Iată cum a fost concepută schema jafului de la SPIT Bucovina SA

Infiltrarea în acţionariatul firmei s-a făcut în 1999, când Chelu Cătălin a cumpărat vreo 20% din acţiunile societăţii şi vreo 10% pe numele altor două persoane apropiate lui. La finele anului 1999 grupul Chelu deţinea 41,81% din acţiunile societăţii, acestea fiind în posesia mătuşii Macovei Luminiţa (29,71%), Anton Luminiţa şi Mihai Liuţa câte 6% fiecare. În anul 2002, Chelu şi-a trecut pe numele său 34,62% din acţiuni, iar mama sa, Rimar Doina, deţinea şi ea 8,54% din acţiuni. Era momentul ca oamenii săi să intre în conducerea societăţii şi să înceapă planul stabilit. Primii infiltraţi în conducere au fost Pricop Florin şi Budeanu Valerica, aceştia fiind numiţi în 2003 în consiliul de administraţie. În anul ce a urmat, 2004, a intrat în conducere cuplul de şoc al grupării Chelu, Constantinescu Gabriel şi Mihalcea Petru. Cu această ocazie a fost numit un nou director general, Buţurcă Marian, persoană ce a a fost „controlată” sistematic de gruparea Chelu, aceasta reuşind să se menţină pe post până la data de 24 decembrie 2019. Anul 2004 a consemnat intrarea în comisia de cenzori a altor doi grei ai grupării Chelu: Brînză Mihai şi Chirilă Gheorghe. Cărţile fiind făcute, gruparea Chelu a dat drumul la jocul obişnuit. În perioada 2003-2006 societatea bucovineană s-a trezit implicată în tranzacţii comerciale păguboase cu vreo 7-8 firme ale grupului Chelu, care au derulat operaţiuni economico-financiare cu SPIT Bucovina (aşa cum din greşeală s-a scăpat un membru al comisiei de cenzori în Raportul întocmit de aceştia şi care nu aparţinea găştii lor). Cum-necum, din Raportul amintit aflarăm care sunt firmele implicate ale grupării şi cam ce sume datorau. Principalele firme ale grupării Chelu implicate, care datorau mari sume de bani, erau S.C. TOOLS GRUP Sf. Gheorghe – 609.593 mii lei, păstorită de Constantinescu Gabriel, S.C. Comexp Galaţi, cu 156.554 mii lei, firmă aparţinând lui Constantinescu Marius, fratele directorului Constantinescu Gabriel, S.C. Pesalfin SRL, cu 78.682 mii lei, S.C. Media Sistem Brăila, cu vreo 30.304 mii lei, Ecosom SA Galaţi etc. Au fost multe maşinaţii de acest gen, toate fiind la un nivel destul de mare, dar relativ mic faţă de ce avea să urmeze. În anul 2006 s-a trecut la o mişcare prin care gruparea Chelu a îngenunchiat şi pus pe chituci o sumedenie de firme cu acţionari – cuponari în care se implicaseră inclusiv pe cuponarii SPIT Bucovina SA Suceava.

Majorări de capital în numerar şi tranzacţii bursiere cu… iz penal

Aşa se poate spune despre majorarea de capital în numerar din anul 2006 şi 2, când au intrat în joc sume uriaşe de bani, care nu prea puteau fi justificate de persoanele implicate (mai puţin SIF Moldova, care a intrat în mod suspect într-un joc din care a ieşit în pierdere). Această acţiune de majorare a capitalului social cu aport în numerar a fost o practică l-a care a apelat gruparea Chelu la toate societăţile PPM-iste în care s-a infiltrat. Anul 2006 a fost un an crucial pentru gruparea Chelu, în planul diabolic pus la cale la SPIT Bucovina. În acest an, în afara faptului că s-a trecut la majorarea capitalului social cu numerar, s-a hotărât şi implicarea societăţii în tranzacţii bursiere. Nu reorganizare, nu investiţii benefice, ci… tranzacţii bursiere. Cuponarii, peste 3.500 la număr, habar nu aveau ce se va întâmpla, aspect valabil şi pentru salariaţii societăţii, vreo 240 la număr, la apariţia în conducere a grupării Chelu. Majorarea de capital de la finele anului 2006 a fost de 1.691.000 de lei (497.353euro), iar cea din 2007, majorare făcută în două etape, a fost de 3.084.347 de lei (907.050euro), per total 2006-2007 în societate a intrat numerar 4.774.970 de lei (1.482.910euro), o sumă foarte mare de bani, comparativ cu capitalul social înregistrat înainte de această majorare ce însuma doar 1.170.302 de lei (344.206euro)!!! Vorbim de o creştere a capitalului social de 4,3 ori, dar a se reţine că s-a făcut cu numerar, sume care s-au evaporat rapid prin escrocheria cu aşa zisele „tranzacţii bursiere”, cu rezultat dezastruos pentru SPIT SA Bucovina şi cu câştig fabulos pentru Chelu Cătălin şi societăţile aparţinând acestuia.

Aici este buba: aceleaşi active înainte de majorare, aceleaşi active după majorare, au apărut aceşti bani în numerar, însă s-au dus aşa cum au venit, dar s-au şi multiplicat fabulos prin gruparea Chelu.

