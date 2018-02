Cică sunt lefuri mici în sistemul sanitar, că ne mor doctorii de foame, că n-au ce pune pe masă, pe CASE, pe viloace, pe limuzine şi că, iote, aşa valoroşi şi talentaţi cum sunt, se văd nevoiţi să ia calea exilului. Haide, mă, că asta-i pentru fraieri. Cum să plece, mă, câinile de la măcelăria numită sistem sanitar de stat, bine îmbârligat şi combinat cu cel privat şi personal, eventual. Că de aia stai la spitalul de stat, pe o leafă de rahat de 1500 de euro, acolo, ca să ai bolnavi-marfă pe care să ţi-i dirijezi la propriul cabinet privat, sau unde eşti asociat, ori doar angajat.

Ei, vedeţi, o valoare ca Dorel Firescu, care este profesor universitar doctor, n-a plecat, bre, afară, el demonstrând că poţi deveni milionar şi-n Republicuţa autohtonă când eşti prof. dr. de partid şi de stat, chiar dacă eşti uşor agramat! Dar numai când îţi numeri DIVIDENTELE!

Hemoroizii sunt ăia din poza cu dr. Firescu de pe autobuze!

Nu mai încapi de hemoroizi în Republicuţa Galaţi. Ei nu mai sunt de găsit în anus. Nu, sunt doar pe mesh-uri cât China, atârnate pe clădiri, pe autobuze şi pe troleibuze, încât nu mai dau dureri în cur, ci de ochi, cu grave tulburări de re-vedere obsedantă a emblematicii asocieri a lor cu chipul profesorului doctor Dorel Firescu-DIVIDENTE. Sigur, nu cred că eminentul Dorel nu a făcut o şcoală primară temeinică, în Doljul natal, încât să nu ştie cum se scrie corect „dividende”, dar se pare că declaraţia de avere dată în 07.06.2017 a fost completată de vreo studentă de la Facultatea de Medicină şi Farmacie (de stat, de partid şi a lor!)

Sigur că e bună pentru populaţie această educaţie medicinală, căci aşa află şi ea de ce o doare-n cur, când de fapt hemoroizii nu sunt la ea, ci înălţaţi la rând de imagine de profesor doctor care te scapă de ei şi când nu-i ai!

Ca şi cum s-ar dezlipi mesh-ul de pe clădiri sau afişul de pe autobuz şi ar cădea cu mare zgomot făcut de impactul imaginii hemoroidale cu asfaltul neroditor. Asta da vindecare!

În depozite, doar 200.000 lei şi 30.000 €

Ca director medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, prof. dr. Dorel Firescu a câştigat în anul fiscal 2016, numai din salarii la stat, 103.555 de lei. De la Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Medicină şi Farmacie, a câştigat, tot de la stat, venituri de doar 39.103 lei. Total, 142.658 de lei noi.

Să-i numere sănătos şi să nu-l doară ca-n reclame! Tot în declaraţia sa de avere găsim că de la firma „ARISTOMED DOR-DIVIDENTE”, pentru prestări servicii medicale a fost plătit cu titlu de… „DIVIDENTE” în sumă de 198.697 de lei! Soţia sa, Camelia Firescu, a câştigat din salarii ca şef birou la Distrigaz Sud Reţele, doar 61.137 de lei. În total, cei doi soţi au avut venituri pe anul 2016 de… peste 300.000 lei. Dar au şi cheltuieli pe măsură, căci în depozitele bancare, dl. Dorel are uşeor peste 200.000 lei, adunaţi între 2011 şi 2014, an în care a bulucit odată suma de 163.350 de lei.

Ca să dea bine la lumea… hemoroidală, el declară şi un împrumut bancar de 56.100 lei, contractat în 2006 şi scadent în 2018.

În rest, din 1996 el vă salută de pe veranda vilei de 168,86 mp, edificată în Galaţi, ori de pe balconul apartamentului de 80 mp din Craiova, Dolj, locuinţă cumpărată 1/1 în 1995.

Da, dar vă salută şi din limuzina „Volvo S99”, nou-nouţă, achiziţionată în 2017, căci din Toyota Avensis, din 2006, vă salută doar ca PFA!

Şi, totuşi, din 261.484, câte DIVIDENTE să-ţi dea?!

Aristomed Dor SRL Galaţi este o firmă înfiinţată în anul 2016 şi este situată pe strada Lozoveni nr. 65-67A, principalul obiect de activitate fiind acela de asistenţă medicală specializată. În chiar anul înfiinţării, patronul-manager-asociat unic „DOR” reuşeşte performanţa unei cifre de afaceri de 330.389 de lei şi un profit net de 261.484 de lei.

Asta cu un număr de zero salariaţi. Datoriile curente erau de doar 4.103 lei, activele imobilizate erau evaluate la 78.611 lei, cele circulante erau de 187.176 lei, iar capitalul propriu în care a dus profitul net este de… 261.648 de lei. De aici, adică din 26.148,4 lei scădem impozitul de 16%.

Deci, loc de „DIVIDENTE” cât cuprinde în clinica asta, căci asta e, când e OK medical, totul devine profitabil de normal!