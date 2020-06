foto: sediul ruinat al SC Fricom SA Galaţi

Profit pe hârtie ani la rând, dar… este jale!

La Fricom SA Galaţi, fostul IRUC Galaţi, a avut loc pe 27 mai 2020 şedinţa AGA Ordinară în care s-au prezentat rezultatele financiare ale anului 2019. În perioada respectivă societatea a avut acelaşi administrator unic şi… veşnic, se pare, Lupu Lina Florentina şi ca director pe Ţîru Luminiţa, instalate ambele pe aceste posturi în anul 2009. Din startul şedinţei, administratorul s-a lăudat că societatea a înregistrat profit de 155.069 lei, dar din păcate, acţionarii, cuponarii, cei cu deţineri mai reduse, nu se vor bucura de dividende întrucât profitul înregistrat în „scripte bine măsluite” va trebui să acopere pierderea din anii precedenţi, pierdere raportată în sumă de 2.936.749 lei. Luată la întrebări de acţionarii cuponari despre provenienţa datoriilor imense, despre uriaşele sume neîncasate, numeroasele dosare în justiţie, datoriile către stat, cuantumul acestora, data provenienţei, cine sunt numeroasele persoane plătite pe statele de plată în condiţiile în care societatea nu are altă activitate decât închirierea de spaţii, toate acestea au rămas fără răspuns: nu ştiu! Bătaia de joc a acestui personaj macabru ajuns administrator al societăţii, Lupu Lina Florentina, a culminat cu o mărturisire stupefiantă: „eu nu am treabă cu Fricomul, nu trec niciodată pe la societate, sunt director economic la Comat şi vin doar să prezint raportul anual. Luminiţa (e vorba de Ţîru Luminţa, director Fricom) ştie ce face, ea comandă, eu doar semnez bilanţul, toate astea le fac pentru modica sumă de 1.000 de lei de care am mare nevoie”(!) Stupefiant, nu?

Bine este să obţii profit, dar acesta să nu fie doar pe hîrtie, ci să fie rezultatul unei activităţi benefice pentru toţi acţionarii societăţii. Cum s-a ajuns aici?

Aşa a început jaful!

foto: Ţîru Luminiţa, director Fricom

Ei bine, totul a început din anul 2009, odată cu instalarea la conducerea societăţi a tandemului Lupu Florentina – Ţîru Luminiţa, dată de la care societatea a intrat într-o schemă malefică de ruinare. Aceste două personaje au fost şi sunt implicate în toate potlogăriile Grupului Chelu, probabil pînă la prăbuşirea lui, inclusiv a acestei societăţi. Jaful Fricom a început prin tranzacţia frauduloasă cu o parte din reţeaua de cablu TV a fostului Cony Sat, devenit CCC Blue Telecom şi care, între timp, a intrat în faliment, cu datorii uriaşe la stat şi nu numai. Achiziţia reţelei de cablu făcută în anul 2009 este de mare belea şi a fost bine gândită de minţile diabolice ale acoliţilor răposatului Cătălin Chelu, de pe platforma Galgros. Jaful premeditat, drumul spre pierzanie a demarat atunci când SC Fricom s-a ales cu o reţea de cablu TV şi cu ruina fostului restaurant Pelican din Micro 19, toate achiziţionate de la falimentara societate CCC Blue Telecom SA Galaţi, aparţinând grupării Chelu. Tranzacţia respectivă, cu un profund caracter fraudulos, a condus ca în scripte societatea să înregistreze o creştere spectaculoasă a activelor imobilizate de la 672.481 lei la 4.037.222 lei. Bine ar părea la prima vedere, dar analizând cifrele din bilanţul întocmit la acea dată, constatăm că de fapt totul a fost o escrocherie ce a contribuit la un dezastru financiar la data respectivă, respectiv la datorii de 4.569.222 lei şi la o pierdere de 1.992.285 lei, la o scădere dramatică a capitalui net, fapt ce s-a perpetuat apoi an de an. Dezastrul a fost cauzat în principal de preluarea prin contract de novaţie a unui credit de 5.000.000 de lei(!!) de la aceeaşi firmă, respectiv CCC Blue Telecom. De remarcat este faptul că tranzacţia „la comandă” s-a efectuat între cele două protagoniste: Lupu Florentina şi Ţîru Luminiţa, una semnând la beneficiar, Lupu Florentina pentru Fricom, ca administrator şi directoarea Fricom, Ţîru Luminiţa, semnând ca vânzător, respectiv în calitatea care o avea de administrator la CCC Blue Telecom SA Galaţi. Ce a urmat cu aceste personaje la butoanele finanţelor societăţii a fost un dezastru, fapt bine conturat de datele de bilanţ, dar ce părea că merge strună, profit aproape an de an, cu mici excepţii, de fapt era un adevărat dezastru bine regizat, o adevărată cacealma. State de plată fictive din care nu lipsea Rimar Doina (acţionar), adolescenţii Cătălin şi Cătălina (fiul şi fica lui Cătălin Chelu) şi multe alte persoane din anturajul grupării, achiziţii fictive, tranzacţii pe piaţa bursieră ce au contribuit la devalizarea de lichidităţi a societăţii etc., toate bine ascunse în rapoarte anuale mincinoase. În anii ce au urmat clienţii neîncasaţi au înregistrat cifre record, fără ca administratorul şi directorul societăţii să facă ceva şi ştiu ei de ce. Se pare că au făcut totuşi ceva: au încasat sume foarte mari dar la… negru, cum se spune.

