O bombă cu bioxid de câlţi

Joi, 16 septembrie, mi-am întrerupt brusc tratamentul efectuat într-o staţiune de pe litoral, aflată într-un prelungit abandon, întrucât în presa gălăţeană (în prima fază doar în format electronic) s-a dat, conform alertelor telefonice pe care le-am primit, primul semn notabil al luptei împotriva corupţiei, Republicuţa Galaţi ieşind, astfel, din păgubosul zid de pâslă care ne izola de restul Românicăi în care anticorupţia era măcar mimată prin TELEJUSTIŢIE.

Dar, după ce am citit prezentarea cazului şi acuzaţiile făcute de către dr. Gheorghe Ivan, procurorul şef al DNA- Structura Teritorială Galaţi (DNA-ST Galaţi), entuziasmul justiţiarului din mine s-a risipit de parcă n-ar fi fost, iar ce a mai rămas a fugit şi s-a pitulat ruşinat pe undeva peste mări şi ţări, după ce am citit, în următoarea zi, sâmbătă, 18 septembrie, şi replica lui Dinu Gâlcă, proaspăt EX-procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, cel în jurul căruia a fost urzit acest dosar de „MARE CORUPŢIE”!

După îndelungi insistenţe, am primit acceptul acordării unui interviu în serial din partea maestrului Alexandru Bălan, avocat al Baroului Galaţi şi preşedintele Casei de Avocatură „Bălan Grup Avocaţi”. Era duminică, 19 septembrie, puţin după ora 18,00, când am avut ŞOCUL întâlnirii cu maestrul Bălan. Ştiam că din a doua jumătate a lunii august viaţa i-a fost trecută prin moarte, inima sa devenind un banal organ anatomic scos pe tavă prin hărtănirea trupului, profesorii-meşteri în trei BAIPASURI deodată-fiind aduşi în Clinica de la Timişoara exact de la Viena. Dar nu bănuiam că după aproape o lună de chin fizic poate fi atât de epuizat şi atins grav în partea sa cea mai sclipitoare: SPIRITUL. Am întâlnit umbra unui fost bărbat pe chipul căruia lehamitea, sila, scârba, nedumerirea şi amărăciunea se luau la întrecere. Glasul îi era tremurat, iar mintea, aveam să constat pe parcurs, lipsită de concizia laserului, lovită şi ea de APENDICELE în care fusese transformat maestrul pe care o purta. Constatam pentru a treia oară (după lecturile în „VL” de joi şi vineri ale CAZULUI), că şeful DNA-ST Galaţi a aruncat pe piaţa mult-aşteptatei lupte ANTICORUPŢIEI din REPUBLICUŢĂ, în care fusese pusă salteaua, nu batista, pe ţambalul acestui flagel, o bombă fără focos. Dar, după ce am recitit cele 20 de pagini pe care am consemnat prima parte a interviului acordat de avocatul Alexandru Bălan, am constatat că bomba nu e una care a făcut un FÂS şi atât, nu e una fără explozibil, din acelea de serie, ci una artizanală din BIOXID DE CÂLŢI care necesită multă manufactură, multă şiretenie şi atât. SUBSTANŢA fiind de natură să încâlcească „marele” dosar anticorupţie aruncat în ecoul de pâslă, şi să nu poată fi atât de uşor de dezansamblat. Este marţi, 21 septembrie, ora 6,30 dimineaţa, când scriu aceste rânduri, cu rezerva că întrevederea de peste trei ore (9,30) pe care am fixat-o de luni dimineaţă cu dr. Gheorghe Ivan, îmi va face ţăndări toate temerile exprimate în acest şapou scris la interviul cu maestrul Alexandru Bălan care, iată, are cuvântul, pledând şi de data asta pentru alţii, pentru colegii din casa sa de avocatură, pentru colegii din Baroul Galaţi, petru judecători, chiar şi pentru mai toţi procurorii, pentru JUSTIŢIE.

Gelu CIORICI

(Impact-est 368, 23.09.2010)