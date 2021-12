Premierul Ciucă şi jumătate din guvern, alături de condamnaţi penal pentru evaziune şi corupţie la un eveniment economic organizat de trustul fondat de Dan Voiculescu: Gruia Stoica, Nicolae Dumitru Niro şi Vladimir Ciorbă

Premierul Nicolae Ciucă a participat joi dimineaţă la ”Forumul capitalului românesc”, organizat de Intact – trustul fondat de Dan Voiculescu. Pe lista de vorbitori şi parteneri s-au aflat condamnaţi penal precum Gruia Stoica, Dumitru Nicolae zis ”Niro” ori Vladimir Ciorbă – toţi condamnaţi penal pentru fapte de corupţie ori evaziune fiscală.

Alături de şeful guvernului, la eveniment au mai participat alţi patru miniştri (Finanţe, Fonduri UE, Muncă şi Energie), dar şi consilierul prezidenţial pe Economie, Cosmin Marinescu.

Surse din PSD au declarat pentru G4Media.ro că, deşi pe lista participanţilor figurează şi liderul PSD, Marcel Ciolacu, acesta nu a dat curs invitaţiei şi nu a participat la dezbateri.

Alt invitat este Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie, marele beneficiar al tunului de la Romexpo. Chiar în aceste zile va fi votat în Parlament proiectul prin care Camera de Comerţ primeşte gratuit de la statul român 46 de hectare de teren la complexul Romexpo – cea mai scumpă zonă imobiliară din România.

Participarea premierului Ciucă la un eveniment la care sunt invitaţi condamnaţi penal are loc exact în ziua în care guvernul dă o lovitură micilor antreprenori, scăzând pragul la care IMM-urile mai pot plăti impozit pe cifra de afaceri în loc de impozit pe profit.

Cine se numără printre vorbitorii şi partenerii evenimentului, potrivit agendei publice:

Gruia Stoica. În februarie 2016, Gruia Stoica a fost condamnat definitiv la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 3 ani, pentru trafic de influenţă. Gruia Stoica a fost găsit vinovat că a dat o mită de 3 milioane de euro ca să obţină un contract pentru compania sa feroviară, GFR.

În aprilie 2020, Gruia Stoica a primit a doua condamnare pentru corupţie. El a fost condamnat în primă instanţă la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. El este judecat pentru constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 1,8 milioane de euro în dosarul privatizării companiei Transbordare Vagoane Marfă din Iaşi.

Vladimir Ciorbă. Pe 1 noiembrie 2017, prin sentinţa definitivă 1532/2017 a Curţii de Apel Bucureşti, Răzvan Vladimir Ciorbă a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu suspendare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Ciorbă făcea parte dintr-un lot de 16 inculpaţi trimişi în judecată, în 2015, de DIICOT într-un dosar de ”constituire grup infracţional organizat” în vederea săvârşirii de infracţiuni economice în perioada 2011-2012.

Nu este singurul dosar penal în care fost implicat Răzvan Vladimir Ciorbă. Din 2015, el este anchetat într-un dosar în care au fost formulate de DNA acuzaţii de grup infracţional organizat, fraudă cu fonduri europene şi evaziune fiscală, Ciorbă fiind chiar arestat pentru o scurtă perioadă. Acest dosar, în care apare şi numele lui Iulian Herţanu, cumnatul fostului premier Victor Ponta, este în lucru şi acum la DNA.

Dumitru Nicolae ”Niro”. Dumitru Nicolae a fost condamnat în 2016 la doi ani şi patru luni de închisoare în dosarul Microsoft. Instanţa a confiscat de la el două milioane de dolari şi un milion de euro.

Alături de Niro au mai fost trimişi după gratii Dorin Cocoş, Gheorghe Ştefan, fostul primar din Piatra Neamţ, şi Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaţiilor. Potrivit procurorilor DNA, Dumitru Nicolae ar fi dat mită unor oficiali din statul român pentru ca anumite firme să fie favorizate în contractele pentru prelungirea lincenţelor Microsoft.

Ştefan Vuza. El cumpărat combinatul Oltchim cu finanţare din Rusia. În 2018, combinatul de produse chimice Chimcomplex Borzeşti, controlat de magnatul Ştefan Vuza, a primit undă verde de la Consiliul Concurenţei pentru achiziţia unei mari părţi din activele Oltchim, contra sumei de aproximativ 128 de milioane de euro. Finanţarea pentru cea mai mare parte a sumei vine de la banca VTB Europe, cu capital rusesc şi sediul în Frankfurt (Germania), potrivit documentaţiei depuse de Vuza. Banca – mamă a VTB Europe este o instituţie rusească de credit, aflată pe lista băncilor sancţionate de SUA şi Uniunea Europeană din cauza legăturilor cu Kremlinul.

Luchi Georgescu, patroana firmei Beciul Domnesc, a fost şi ea urmărită penal alături de fostul deputat Dan Mihai Marian şi omul de afaceri Gheorghe Netoiu într-un dosar legat de dobandirea frauduloasa de la ADS a unui teren de 692 hectare plantat cu vita-de-vie. Acuzatiile sunt de abuz in serviciu, instigare la abuz in serviciu, instigare la complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, spalare de bani.

