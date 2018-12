PECO Donaris 2 al RA AFDJ este «furtificat» de 3 Stanciu!

• În timpul îmbarcării ei fură şi vând motorină şi braconează peşte cu plase monofilament • Dar administrează şi terasa şi Clubul de iahturi „Monaco” •

Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi (RA AFDJ) este o bogată regie-companie cu capital integral de stat şi se află în subordinea directă a Ministerului Transporturilor, cel mai râvnit şi mai bugetat minister din Guvernul României.

În RA AFDJ banii curg ca apa pe Dunăre, dar nu se varsă în Marea Neagră, ci în marea buzunarelor jmekerilor de partid şi de stat numiţi politic din 1990 încoace în posturile cheie ale regiei, precum şi în buzunarele celor mai mijlocii şi mai mici dintre şefi, care au motive să fie obedienţi, căci au o funie lungă încât să poată bracona peşte şi fura motorină în timpul îmbarcării, încât să aibă ce împărţi şefilor mari, care la rândul lor cară peşcheşuri la partid şi la toţi boşii mari şi mici din Ministerul Transporturilor.

În aceeaşi hotă sunt prinşi şi marii şi micii din Poliţia Transporturi Navale, cei din Poliţia de Frontieră, precum şi cei din Inspecţia Piscicolă. De aceea blatul este cât harta patriei, căci toată lumea suge cu conducta din fluviu. Din 2013 au trecut, iată, cinci ani, şi nu avem un rezultat al anchetei furtului a 120 de tone de motorină de pe Tancul „Brazi 2”, soldat doar cu sinuciderea comandantului navei.

Acum, în această ultimă ediţie din 2018, ne vom ocupa (şi vom continua şi din 10 ianuarie 2019) de furturile mai mici dar frecvente, practicate de fraţii Stanciu, din motorina navei Donaris 2, dar şi din peştele Dunării.

Ei măsoară doar veniturile din terasa „Monaco”, nu adâncimile Dunării

Fraţii Stanciu – Emil, Costel şi Mitică – sunt sus-ţinuţi ca îmbarcaţi pe nava RA AFDJ Galaţi, „Donaris 2”, navă care ar trebui să măsoare adâncimile Dunării şi să verifice sistemele de semnalizare din zona maritimă a fluviului.

Pentru această frecare de punte ei încasează pe ziua de îmbarcare 58 de lei, care înseamnă lunar aproape 1.300 de lei, la care se adaugă şi salariile de aproape 3.000 de lei. Deci fraţii întru traficarea motorinei statului şi a peştelui tuturor, încasează numai din ne-munca la stat cam o mie de euro lunar. Da, dar nava stă mai mult ancorată la Danele 6 şi 7 ale RA AFDJ Galaţi. De ce? Păi, ca să producă motorină pentru PECO „FRAŢII STANCIU & Co.”. Şi de ce stă nava la Danele 6 şi 7 ? Păi pentru că la Dana 8 a regiei de stat este sediul Clubului Nautic „Monaco”, unde sunt ancorate iahturile şi şalupele şefilor de partid şi de stat. Şi pentru a-i veni uşor de plutit lui Emil Stanciu de la frecarea pu…nţii la stat, până la gestionarea Clubului dar şi a terasei edificată în dreptul Danei 8, pe Faleza Dunării, construcţie care s-a realizat fără nici un fel de autorizaţii şi fără a avea teren închiriat/concesionat, la vremea respectivă, de la Primărie, aspecte pe care le-am relevat la vremea comiterii lor în Impact-est.

Aşadar, adresa poştală a Clubului Nautic „Monaco” este Dana 8 Port Galaţi, cod poştal – 800401. Clar, nu?

Câte mii de cuvinte fac 137 de fotografii?!

Ne-am mâncat multe zile din viaţă şi am făcut munca autorităţilor pe care le-am numit în şapoul acestui articol. La cerere, prin INSTITUŢIA AUTOSESIZĂRII, le putem furniza 137 de fotografii realizate din primăvară până în toamna anului 2018. Primul care ar trebui să facă acest demers este directorul general al RA AFDJ Dorina Dumitru, cel care în anul fiscal 2017 a încasat o leafă netă de 182.375 de lei. Tot din banii publici, a mai adăugat din Consiliul de Administraţie de la Apă Canal Galaţi, la care cotizăm lunar cu toţii, suma netă de 48.722 de lei. Dar să vedeţi cât încasează Gelu Stan, directorul general al Regiei de Apă Canal!

Revenim la imagini. Din ele se poate observa cu ce se ocupă fraţii Stanciu. Ei trag motorina cu furtunul prevăzut cu pompă, din tancul navei „Donaris 2”, ancorată la Danele 6 şi 7 şi o varsă în butoaie de 200 de litri, amplasate pe Danele de acostare a navei. I-am surprins făcând asta în mod repetat.

