Preşedintele Curţii de Apel Galaţi are o leafă de circa 7.300 de euro!

• Judecătorul cu cea mai mică vechime, doar uşor peste 5.000 de euro! • Prim grefier, de eşti, încasezi circa 1.100 de euro • Trei călătorii gratuite anual, în valoare de 7.579 de lei!

Iată transparenţă privind veniturile salariale din Curtea de Apel Galaţi! Sigur că dacă nu ne-ar fi obligat Uniunea Europeană, nu am fi pupat noi astfel de informaţii nici cu fierul înroşit!

Până săptămâna viitoare, adică de joi, 18 iunie 2020, vă incităm curiozitatea aici, în ediţia online a Impact-est, ca să ştiţi unde sunt banii dumneavoastră.

Pe lângă salariile uriaşe în comparaţie cu ale populimii care are studii asemănătoare, cei din Justiţie, de la judecători, grefieri, arhivari, IT-işti, aprozi, şoferi, muncitori etc, cei din SISTEM beneficiază de următoarele sporuri: condiţii vătămătoare, risc şi confidenţialitate, gratuităţi în vacanţe şi indemnizaţie de hrană.

Sigur că răspunderea şi presiunea care pot copleşi un om de conştiinţă, cum este un judecător integru, lasă urme. Chiar dacă nu există o lege a răspunderii magistraţilor.

Doar femeia de serviciu are o leafă terestră: 3.056 lei!

Vătămare, de 208 lei, inclusă!

Am făcut câteva calcule rapide stând cu tabelul pe care îl ataşăm acestui text, în faţă. Desigur, aşteptăm şi socotelile şi opiniile voastre, mai ales în legătură cu capitolul „alte drepturi în bani sau în natură”.

Aşadar, preşedintele Curţii de Apel Galaţi, ca toţi omologii lui, de altfel, se duce la un salariu de circa 7.300 de euro. Un vicepreşedinte cu o vechime de peste 20 de ani, îl poate depăşi lejer cu vreo 200 de euro!

Iată, un judecător cu vechime de curte de apel între 6 şi 10 ani câştigă şi el undeva spre 5.000 de euro.

Un prim grefier coboară rău ştacheta, deoarece câştigă doar undeva spre 2.900 de euro, iar un grefier cu o vechime între şase luni şi cinci ani, coboară dramatic pragul spre un …binemeritat 1.100 de euro.

Doar femeia de serviciu rămâne să stingă FIAT LUX-ul din Justiţie, deoarece are un salariu de doar 3.056 de lei, la care se adaugă 208 lei pentru condiţii vătămătoare, şi 4.160 de lei pe an cu titlu de indemnizaţie hrană.

Dar fiţi atenţi la alte drepturi, noi consemnând aici doar cele trei călătorii gratuite pe an, cu mijloace auto, cale ferată, naval şi aerian, în valoare de 7.579 de lei. De aia, în septembrie, după finalul vacanţei din toată luna august, e prăpăd la casierie, unde toţi vin cu actele pentru decontare care încap doar în acele plicuri cu burduf.

Revenim mai pe larg în ediţia tipărită, pe care o reluăm de joi, 18 iunie. Ne găsiţi, ca de obicei, numai în reţeaua de difuzare a ziarului Viaţa liberă.