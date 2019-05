Pe Pîslaru îl leagă de Teleormanul lui Dragnea 43 de hectare de terenuri

Florin Pîslaru, consilier la uşa cabinetului preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu-Nicolae Dragnea, este un tată-donator şi un bun de moştenit care are o impresionantă avere imobiliară compusă din peste 43 de hectare de teren arabil, terenuri intravilane, vile şi apartamente. Toate sunt donate şi transmise ca moştenire către fiul său, Florin – Alexandru – Ioan Pâslaru.

Vila din centru are doar 667 mp, fără piscină

Florinache Pîslaru s-a lăsat sărac lipit şi rupt în cur. Asta numai dacă ne uităm în declaraţia de avere a unicului său fiu recunoscut. El i-a transmis prin moştenire ficiorului şase hălci de terenuri agricole, situate în judeţul Teleorman, comuna Balaci, sat Tecuci (aici are şi un teren intravilan de 3.797 mp), în comuna Dobroteşti, două terenuri însumând 28,56 ha, iar în judeţul Olt, comuna Ghimpeţeni, deţine alte două terenuri, cel de-al treilea fiind situat în comuna Fundeni, acelaşi judeţ. În total, Pîslaru junior s-a făcut cu vreo 43 de hectare de teren agricol, numai bune de scos românii din foamete.

Şi cum multe dintre terenuri sunt situate în judeţul Teleorman, putem înţelege mai bine relaţia strânsă dintre Pîslaru – tatăl şi Liviu Dragnea – preşedintele.

În anul 2004, Florin-Alexandru-Ioan (Cuza, era să zic!) moşteneşte un teren în burikul târgului, fix pe strada Alexandru-Ioan Cuza, unde este edificată vila care se învârte după soare. În acelaşi an îşi cumpără un apartament de 46,16 mp, în Sectorul 1 Bucureşti. În Galaţi a moştenit în 2017 o vilă de 175 mp, iar în 2012 i-a fost donată o alta de 623,52 mp.

În 2012 şi 2013 nu a reuşit să cumpere decât trei apartamente situate în Galaţi.

În 2008 şi-a cumpărat şi un yaht

Da, aşa, ca să intre şi el în rândul guvizilor de apă dulce, care se dau cu yahturile pe autostrada UE, numită Dunărea.

Desigur, marca yahtului este SEARAY şi are şi o remorcă marca US REMA. În anul 2011 şi-a cumpărat, ca orice social-democrat de frunte, un LAND ROVER. Între 1996 şi 2016 a cumpărat bijuterii de 20.000 de euro şi CEAS de 2000 de euro, care îi dă ora exactă din 2010. În 2011 şi-a deschis un cont curent în care a depus 87.894,05 lei. În rest, este plin de acţiuni la firmele PAF Media, PAF Media Events şi la SC MEDIALLIF SRL. De unde a avut, de unde nu a avut, beizadeaua s-a scobit şi a acordat două împrumuturi firmei sale PAF MEDIA de 50.000 de lei şi de 13.000 de euro. Dar este şi debitor la o bancă de unde a luat un credit de 160.000 lei, în 2005, scadent în 2022, iar în 2017 a împrumutat de la Silvia Talpău suma de 12.000 de euro. Dar are de unde îi restitui, căci în anul fiscal 2017 a câştigat un salariu din poziţia de consilier la Autoritatea Electorală Permanentă, şefită până nu de mult timp de prof. universitar şi scriitor ALDE, Daniel Barbu, suma de 62.794 de lei. Ca membru în Consiliul Administratorilor la RA AFDJ Galaţi, Pîslaru Jr. a câştigat doar 43.624 de lei, pentru că se ducea de două ori pe lună la şedinţele cu strigături ţinute pe pontonul de protocol al regiei statului.

Hai noroc şi la mai mare, băi generoşilor!