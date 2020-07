Sigur că doamna ex-procuror de Galaţi, înfiptă de Ţuţu Toader ca jmekeră peste ÎCCJ în regimul „Băsescu”, are o pensie specială, ca un şpriţ de vară, de doar 454.000 de lei pe an. La acest fabulos venit se adaugă o leafă de judecător al Curţii Constituţionale a României (C.C.R.) de 283.956 de lei, dimpreună cu alte drepturi salariale.

În total, ea este capabilă să mănânce de 738.672 de lei pe an, în timp ce voi-noi, majoritarilor, doar de vreo 12-14.000 de lei pe an. Sigur că nu este vina doamnei judecător CCR, Doina-Livia Stanciu, că legiuitorul care este ŞI EI, i-a dat bani ca la manelişti: fără număr!

Şi ca să vedeţi că se poate şi mai rău de bine, vă anunţăm că cea mai mare pensie din România lor este de circa 76.000 de lei/lună, ceea ce înseamnă 880.000 de lei pe an. Ridică cu sacul această pensie Gheorghe Bălăşoiu, fost procuror şi comandant al Penitenciarului Colibaşi, în perioada comunistă.

Tot conform declaraţiilor de avere, ca şi în cazul doamnei Livia, preşedintele pesedist al CCR, Valer Dorneanu, este cocoşat de venituri anuale în valoare de 754.488 de lei.

Ele sunt formate dintr-o pensie specială de 345.000 de lei/an, de la Camera Deputaţilor, în 2018 – 74.424 de lei şi din drepturi salariale anuale, în valoare de 352.661 de lei, provenite din leafa de preşedinte al CCR-289.159 de lei, 12.650 lei, – diferenţe salariale – şi de la Universitatea „N. Titulescu”, – 50.852 de lei. De aia le pute lor totul a neconstituţional prin Constituţia făurită tot de ei, pesediştii. Însă, pe surse, dar nu-i dăm numele, aflăm că este un judecător CCR care cumulează un total din pensia specială şi din leafă, un venit anual de 812.982 de lei!

Daniel Morar, fost procuror şef al PNA-DNA, acum judecător al aceleiaşi CCR, la numai 52 de ani, saltă o pensie specială de 350.885 de lei pe an, plus indemnizaţia, de circa 240.000 de lei pe an, de la CCR.

Iacătă, Mona Pivniceru, această cât pe-aci Ioana D’Arc a Justiţiei, a fost liniştită cu o leafă de 284.000 de lei ca judecător al CCR, la care punem cu toţii umărul şi la pensia ei specială de 384.650 de lei. Total, pe an fiscal 2018, la veniturile declarate de toţi subiecţii, doar 668.650 de lei!

Iată, discretul judecător din CCR, Marin Enache, retras sinecuristic aici, are o pensie specială de 321.476 de lei pe an, una de avocat, de 23.412 lei pe an plus 70.000 de lei diferenţe, şi o leafă de CCR-ist de 297.000 de lei pe an!

Mai mare decât a preşedintelui Dorneanu. Total, peste 711.900 de lei pe an.

În conturi are doar 187.000 de euro.

L-am lăsat la urmă pe „falsul” avocat al poporului, Victor Ciorbea, o ruşine a democraţiei. Pensia lui specială este de 432.000 de lei pe an, iar de la 1 septembrie o să facă spondilită ankilopoietică, de la o simplă discopatie lombară L3 – L4!

Un sincer huooo, legiuitorilor!