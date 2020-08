Maestrul Alexandru Bălan a fost achitat

În data de 10 iunie 2014, avocatul, maestrul Alexandru Bălan, dimpreună cu procurorul-inspector Ioan Popescu au obţinut ACHITAREA în Dosarul 7495/1/2010, prin Hotărârea nr. 29/2014, dată de Instanţa Curţii de Apel Iaşi.

Despre CRONICA UNEI ACHITĂRI ANUNŢATE şi despre BOMBA CU BIOXID DE CÂLŢI, am scris încă din 23 septembrie 2010, în ediţii speciale ale Impact-est nr. 368, 369 şi următoarele.

Demonstram atunci cu documente şi argumente de drept că procurorul-şef al DNA-ST Galaţi (pe atunci, că acum s-a refugiat prin demisolurile PÎCCJ) nu a făcut decât să dea o gravă lovitură Justiţiei din judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea. Căci în dosar au fost implicate nume grele, precum regretatul procuror general al Curţii de Apel Galaţi, Dinu Gâlcă, decedat în Palatul Justiţiei, în urma unui infarct, procurorul- inspector Ioan Popescu, maestrul de talie naţională Alexandru Bălan, notari publici, poliţişti etc. Am demonstrat atunci şi pe parcurs că, profesional, Gh. Ivan este slab pregătit şi că tarele lui psiho-profesionale şi socio-umane îl deplasează ca acţiuni în partea spectaculoasă a Justiţiei, nu în aceea de înalt profesionalism şi ţinută care să respecte statutul şi menirea, una de CAPĂTÂI în orice stat democratic.

Dar, un rezumat despre ce a fost atunci, ce s-a întâmplat în aceşti peste patru ani de când Ivan a aprins un fitil care a făcut ravagii nu în lupta ANTICORUPŢIE, cum ar fi trebuit, ci în viaţa unor personalităţi, cărora le-a luat-o fizic, le-a distrus DEFINITIV sănătatea întrerupându-le carierele strălucite, legat de ce se întâmplă la zi, vom scrie pe larg în ediţiile ce urmează.

Până atunci, însă, să revenim puţin la CRONICA UNEI ACHITĂRI ANUNŢATE.

Maestrul Alexandru Bălan a fost invitat, nu citat, în calitate de martor la sediul DNA-ST Galaţi şi a ieşit INCULPAT din sediul devenit DNA-ST Ivan. Dar înainte de a ieşi, a făcut o gaură în inimă, adică a suferit un infarct. De atunci, cariera sa profesională strălucită a fost curmată brusc. A urmat o operaţie pe cord deschis efectuată de către specialişti din Viena, aduşi la Clinica din Timişoara. La scurt timp, procurorul general al Curţii de Apel Galaţi a făcut infarct şi a murit.

Iată o parte din succesurile profesionale ale marelui Ghiţă Ivan.