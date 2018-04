Vom demonstra încă odată că cei care aduc atingere autorităţii Justiţiei, care induc în rândul justiţiabililor neîncrederea în sistemul judiciar românesc, sunt chiar oamenii din sistem.

În mod natural, aceştia îşi apără interesele care îi unesc în relaţiile interumane, cât şi pe cele de rudenie şi alianţe. Dar o fac în detrimentul Justiţiei, justiţiabilul, în cazul de acum, Bogdan Banu, fiind strivit de SISTEM.

Concret, după opt ani de viaţă în care B. Banu încearcă să-şi dovedească nevinovăţia (dovezile şi documentele ignorate de către autorităţile în drept, sunt de partea lui), dosarul iniţial, în care fusese găsit vinovatul de producerea acelui accident rutier, este repus pe rol.

Dar, culmea ironiei Justiţiei, dosarul este repartizat tot judecătoarei Nicoleta Biro de la Judecătoria Tecuci, cea care în urmă cu aproape 10 ani, adică în 9 august 2010, a dispus arestarea lui Bogdan Banu pentru o perioadă de 30 de zile, din totalul celor 85 cât acesta a fost ţinut în arest.

Putem presupune că judecătoarea Nicoleta Biro sfidează Justiţia şi îi aduce prejudicii grave, căci ar fi trebuit să se auto-recuze, să se abţină în a reintra în acest dosar. Nefăcând asta, apărătorul lui Bogdan Banu a formulat o cerere de recuzare şi de abţinere, dar judecătorul Dan Vâlcu le soluţionează prin respingere. Şi el, prin acţiunea sa, putem presupune, induce în rândul justiţiabililor şi a opiniei publice neîncrederea în Justiţie. Căci trebuia, la rându-i, să se abţină în a judeca situaţia în care se afla colega lui, întrucât este finul de cununie al lui Florin Balcan, fostul comandant al Poliţiei Municipiului Tecuci. La data producerii accidentului, Florin Balcan, din postura de comandat, a organizat şi dispus cercetările şi ancheta accidentului, dar a făcut-o greşit, încălcând procedurile şi legalitatea, aşa cum a şi recunoscut în faţa procurorului de la Curtea de Apel Galaţi, care l-a anchetat pe această temă. Deci, Florin Balcan are un interes în neaflarea adevărului în acest dosar, întrucât poliţiştii de sub comanda sa, cât şi el au acţionat chiar în neaflarea adevărului, încă din noaptea producerii accidentului şi până acum, căci, de 10 ani, familia Banu a tot produs dovezi pentru instituţiile abilitate ale statului, în acest sens. Moral şi legal, judecătorul Vâlcu, fin de cununie al lui Balcan, putea să judece cererea de recuzare a colegei lui, Nicoleta Biro?

Răspunsul îl aşteptăm de la EI, dar mai ales de la Inspecţia pentru Judecători a CSM, pe care o vom sesiza!

Urmează punctul de vedere al petentului nostru, care conţine şi un rezumat al unei părţi din această odisee.

PRECIZĂRI

Cu privire la dosarul penal nr. 584/44/2017

„Dosarul penal nr.584/44/2017 aflat pe rolul judecătoriei Tecuci cu termen de judecata la 11.05.2018 s-a format astfel:

1.- La data de 20 iulie 2012 Banu Bogdan a formulat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi împotriva poliţiştilor de la BPR Galaţi care au efectuat cercetarea la faţa locului şi au întocmit schiţa de la locul producerii accidentului, respectiv împotriva ag.s.a. Apostu Ionel Nelu, ag.şef Niţu Gică, ag. s.a. Masgras Mircea, ag. s.a. Doniga Cosmin şi ag. pr. Bălan Dumitru Gabriel, implicaţi în anchetă, să fie cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de luare de miţă, dare de miţă, trafic de influenţă, fals, favorizarea infractorului şi asocierea într-un grup infracţional.