Profit înşelător de 155.060 de lei

Cam aşa s-ar putea spune despre situaţia în care a ajuns societatea după 10 ani de administrare de către tandemul fraudulos Lupu Lina Florentina – Ţîru Luminiţa.

Societatea Fricom SA Galaţi, la finele anului 2019, pare că a desfăşurat o activitate benefică prin prisma profitului, mincinos se poate spune, de peste 155.069 lei. În realitate societatea este în pragul falimentului, având la finele anului 2019 creanţe „mincinoase” de 3.850.926 lei şi datorii la fel de multe şi de „mincinoase”, însumând 2.832.791 lei. Ce a mai uitat să ne spună aceast administrator unic este faptul că a implicat societatea în tranzacţii bursiere în ultimii 10 ani despre care nu a dat nicio relaţie, societatea a avut şi are litigii în instanţă în urma cărora a fost bună de plată cu sute de mii de euro, a întocmit state de plată fictive pentru persoane din anturajul conducerii şi a unor acţionari, a vândut active diverse fără a prezenta care anume, către cine, cu ce sumă. Întrebarea firească este pentru ce s-au plătit aproape 400.000 de lei drepturi salariale pentru 12 salariaţi, în condiţiile în care societatea nu desfăşoară vreo activitate productivă sau comercială, ci doar are spaţii închiriate. A împrumutat bani de la alte firme fără a prezenta relaţii privind scopul împrumutului, de la cine şi ce sumă, toate acestea fiind făcute sub tăcere. Dând dovadă de multă nonşalanţă în gestionarea lichidităţilor, tandemul sus-menţionat a creditat diverse societăţi şi persoane cu sume de bani, deşi societatea înregistrează datorii uriaşe către diverse persoane fizice, juridice, cunoscute doar de conducere, nu şi de bieţii acţionari cuponari. Mai mult, societăţii i s-a pus sechestru de către Finanţe pe unele active, fără a li se aduce la cunoştinţă acţionarilor acest aspect, fără a se preciza pentru ce sume, de când sunt datorate etc. Un fapt este cert: datorează sume la bugetul de stat şi la cel local. Cum am aflat multe din aceste aspecte? Nu din rapoartele anuale ale administratorului unic, ci din salvatorul site al instanţelor gălăţene. Şi ca să înregistrăm toată pleiada de manevre financiare frauduloase, am mai aflat că societatea a fost implicată în tranzacţii fictive cu mobilier, a fost controlată de organe financiare, s-au întocmit acte de control cu puternic iz penal, dar despre care conducerea societăţii nu a suflat o vorbă către acţionari.