De aici, motorina pleacă la iahturile şi şalupele particulare care roiesc zilnic în jurul Danelor 6 şi 7 ale RA AFDJ.

În alte fotografii se văd clar ca lumina zilei plasele monofilament cu care ei curăţă tot peştele din Dunăre, inclusiv puiet şi obleţi, căci chiar de aia sunt interzise prin lege. Din ce trag cu plasele, peştele îl împart pe sacoşe care sunt toate cu dedicaţie. Tot în imagini am surprins şi şalupa Inspecţiei Piscicole situată în faţa PECO „Donaris 2”, inspectorii făcându-se că citesc, numai să nu vadă cum fraţii Stanciu trag plasele monofilament încărcate cu peşti mari şi mici, încât pescarii amatori de pe Dunăre nu prind zare de peşte la lansete, iar cei care dau cu plase acceptate prin lege scot tigăi, şlapi, cioate şi cizme.

După aceste munci private cu salariu la statul care îi plăteşte, iar ei îl fură, vine şi relaxarea administrării Clubului Nautic „Monaco”, căci Emil Stanciu este boss-ul.

Aici şi la terasa edificată nelegal, ghebăresc tot în interesul lor personal, în timp ce încasează leafă şi îmbarcare de la stat, şi ceilalţi doi Stanciu, Dumitru (Mitică) şi Costel. Plus un puşti pe care îl folosesc la trasul motorinei în butoaie şi distribuirea ei clientelei fidelizate.

Că doară PECO „Donaris 2” poate lucra şi singură, întrucât stă ancorată la Danele 6 şi 7 şi dă din echipamentele de radio şi de navigaţie cu care este dotată, tot pe loc, pe loc, pe loc!

Chiar, oare ce scrie în jurnalul de bord şi în rapoartele de activitate lunare ale acestei nave? Şi, mai ales, cum şi de ce le înghit ca pelicanii şefii din RA AFDJ Galaţi?

Furtul de 120 de tone de motorină din RA AFDJ s-a soldat doar cu o sinucidere

În ediţia 509 a Impact-est din 26.09-02.10.2013 am scris despre cum au constatat poliţiştii lui Petrică Hahui, pe atunci şef la Inspectoratul Poliţiei Transporturi, inclusiv navale, lipsa a 150 de tone de motorină de pe Tancul „Brazi 2” al RA AFDJ, în urma unui control inopinat. (Daţi căutare în arhiva

Impact-est a cuvintelor „tancul brazi”).

Descinderea poliţiştilor a avut loc în data de 28.08.2013.

De aici apar întrebări şi ciudăţenii despre halul în care îşi fac treaba şefii din RA AFDJ şi cei din Poliţia Transporturi. Cum să constaţi, şi cu ce măsurători o faci, doar printr-un „control inopinat”, că din averea statului s-au volatilizat dintr-o dată 120 de tone de motorină, care costau la vremea respectivă aproape nouă miliarde de lei vechi?

Poliţiştii – genii i-au adus la cunoştinţă comandantului-gestionar al Tancului „Brazi 2”, Pavel Motoc, lipsa celor 120 de tone de motorină din gestiunea lui. Acesta a dat două-trei telefoane (conform martorilor de pe navă), apoi s-a aruncat în Dunăre, conştient fiind că nu ştie să înoate. Era în jurul orei 11,00 a zilei de 28.08.2013… În urma lui au rămas o soţie cu un copil de doar patru anişori şi o fiică din prima căsătorie, care peste o lună de la sinuciderea tatălui, urma să fie condusă la altar de către tatăl ei…

Dar şi un mare mister demn de Triunghiul Bermudelor. În cât timp şi cum au putut dispărea kilometri întregi de cisterne-vagon încărcate cu motorina statului?

Noi am revenit asupra cazului şi în Impact-est din 21 martie 2014, dar zero reacţii şi răspunsuri la anchetele poliţiei şi ale controalelor interne ale echipei Ministerului Transporturilor care au descins la RA AFDJ Galaţi.

Inspectorul şef de atunci al Poliţiei Transporturi Galaţi, Petrică Hahui, ne-a remis un răspuns însăilat cu… nimicuri ambalate în limbajul de rumeguş al miliţienilor.

Am recurs la acest remember pentru a atrage atenţia autorităţilor nominalizate, responsabile şi plătite din bani publici, să recurgă la INSTITUŢIA AUTOSESIZĂRII şi să ne comunice ce au întreprins, ce au aflat şi ce măsuri au luat în cazul fraţilor Stanciu şi al lor PECO „Donaris 2”, precum şi al braconajului de pe Dunăre.

Repetăm, le stăm la dispoziţie cu 137 de imagini care fac fix cât 137.000 de cuvinte!

Croșetând la plasa monofilament

Rezervoarele PECO – Donaris 2

Braconând cu plasa monofilament

Două trebi deodată: braconaj şi furt de motorină

La alimentat în PECO Donaris 2

Alimentând de la PECO Donaris 2