2.- Prin declaraţiile date de Niţu Gică şi subofiţerii de la BPR Galaţi am aflat că:

– la faţa locului producerii accidentului au mai fost alte două echipaje de poliţie până la sosirea celor de la rutieră;

– şoferul de tir Nechita Marius Gabriel (unicul martor-n.r.) fusese îndepărtat de la faţa locului de celelalte echipaje de poliţie;

– subofiţerul Apostu Ionel a fost trimis la ora 24 de către Niţu Gică, în data de 29 septembrie 2010, să determine pe şoferul de tir să schimbe declaraţia iniţială ,…. etc;

3.- plângerea a fost clasată iar împotriva ordonanţei de clasare Bogdan Banu a formulat plângere la Tribunalul Galaţi, formându-se dosarul penal nr.2483/121/2014, cu termen de judecata la 05.06.2014;

4.- la data de 26 mai 2014 s-a formulat cerere de strămutare a dosarului 2483/121/2014, formându-se dosarul 539/44/2014, cu termen de judecată la Curtea de Apel Galaţi, la data de 16 iunie 2014;

5.- Bogdan Banu primeşte citaţia la data de 17 iunie 2014, iar judecătorul, la data de 16 iunie 2014, când s-a judecat cererea de strămutare, menţionează în sentinţa penală nr.122/F că are dovada că Bogdan Banu a luat la cunoştinţă despre termenul de judecată??!!;

6.- urmare celor întâmplate în dosarul de strămutare, ne-am adresat Consiliului Superior al Magistraturii cu o sesizare, iar prin rezoluţia nr.58822/IJ/3156/DIJ/2016 CSM confirmă susţinerile lui Bogdan privind infracţiunile comise în respectivul dosar.

7.- la data de 21.03.2017 B. Banu a formulat plângere penală împotriva grefierilor de la Tribunalul şi Curtea de Apel Galaţi faţă de faptele penale săvârşite în dosarul de strămutare nr.539/44/2014;

8.- plângerea penală face obiectul dosarului penal nr.2177/P/2017 şi se află pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, dosar penal în care de un an de zile B. Banu nu a fost citat în vederea audierii, deşi acesta, prin avocat, a solicitat acest lucru.

9.- faţă de declaraţiile poliţiştilor de la Biroul Rutier Galaţi, respectiv Doniga Cosmin, Masgras Mircea şi Bălan Gabriel, ale lui Niţu Gică, şeful de la cercetări penale care a instrumentat dosarul accidentului din 2010,declaraţii care au fost date în dosarul 2483/121/2014 precum şi ale poliţistului Apostu Ionel, la data de 13 august 2015, am formulat o plângere la DNA – Bucureşti Structura Centrală;

10.- plângerea a fost trimisă la DNA Structura Teritorială Galaţi, instituţie care la rândul ei trimite cauza către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci.

11.- la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci s-a format dosarul penal nr.4707/P/2015, în ceea ce priveşte faptele subofiţerilor de poliţie şi, fără a fi efectuat nici un act de urmărire penală, clasează plângerea, dar disjunge faptele comise de Balcan Florin către Parchetul Curţii de Apel Galaţi, formându-se astfel dosarul penal nr.163/P/2016;

12.- la audierile care s-au efectuat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi în dosarul 163/P/2016 care îl privea pe Balcan Florin din declaraţiile date de poliţiştii audiaţi au reieşit faptele penale sesizate de noi în decursul anilor .

13.- în mod total surprinzător plângerea este clasată iar în urma plângerii formulate împotriva ordonanţei de clasare s-a format dosarul penal nr.584/44/2017, dosar care a fost declinat de la Curtea de Apel Galaţi la judecătoria Tecuci care are termen de judecata la 11 mai 2018.

14.- la Judecătoria Tecuci dosarul a fost repartizat magistratului Nicoleta Biro, deşi în dosarul de fond nr. 6359/324/2010, în care fusese condamnat B. Banu, şi a căror fapte le reclamam, magistratul Nicoleta Biro, la data de 09 august 2010, a dispus arestarea lui B. Banu pentru o perioadă de 30 zile, din totalul celor 85 zile cât a fost arestat;

15.- la data de 16 februarie 2018, împotriva magistratului Nicoleta Biro s-a formulat o cerere de recuzare, precizându-se aceste aspecte, fapt ce o determina să formuleze la rândul său cerere de abţinere;

16.- atât cererea de abţinere, cât şi cererea de recuzare au fost soluţionate prin respingere de către magistratul Dan Vâlcu, care este finul de cununie al fostului şef de Poliţie Municipală Tecuci, Balcan Florin, şi al cărui dosar se judecă. Mai mult decât atât, din investigaţiile pe care mass-media le-a efectuat, se pare că magistratul Dan Vâlcu, anterior funcţiei de magistrat, ar fi lucrat ca ofiţer în cadrul Serviciului Roman de Informaţii;

Concluzie: La momentul de faţă, urmare a scurgerii a opt ani de luptă în justiţie pentru a ne câştiga dreptatea faţă de aceste ilegalităţi comise de cei care ar trebui să respecte legea, sunt pe rolul instanţelor două dosare penale:

– dosarul penal nr. 2177/P/2017, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi,

– dosarul penal nr.584/44/2017, aflat pe rolul judecătoriei Tecuci, cu termen de judecata la data de 11 mai 2018.”

