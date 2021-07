Neîncasări din TVA: 67 de miliarde de euro !

– Politrucii din fruntea ANAF-urilor fac protecţie politică, în loc de colectare

Iar ne-am procopsit cu un trist record în familia în care am fost băgaţi ca nişte bastarzi. Da, noi, România suntem pe locul unu în Uniunea Europeană la neîncasarea Taxei pe Valoare Adăugată (TVA). Vă imaginaţi, sper, ce înseamnă pentru o economie ca a noastră, această colectare în dorul Lelii sau de-ampulea calului. Păi, pe cale de consecinţă, înseamnă să ne împrumutăm pentru plata pensiilor, pentru asistenţa socială, pentru tot ce înseamnă salariaţi din sistemul de stat. Şi mai înseamnă lipsă investiţii, or o bună (nu am spus performantă) funcţionare a sistemului sanitar, a învăţământului care, împins de subfinanţare, ne duce spre analfabetism, nu spre ciorba de limbă îcleiată care silabiseşte şi din budă „Ro-mâ-ni-a e-du-ca-tă”.

Spuneam în subtitlu că politrucii din fruntea ANAF-urilor, începând cu structura centrală, trecând prin nejustificatele ANAF Regionale, şi terminând cu cele judeţene, sunt preocupaţi mai mult cu protecţia politică a patronilor care nu îşi plătesc TVA. Iar pelteaua este mai lungă de cât monstruoasa coaliţie formată dintr-un penele care stă să crape, de un usere-plus, coaliţie aflată şi ea într-o cur-să (!) a fuziunii precum aripile din penele, şi eternul granit numit udemere. Sigur că dacă un guşter din pesede sună la vreounul din şefii sau şefuţii celor patru aflaţi la guvernare, făcând, desigur, un chiloţăresc trafic de influenţă, va sări ca ars din fotoliu, va saluta cu „să trăiţi” şi la final, va adăuga: „Dacă-i ordin, cu plăcere !”.

Căci la halul în care este gestionată, adică furată Ţara şi Românul neprotejat de legile LOR, se conturează din ce în ce mai clar că alde penele şi usere pregătesc revenirea pesede la Putere pentru încă 20 de ani. Şi asta fără să facă opoziţie, ci doar mimând-o. Din cauză că nu mai apucă! Aştia sunt sado-masochişti şi işi fac singuri cea mai a drakului Opoziţie, şi la Putere fiind.

Hoooo, băi, onaniştilor politici!