu o precizare: în 2018 Uniunea Europeană a importat179.000 de kg de mazăre din.. Madagascar, în valoare de un milion de euro.

Consumul excesiv de ,,Mazăre” dăunează grav sănătăţii



Vară fierbinte 2013



O fi fost o simplă coincidenţă aceste două anunţuri făcute pe canalele media sau nu, dar un lucru este clar: consumul de mazăre dăunează grav sănătăţii. Simplu de constatat, dacă privim imaginea lui Mazăre la interval de vreo doi-trei anişori. Că a fost adus Mazăre în ţară, este bine, arată că instituţiile abilitate s-au mişcat surprinzător de rapid şi de bine, că justiţia din România a sancţionat prompt infracţiunile săvârşite de dom primar cu vreo 9 anişori şi ce-or mai urma, iarăşi este bine.

Prejudiciu 114 milioane de euro, 9 ani puşcărie, da’… recuperarea?

Dar, ar mai fi o problemă care ne frământă: recuperarea prejudiciului! Mazăre şi cu trupa sa (trupă ce a încasat şi ea vreo 17 ani de puşcărie per total) au produs un prejudiciu de vreo 114 milioane euro. Asta e problema pe care mulţi o trec cu vederea: se fac valuri despre x sau y, că a furat, a prejudiciat milioane, zeci, sute, de lei sau euro, s-au făcut cercetări ani de zile, probe, expertize etc., dar rareori auzim că se spune ceva despre bunuri sechestrate, că s-a recuperat prejudiciul. Asta este o mare problemă care ne interesează cel mai mult, pentru că acolo sunt şi banii noştri. În afara prejudiciului creat de astfel de indivizi, se fac cheltuieli uriaşe uneori cu ocazia cercetărilor, expertize, cheltuieli cu plata salariilor procurorilor, poliţiştilor, judecătorilor şi la final cheltuiala cu ,,cazarea” domnilor respectivi într-o locaţie sau alta pentru ceva anişori. Asta am vrea să auzim, dar din păcate nu prea se mai aude ceva de la ministerul de resort. Auzim doar după ceva ani că a fost eliberat X sau Y, după ce a ispăşit o treime sau jumătate din pedeapsă, şi cam atât.