Achiziţii fictive cu… iz penal

Aşa se poate spune despre tranzacţiile cu mobilier efectuate de conducerea Fricom în urmă cu ceva anişori şi care au ieşit la lumină la finele anului 2019, adică anul pentru care s-a întocmit raportul anual ce a fost prezentat acţionarilor în şedinţa AGA Ordinară la care facem referire, cea din 27 mai 2020, şi în care raport nu a transpirat nimic din respectiva coţcărie penală. Achiziţia fictivă de mobilier a fost constatată de inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Constanţa, cu ocazia unui control la finele anului 2019. Nu a fost un control de rutină, ci mai degrabă unul bine ţintit, acesta fiind solicitat de procurorii DIICOT ce fac cercetări la Alprom SA Piteşti. Control fiscal pe aceeaşi temă s-a mai făcut la Fricom SA Galaţi cât şi la alte câteva societăţi implicate din Galaţi şi în 2016, dar prea multe nu au transpirat nici atunci. Obiectivul controlului din ianuarie 2016, ca şi cel din noiembrie-decembrie 2019 l-a constituit nişte facturări de mobilă din Piteşti către societăţi comerciale cunoscute din Galaţi, majoritatea aflate pe platforma comercială Galgros, bineînţeles şi la societăţi păstorite de tandemul Lupu Florentina-Ţîru Luminiţa, adică Fricom SA Galaţi şi Comat SA Galaţi. Dacă inspectorii ce au efectuat controlul în 2019 au fost aceiaşi ce făcuseră controlul în 2016, nu ştim, dar un lucru este clar: acum s-a lăsat cu penal. Prin scriptele Fricom SA au trecut ceva garnituri de mobilă pentru care s-a dedus TVA, dar în realitate acestea nu intraseră faptic în gestiunea societăţii. Cu această ocazie, Lupu Lina Florentina, administratorul SC Fricom, a fost băgată la înaintare în faţa organelor de control, aceasta fiind cunoscută ca „plângăreaţa de serviciu a grupării Chelu”, personaj ce varsă lacrimi la comandă şi serveşte o „poveste dramatică” despre un soţ paralizat ca urmare a unor răni din razboiul afgan. Cum-necum, a reuşit la primul control să iasă cât de cât basma curată, fiind întocmite facturi fictive de livrare marfă către răposatul Chelu şi câteva firme ale acestuia. Controlul din noiembrie-decembrie 2019 a fost ferm: inspectorii au întocmit proces verbal pentru evaziune fiscală şi s-a stabilit prejudiciul creat ca urmare a operaţiunilor nelegale cu TVA, diminuarea impozitului pe profit etc. Prejudiciul estimat la bugetul de stat se apropie de o cifră cu mai multe zerouri despre care administratorul unic Lupu Lina Florentină nu a specificat nimic în raportul prezentat acţionarilor.

Cam acestea au fost problemele puse în discuţie de acţionarii cuponari prezenţi şi la care administratorul unic Lupu Florentina a tăcut mâlc. Acţionarii au cerut la finalul şedinţei incendiare să se consemneze că solicită sesizarea organelor de cercetare penală şi atragerea răspunderii conducerii pentru gestiunea frauduloasă a societăţii.

Despre adevărul din spatele celor consemnate, despre privatizarea frauduloasă a societăţii Fricom SA Galaţi, cine sunt poliţiştii, procurorii, judecătorii, angajaţii Registrului Comerţului, cei din conducerea fostului FPS, actuala Autoritate pentru Administrarea Activelor Statului implicaţi într-un număr viitor. Un fapt este cert: frauda acoperită privind privatizarea acestei societăţi a influienţat dramatic privatizarea ulterioară a numeroase societăţi din judeţul Galaţi şi din multe, foarte multe alte judeţe din ţară. Cum şi în ce fel, veţi afla!