Ce am întrebat noi şi ce n-au răspuns ei!

Am continuat să investigăm presupunerile aruncate în spaţiul public, privindu-l pe judecătorul Dan Vâlcu. Am adresat două întrebări CSM şi spre ştiinţă Judecătoriei Tecuci, unde activează magistratul în cauză. Priviţi ce a ieşit!

„Către,

Consiliul Superior al Magistraturii

Spre ştiinţă: Judecătoria Tecuci

Subscrisa SC Echidistant Pres SRL, cu datele de identificare şi de contact înscrise în antet, editoare a săptămânalului pamfletistic Impact-est, ediţie tipărită şi on line la adresa www. impact-est.ro, vă solicită următoarea informare în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public:

1. – dacă domnul DAN VÂLCU, judecător al Judecătoriei Tecuci, judeţul Galaţi, a fost lucrător al Serviciului Român de Informaţii, şi în ce perioadă?

2. – dacă fostul său statut, ca aparţinând unui serviciu secret, este compatibil cu actualul statut de judecător, existând suspiciunea influenţării imparţialităţii acestuia în exercitarea profesiei.

Solicităm aceste informaţii pentru o corectă informare a opiniei publice.

Răspunsul ne poate parveni şi doar on line, în format electronic pe e-mail geluce@yahoo.com.”

Judecătoria Tecuci se bagă în seamă

„Vă facem cunoscut că sesizarea dvs. transmisă prin e-mail la data de 28.03.2018 şi înregistrată la acest birou sub nr. 24/28.03.2018 a fost transmisă în conf. cu art.6 ind.1 din O.G.nr.27/2002, aprobat prin Legea nr.232/2002, organelor abilitate în drept, respectiv Consiliului Superior al Magistraturii, spre competentă soluţionare.

În speranţa că am răspuns solicitărilor dvs., vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI TECUCI,

Judecător Niagu Virginia Mihaela

ÎNLOCUITOR JUDECĂTOR DELEGAT B.I.R.P.,

Judecător Lungocia Viorica Gabriela

GREFIER DELEGAT B.I.R.P.,

Chirilă Florentina”

CSM răspunde prea lung ca să fie credibil!

„Stimate domnule Gelu Ciorici,

Urmare cererii dumneavoastră înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 1/6657 din data de 28.03.2018, prin care. conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitaţi informaţii referitoare la domnul Dan Vâlcu, judecător în cadrul judecătoriei Tecuci, suntem abilitaţi să vă comunicăm faptul că, potrivit răspunsului primit de la Direcţia Resurse Umane şi Organizare, la nivelul Consiliului nu există date privind calitatea de fost lucrător al Serviciului Român de Informaţii a domnului judecător. În consecinţă, având în vedere conţinutul acestui răspuns, s-a apreciat că întrebarea de la punctul 2 al cererii a rămas fără obiect.

Pe de altă parte, vă informăm că potrivit art. 12 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, admiterea în magistratură se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii.

Potrivit art. 14 alin.(2) din Legea nr.303/2004, condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi admisă la Institutul Naţional al Magistraturii sunt:

are cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

este licenţiată în drept:

nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;

cunoaşte limba română;

De asemenea, potrivit ar. 33 alin.(I) din lege, pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, dacă îndeplinesc condiţiile de la art. 14 alin.(2) din Legea nr.303/2004, foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art.87 alin.(l), avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului. Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academici Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.

În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului prevăzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţia de judecător sau, după caz, de procuror a candidaţilor admişi.

Totodată, potrivit art. 6 din Legea nr.303/2004, judecătorii, procurorii, magistraţii- asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să facă o declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică.

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică declaraţiile prevăzute la alin. (1). Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarul profesional.

Dispoziţiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică se aplică în mod corespunzător.

În conformitate cu art. 7 din lege. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.

Persoanele prevăzute la alin. (1) completează, anual, o declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justiţiei, realitatea declaraţiilor prevăzute la alin. (2).

Încălcarea dispoziţiilor alin. (I) conduce la eliberarea din funcţia deţinută, inclusiv cea de judecător sau procuror.

Cu stimă,

judecător Florin Encescu

Şef al Biroului de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media”