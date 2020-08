Petrică Herăscu şi Petrişor Irimia joacă bătuta pe loc cu procurorii ieşeni!

Pe 6 august 2020: la loc comanda!

Despre implicarea gălăţenilor Petrică Herăscu şi Petrişor Irimia în răsunătorul faliment al fabricii de lactate Lactis SA Iaşi am mai scris ceva anul trecut. După mai bine de zece ani de cercetări de către procurorii DIICOT Iaşi, privind gestiunea frauduloasă a patrimoniului acestei societăţi, dosarul ajunsesese în „preliminarii” la Curtea de Apel Iaşi, dosar 543/45/2018/a1, unde s-a împotmolit. Instanţa de judecată a eliminat fizic raportul de expertiză contabilă din dosar şi a hotărât restituirea dosarului la procuror pentru extinderea cercetării. De ce? Pentru că instanţa a admis, în parte, în temeiul art. 345 alin. 1 Cod procedură penală, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Gâlcă Constantin, Herăscu Petrică şi Irimia Petrişor Gabriel referitor la neregularităţile rechizitoriului nr. 139/ D/P/2009 din 31.05.2018 emis de P.Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Iaşi, sub aspectul trimiterii în judecată a inculpaţilor pentru fapte pentru care nu a fost extinsă urmărirea/acţiunea penală. În baza art. 346 alin. 3 lit. a Cod procedură penală, a restituit cauza la parchet pentru extinderea urmăririi/acţiunii penale cu privire la toate faptele pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată. Zis şi făcut! După aproape un an de asidue cercetări ale procurorilor ieşeni, dosarul ajunge din nou pe masa judecătorilor Curţii de Apel Iaşi. Există o mică diferenţă: noul dosar este cu… asterix.

Asteriscul n-a făcut diferenţa!

Asta se poate spune despre noul dosar 543/45/2018/a1* înregistrat tot la Curtea de Apel Iaşi în noiembrie 2019. Dosarul iniţial, nr. 543/45/2018/a1, al Curţii de Apel Iaşi, a fost înregistrat în septembrie 2018 şi a sucombat după jumătate de an, mai precis în 22 martie 2019. Acesta a ajuns în noiembrie 2019 la aceeaşi instanţă, de data asta cu asterix, dar a avut o soartă asemănătoare cu cel fără asterisc: din nou la procurori. Iată cum sună respectiva decizie a instanţei pronunţată pe 6 august 2020:

„Complet: NCPP-Penal-Fond 8 Tip solutie: Restituit la procuror

Soluţia pe scurt: În temeiul art. 346 alin. 3 lit. a din Codul de procedură penală, constată nelegalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 139D/P/2009 din data de 31.05. 2018 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi, şi dispune restituirea la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi a cauzei privind pe inculpaţii Gâlcă Constantin, Micu Maria, Burlacu Gheorghiţă, Herăscu Petrică şi Irimia Petrişor Gabriel. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru desfăşurarea fazei de cameră preliminară rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 139 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Herăscu Petrică, av. Munteanu Adriana, conform delegaţiei nr. 2276/15.01. 2020, suma de 450 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Burlacu Gheorghiţă, av. Moşuţi Cristian, conform delegaţiei nr. 2275/15.01.2020, şi suma de 450 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Micu Maria, av. Munteanu Oana Cristina, conform delegaţiei nr. 2277/15.01. 2020, rămân în sarcina statului şi se avansează Baroului Iaşi din fondul special al Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 06.08.2020. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 14/2020 06.08.2020”

Se pare că ai noştri gălăţeni mai au de aşteptat mult şi bine. Ce nu ştiu, probabil, procurorii ieşeni, este faptul că Petrică şi Petrişor sunt prea hârşiţi în lupte grele cu unele instituţii ale statului. Şi ar mai fi ceva: vor juca, mai devreme sau mai târziu, tot în „preliminarii”. Meciul decisiv se pare că va aştepta mult până la programarea decisivă.

Vă ţinem la curent cu acest caz.