Mangalea vinde ELNAV en detail, pe persoană fizică!

Corneliu Mangalia este un produs prefabricat de către structurile de forţă din Galaţi, dar şi de către servicii. Din anul 2000 el a început să fie cumpărătorul de serviciu al Confort SA, Mehid şi ELNAV, toate excelente viitoare afaceri imobiliare şi de mii de tone de deşeuri metalice. Dar Mangalea nu s-a lăsat doar la mâna celor care l-au folosit ca interfaţă. El a răspândit în spaţiul public faptul că ar fi nepotul lui Dumitru Nicolae, ba a lui Arcul de Triumf, ba a lui Ionel Borş, ba al colonelului SRI Valentin Ceapă, fost şef SRI Galaţi între 2007 şi 2012. Devenit un miliardar de carton, aşa a pierit, acum încecând să vândă pe persoană fizică fierătaniile care au mai rămas în ELNAV.

Băncile au rămas cu 3,5 ha din Mehid

Cu ieşire la două străzi şi la bulevardul Coşbuc, minunea tehnicii hidraulice Mehid SA Galaţi, care exporta în 40 de ţări, a rămas doar o afacere imobiliară a câtorva bănci, cea mai importantă creditoare fiind Reiffeisen Galaţi, suprafaţa pe care acestea urmează să o vândă fiind de 35.000 mp. Sigur că terenul este contaminat cu reziduuri grele, unele dintre ele fiind cancerigene, conform Gărzii de Mediu Galaţi. Dar cui îi pasă?!

În 2000, Mehid ajunge în buzunarul lui Corneliu Mangalea, prin firma sa, Metal Grup Industrie.

Cu cele 93% din acţiuni, Mangalea obţine un împrumut de 4 milioane de euro, în anul 2006, cu titlu de retehnologizare şi pentru capital de lucru. Dar multe dintre utilajele achiziţionate nici nu au fost dezambalate, fiind vândute la preţuri simbolice de către cei care băgau banii în anvergura picioarelor voleibalistelor.

În anul 2010, patrimoniul Mehid era evaluat la 30 milioane USD, dar fabrica-unicat din această parte de lume este desfiinţată, locul abandonat, salariaţii, în proporţie de 80%, trimişi acasă, iar ce a mai rămas a fost mutat într-o hală a ELNAV. Datoriile la fisc de circa 2 milioane de euro, rămân şi ele abandonate acolo unde începe o autodemolare care se încheie în vreo 6-7 ani.

Poduri şi strunguri pe persoană fizică la ELNAV

După ce cumpără şi fostul Trust de Construcţii, pe ale cărui secţie de prefabricate s-au edificat Billa, Altex, Biserica „ Sfântul Ioan Botezătorul” de la capătul tramvaielor din Micro 21 şi Kaufland, lui Mangalia&Co îi este dedicată şi Fabrica de Elice „ELNAV”.

În 1990, fabrica asta unicat avea 1000 de salariaţi. În 2004, APAPS îşi vinde pachetul de 40% din acţiuni. Unul dintre acţionarii firmelor cumpărătoare, Ion Panaghia, vinde fără ştirea asociatului Gheorghe Mardare, acţiunile lui Metal Grup Industrie al lui Mangalea.

Valoarea de piaţă a fabricii de elice era în anul 2005 de 11,4 milioane USD.

În 2006, pe când defunctul Cătălin Chelu era directorul Sif Moldova, acţiunile deţinute de către fond sunt vândute tot firmei lui Corneliu Mangalia, încât acesta deţine 98% din pachetul ELNAV, restul fiind la cuponari.

Începe un lung şir de anchete şi de procese, declanşate de Gheorghe Mardare, dar după 13 ani încă nu avem o soluţie şi nici vinovaţii, bănuielile ca paravan şi implicare ajungând până la colonelul SRI Valentin Ceapă, fost şef SRI Galaţi între 2007 şi octombrie 2012, când a făcut rocada cu omologul său de la Constanţa, colonelul Aurel Stănciuc. De aceea unul dintre dosarele afacerii ELNAV şi este instrumentat de către Parchetul Militar.

Acum, o serie dintre halele ELNAV au fost vândute de către lichidatorul KRUPP cu suma de 360.000 de euro, iar aici s-au instalat firme engro cu băuturi alcoolice, ţigări etc şi firme de curierat.

Jmeker din naştere, Mangalea a trecut o serie de bunuri ale ELNAV pe persoana sa fizică. Aşa că are de vânzare un superpod rulant şi vreo 6-7 strunguri japoneze, cu comandă numerică şi uriaşe cât casa fiecare în parte.

Câţiva oameni de afaceri italieni, care urmau să lucreze pentru Damen s-au arătat interesaţi de cumpărarea podului rulant şi a strugurilor. Dar Mangalea voia 150.000 de euro pentru un strung. Or acestea erau în stare de mobilier, căci motoarele fuseseră desfăcute de către hoţii fără gulere albe pentru a le fi fost extrase bobinele din cupru. La fel s-a întâmplat şi cu tablourile de comandă, ale căror contactori din argint au fost mangliţi.

Aşa că Mangalea Corneliu a rămas să bată palma (dacă nu a şi făcut-o între timp) cu un potent achizitor de fier vechi, care vine cu banul jos, la negru, şi pentru sutele de tone de fier vechi ale podului rulant (cu tot cu căile de rulare), şi pentru cele 6 sau 7 strunguri gigantice!

Dar, despre moartea economică a Galaţiului, vom mai tot vorbi în locul autorităţilor plătite să ocrotească bunul public şi privat.