Odiseea aşa-zisului dezvoltator imobiliar Ionuţ-Silviu Bahnaru, prin firma de casă a preşedintelui CJG, Costel Fotea, numită Ideal Windows, se apropie de sfârşit! De fapt de sfârşit se apropie odiseea celor 25 de cumpărători care au achitat, în cvasi-majoritatea lor, sută la sută din valoarea locuinţelor. Şi la preţuri de peste 100.000 de euro pe apartament. Oricum, zona arăta tot a şantier în data de 20 ianuarie, când am făcut o descindere la faţa locului, unde am mai discutat cu proprietarii care, pentru a cumpăra apartamente aici, şi-au vândut casele şi de mai bine de doi ani locuiesc cu chirie, pe la părinţi, ori pe la neamuri.

Pe „şantier” tremurau în ger doar doi pălmaşi

Totul este vraişte de jur-împrejurul vopsitului bloc, denumit pompos Mazepa Rezidence. Spaţiul comercial de la parterul blocului a fost cumpărat de către firma Done a lui Costel Dumitru şi a fost deja dotat cu tâmplărie măcar la exterior.

Se pare că cei doi muncitori care ghebăreau înlemniţi de ger erau ai firmei Done. Unul lucra la faţadă, celălalt căra apă dintr-un bazin aflat la interiorul blocului. Totul la interior avea aspect de şantier, cu casa scării nefinalizată şi fără mâna curentă la balustradă. Am aflat de la cei doi că blocul este debranşat de la apă şi canalizare şi încă neracordat la gaze naturale şi energie electrică. Pe o gheretă din lemn, de pe timpul războiului, stă scris pe o coală de hârtie A4 scoasă la imprimantă următoarele: „Nu parcaţi, şantier în lucru”.

Aflu că cei de la Direcţia de Urbanism a Primăriei Galaţi au făcut recepţia finală a blocului cu 25 de apartamente care nu sunt gata pe 15 ianuarie a.c., chiar dacă blocul este neracordat la utilităţi, fără lift montat şi fără împrejmuire, semn că dacă ai spate pesedistic precum Ionuţ Bahnaru, totul este posibil, şantierul fiind în floare, repet, şi pe 20 ianuarie când am fost la faţa locului.

Deputatul Mărgărit şi psiholoaga lui au locuinţele la cheie

Petenţii Impact-est mi-au relatat că Ideal Windows a ieşit din insolvenţa cerută, se pare, şi de SC Ariston SRL, firma care a făcut faţa blocului Mazepa Rezidence, desigur una galben – lamâi, care ţipă din cenuşiul blocurilor din zonă. Odată cu ridicarea ipotecii asupra blocului în favoarea firmei italiene Punto Case, proprietarii au făcut actele definitive de vânzare-cumpărare şi intabularea bunurilor imobile. Operaţiunea a avut loc la Biroul Notarului Public Tomiţă Crăciun, cel abonat la întocmirea actelor notariale la aproape toţi dezvoltatorii imobiliari. Că doar nu degeaba a fost el procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi! În actul definitiv a fost stipulat că apartamentele nu sunt racordate la utilităţi, că nu există încălzire, lift şi gard împrejmuitor, iar angajamentul este ca totul să fie gata în iunie 2020. Dar cine a dormit din 2018, când blocul trebuia să fie gata, pe la neamuri sau cu chirie, poate continua…

„Domnule ziarist, se aude o voce mai cu sânge în instalaţie, păi dacă veneaţi pe 31 ianuarie la notar, numai dacă îl dezbrăcai pe patronul Bahnaru de haine scoteai 5.000 de euro! Şi, bineînţeles că a coborât dintr-un jeep Mercedes nou-nouţ! Dar nu-i uşor la fundul lui, căci aici la bloc vin numai băieţi de băieţi, cu maşini scumpe şi noi. Păi cică un interlop pe nume Gigel CUR sau CURUŢ l-a fugărit pe Bahnaru într-o zi prin tot oraşul ca să îi ia gâtul, căci acesta ar fi achitat un apartament la parterul din blocul de pe Ştiinţei, care nu-i gata nici la roşu, iar cumpărătorii trebuiau să facă actele definitive la notar în luna aceasta, februarie, 2020.”

Asta e, oamenii sunt amăgiţi cu cubuleţe de zahăr, în timp ce apartamentul cu trei camere al deputatului pesede, Marius-Mitică Mărgărit, este gata utilat lux, cu centrală termică şi aer condiţionat. Deja l-a scos la vânzare. La fel este şi apartamentul cu o cameră al Dianei-Elena Balaban, psiholoaga lipită zi de zi de mâna şi de braţul lui Mitică Mărgărit.

Trei apartamente vândute de două ori!

În foamea după bani, „dezvoltatorul” care deturnează banii celor care au achitat sută la sută apartamentele contractate de la partidul şi CJG-ul lor, Bahnaru Ionuţ-Silviu a reuşit contraperformanţa de a vinde trei dintre apartamente de două ori! Un caz a fost rezolvat simplu, dar ceilalţi doi proprietari au ajuns în situaţii halucinante: unul dintre ei, care contractase şi achitase un apartament la etajul unu, a ajuns la etajul patru, iar italianul de la Punto Case şi a sa Genoveva au ajuns cu un apartament de la etajul unu la etajul patru, iar cu celălalt de la etajul patru a ajuns la etajul şase!

Dar oamenii sunt… fericiţi că nu sunt precum cei care şi-au achitat apartamente în blocul de pe strada Ştiinţei, unde dezastrul este cât gripa chinezească. Au ajuns să se bucure de o aparentă normalitate, când ar fi trebuit să locuiască în casele lor încă din 2018. Auzi veselie, cică le montează clanţe la uşi, întrerupătoare şi prize, spălătoare şi lavoare, lift fără să fie construită casa liftului…

Da, da, ei sunt fericiţi faţă de preotul care şi-a vândut casa ca să-şi cumpere apartament în blocul Mazepa Rezidence şi acum stă cu chirie, cu tot cu cei trei copii care învaţă la şcoala nr.28 din Mazepa. Iar Bahnaru o face pe vinovatul şi suportă el chirie pentru familia preotului cazat în blocul Italian Rezidence din zona Shopping City.