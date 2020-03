Marian Toniţă va face din CN APDM un ceapeu bun de cultivat cereale şi de încasat subvenţii APIA!

A doua, dacă nu prima funcţie în statul numit Compania Naţională Admi­nistraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi (CN APDM), i-a fost făcută cadou politic unui anume Marian Toniţă (foto medalion), membru în conducerea judeţenei peneleului lor. Aşa că el a fost numit PREŞEDINTE al Consiliului de Admi­nistraţie, adică al acelui for care şefeşte conducerea executivă a regiei. Dar să vedem ce-l recomandă pe puşcăriabilul Toniţă în dragostea sa neţărmurită pentru fluviu. Păi mai întâi oxigenul, căci apa, nu-i aşa, are formula chimică H2O! Vizionar fiind, el a lucrat între 1984 şi până 1998 ca operator la Fabrica de Oxigen din Sidex Galaţi. După ce devine arendaş cu năbădăi şi lucrează vreo 2000 de hectare, cu toată subvenţia în euro de la UE, via APIA Galaţi, se bagă în votul proştilor care-l fac primar al comunei Bălăşeşti, în mandatul 2008-2012.

Cu muşchi în euro pe el, Toniţă obţine în 2007 licenţa la Facultatea de Inspecţie şi Legislaţie Fitosanitară şi Zooveterinară (mamăăă, ce titulatură) a şcolii profesionale numită Universitatea „Bioterra” Bucureşti, după care urmează nişte cursuri de management public şi privat, tot la privat.

Urmează o condamnare la un an şi şase luni de puşcărie!

În 2016, Marian Toniţă a fost prins beat în timp ce conducea un autoturism. Era 3 aprilie. Procesul durează, iar în 2018 instanţa îl condamnă la un an şi şase luni de închisoare. Obţine suspendarea pedepsei, care se transformă în trei ani de supraveghere (nu mai are voie să şofeze) şi este obligat la 60 de zile de muncă în folosul comunităţii, la Primărie sau la Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Bălăşeşti, unde a fost primar. Ca să nu punem vreun pariu din care am câştiga nişte bani nemunciţi, îl somăm pe Toniţă să ne dovedească cu imagini şi cu documente cum că el chiar a prăşit prin curţile asfaltate ale primăriei şi ale şcolii.

A falimentat două firme, urmează o a treia cu peronul pe Tecuci 134A!

Iată că se adevereşte chestiuţa cu norocul în dragoste la cei care n-au noroc la bani & afaceri. Este şi cazul lui Marian Toniţă, proaspăt numit ca preşedinte al CA al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi. El a manageriat aiurea două societăţi agricole prin care lucra în arendă circa 2000 de hectare de terenuri agricole. Păi numai din subvenţie te scoţi în agricultură, chit că însămânţezi rapiţă şi îţi cresc mânătărci, nu-i aşa tova­răşe ceapistule, care te-ai refugiat la oraş să prăşeşti troscotul de prin porturile Dunării maritime?! Firmele buşite se numesc Toniţă SRL şi Hobana SRL. Cea de a treia, cu sediul în Galaţi, strada Tecuci nr. 134A, se numeşte SC Online Intelligence SRL, o denumire preţioasă şi fără nici o legătură cu obiectul principal de activitate care este agricultura.

Pe lângă M. Toniţă, mai este şi administrator şi acţionar în firmă încă o persoană de prin Italia.

Conform datelor oficiale, şi această nouă firmă este pregătită pentru faliment, căci din 2011, de la înfiinţare, administratorii raportează numai pierderi, excepţie făcând anul fiscal 2014, când, la o cifră de afaceri de circa 1,5 milioane, a obţinut un profit net de peste 70.000 de lei. În 2018, la o cifră de afaceri asemănătoare, refugiatul în bani publici a raportat pierderi de 800.000 de lei, cu trei salariaţi.

Şi a avut tătuc bun de la care a luat lecţii de afaceri… oneroase, căci a fost cununat de Nicu Prună, iar fii-su a fost cununat de Marius Prună, fiul lui Nicu.

În rest, găsiţi pe coloane enigma legată de Tecuci 134A.

Spor la scărchinat troscotul şi păpuşoiul de prin porturile Dunării Maritime, unde şeful peneleului vostru, George Stângă, te-a numit preşedinte al administrării agriculturii portuare!