Morişca tranzacţiilor: 1,4 milioane de euro

De ce această majorare a capitalului social a grupării Chelu la SPIT Bucovina, de 1 milion de euro? Simplu! Gruparea Chelu avea nevoie să spele sume uriaşe de bani, care în prealabil au provenienţa în acţiuni similare cu cele demarate la SPIT SA. Mai mult, gruparea avea nevoie de cât mai multe acţiuni care urmau să intre într-o morişcă fabuloasă de tranzacţii frauduloase prin care erau devalizate societăţile cu acţionari cuponari în general, sumele fabuloase fiind dirijate către Chelu personal, cât şi către firmele sale personale sau ale acoliţilor săi. Or fi intrat cele 4,4 milioane de lei într-un interval de un an, dar niciodată nu s-a spus cum s-au cheltuit banii, nu s-au făcut investiţii productive, clădirile apar ca după război, salariaţii s-au cam evaporat, dar un lucru este cert: banii s-au cam dus pe apa sâmbetei. Responsabili cu evaporarea acestor lichidităţi fabuloase au fost personaje din grupul Chelu ce au poposit în consiliul de administraţie al SPIT Bucovina după apariţia numerarului amintit. Cele două apariţii sunt Mihai Elena şi Stan Maricel Ionel, prima ieşind rapid din scenă în 2008, părăsind gruparea definitiv, realizând că se împute tare treaba, dar, al doilea, rămânând în schema pînă s-au cam dus toţi banii, adică până în 2014.

Investitorul Stan Maricel-Ionel, bun de plată?

Aşa s-ar părea având în vedere trecutul acestei persoane şi realizările sale. Acesta a fost implicat în uriaşe escrocherii ale grupării Chelu, figurând ca asociat, cu alţi membrii ai grupului Chelu, în peste 50 de SRL-uri, şi administrator cam în tot atâtea societăţi. Acesta a devenit un personaj cunoscut pentru realizările sale în materie de ,,încasări” amenzi din partea A.S.F. (AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ). Astfel, în perioada 2009-2014 a primit amenzi de 503.000 lei pentru grave abateri pe piaţa bursieră.

A nu se crede că acest domn ar fi un geniu malefic în ce priveşte maşinaţiile financiare, mare specialist în tranzacţii pe piaţa bursieră. Nici pe departe, acesta a fost un executant umil al sarcinilor primite de la greii din gruparea Chelu, el având avantajele diverselor indemnizaţii primite, mici ciupeli de ici, de colo, dar în final se pare că s-a ales cu amenzi de peste 125.000 de euro şi mai este răspunzător pentru cam toate matrapazlâcurile făcute la SPIT Bucovina cu aşa zisele tranzacţii bursiere. Mulţi sunt curioşi de unde ar fi avut acest domn Stan Maricel bani încât să vină cu numerar cheş de 418.106 euro, numai la SPIT SA Bucovina, în doar câteva luni, başca multe alte participări la alte societăţi, achiziţii de sume fabuloase prin diverse societăţi listate pe bursă. Nu ştim de unde provin sumele uriaşe, doar intuim, dar sunt instituţii abilitate care pot cerceta şi afla.

Malefica schemă a tranzacţiior bursiere

Numerarul din aportul acţionarilor a fost folosit conform unui plan bine pus la punct, în toate acestea fiind implicate două societăţi de brokeraj, SC Elda Invest Galaţi şi mai apoi SC City Invest SA Galaţi, firmă înfiinţată de Chelu în mod special pentru acest gen de activităţi infracţionale. Prin tranzacţii încrucişate s-au cam topit banii depuşi ca aport, sume fabuloase intrând în buzunarul lui Cătălin Chelu prin astfel de tranzacţii. Exemplificăm câteva din maşinaţiile menţionate pentru a înţelege mecanismul fraudei.

Astfel, Chelu începe să vândă acţiuni deţinute la SPIT SA către alte societăţi existente pe piaţă şi în care oamenii săi erau prezenţi la datorie. În vara anului 2007, într-un interval de doar 40 de zile, acesta vinde, către destinatari bine stabiliţi, 223.804 acţiuni SPIT SA cu 2.413.642 lei, deci aproape cu 750.000 de euro. Bună afacere, când primeşti 426.225 acţiuni în 2007 pentru care plăteşti 1.065.562 de lei şi numai prin vânzarea a jumătate din ele încasezi mai mult decât dublu. Scandal a ieşit la firma Univers SA unde Mihalcea Petru era membru C.A., iar Munteanu Cătălin, o persoană din grupul Chelu, de genul Stan Maricel, o „face” acţionară la SPIT SA cu vreo 250.000 acţiuni, pentru care Cătălin a încasat 774.446,33 de lei adică vreo 227.778 de euro. Şi astea nu sunt toate, s-au mai făcut şi multe alte vânzări de către acesta, toate la preţuri astronomice. Întrebarea firească ar fi, pentru orice persoană, cum vinde Chelu Cătălin acţiuni mai multe decât are la firma SPIT SA Bucovina. Simplu! Domnul Chelu vindea şi cumpăra în acelaşi timp acţiuni emise de SPIT SA, dar vindea scump şi cumpăra ieftin aceste acţiuni de la ceilalţi „colegi” de echipă ce au participat la majorare, sau le achiziţiona înapoi pe cele vândute chiar de la cumpărător.

(continuare în numărul viitor)