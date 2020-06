Punct final în dosarul celor 3 TIR-uri de ţigarete dispărute din depozitele Poliţiei de Frontieră Galaţi

Instanţa de apel – blândă cu inculpaţii, ANAF-DGRFP Galaţi pusă la plată!

La începutul lunii iunie 2020 a avut loc judecarea apelului în dosarul furtului masiv de ţigarete din gestiunea Poliţiei de Frontieră, un caz de răsunet care a cam stricat imaginea, deja oarecum boţită, a acestei instituţii, precum şi a Direcţiei Vamale Galaţi. Verdictul Curţii de Apel a fost unul blând, s-ar putea spune, şi a creat o confuzie şi mai mare în jurul acestui dosar. Până una-alta ar fi bine să vă reamintim cazul.

Scurt remember

Cazul furtului impresionant de ţigarete, 2.588 de baxuri, din gestiunea Poliţiei de Frontieră Galaţi a fost intens mediatizat în anul 2018 de presa locală gălăţeană şi nu numai. La vremea respectivă se vorbea de un prejudiciu de 13.000.000 de lei, o sumă substanţială, fapt ce a creat destulă vâlvă în instituţiile implicate. Sustragerea acestei cantităţi uriaşe de ţigări prin falsificarea de diverse înscrisuri, complicităţi între mai mulţi vameşi şi poliţişti au condus la crearea unei imagini dezastruoase pentru Direcţia Vamală Galaţi şi pentru Poliţia de frontieră Galaţi. În presă se vehiculau numele unor inspectori vamali, Sorin Niţă Camil, Iovu Marian, un gestionar – Neagu Vasile, precum şi implicarea altor persoane, direct sau indirect, din conducerea instituţiilor menţionate. Într-un final, DIICOT Galaţi a intrat pe fir, şi surprinzător, având în vedere volumul şi valoarea bunurilor sustrase, numărul mare de înscrisuri falsificate etc., a finalizat suspect de rapid ancheta, rechizitoriul ajungând pe masa judecătorilor încă din februarie 2019, mai precis la Tribunalul Galaţi, ca instanţă de fond. Dacă la începutul cercetărilor s-a dispus arestarea numitului Sorin Niţă Camil, angajat vamal, şi control judiciar pentru ceilalţi doi presupuşi făptuitori, Iovu Marian şi Neagu Vasile, ulterior s-a produs surpriza şi anume faptul că în instanţă, ca inculpaţi, apar patru persoane: vameşul reţinut iniţial, Sorin Niţă şi trei femei despre care nu se ştiau prea multe nici atunci şi nici acum – Mocanu Mirela, Avădanei Maria şi Bîldîgău Margareta, personaje care nu aveau calitatea de angajat al instituţiilor sus-menţionate.

Instanţa de fond: 25 de ani cu executare!

Rechizitoriul procurorilor DIICOT a fost trimis în instanţă pe 8 februarie 2019, fiind înregistrat sub nr. 683/121/2019 la Tribunalul Galaţi. Într-un timp relativ scurt, cercetarea judecătorească s-a finalizat printr-o sentinţă pronunţată în 17 ianuarie 2020, deci la fix 11 luni şi 21 de zile. Verdictul: 25 de ani de închisoare cu executare pentru persoanele găsite vinovate. Responsabili de respectivul furt au fost găsiţi Niţă Sorin Camil, angajat vamal, 7 ani condamnare, şi trei femei, Mocanu Mirela, Avădanei Maria şi Bîldîgău Margareta, condamnare 6 ani fiecare, personaje necunoscute nouă şi multor altora. În jurul acestor personaje s-a creat o mică telenovelă – vameşul Sorin Niţă Camil, îndrăgostit lulea de inculpata Mocanu Mirela, ar fi început o idilă costisitoare cu aceasta, fapt care l-ar fi pus în situaţia de a avea nevoie de sume ceva mai substanţiale, toate acestea determinându-l la conceperea uni plan diabolic de a face rost de bani şi de constituirea unui grup infracţional. Iată cum sună, pe scurt, verdictul instanţei de fond:

„Tip soluţie: Condamnare

Soluţia pe scurt:

1-Condamnă pe inculpatul Niţă Sorin-Camil […] la 7(şapte) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b din C.penal pe o durată de 3(trei) ani după executarea pedepsei principale.

2- Condamnă pe inculpata Mocanu Mirela […] la 6 (şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a) şi b) din C. penal pe o durată de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei principale.

3- Condamnă pe inculpata Avădanei Maria la […] 6 (şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a) şi b) din C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale.

4-Condamnă pe inculpata Bîldîgău Margareta la […] la 6 (şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a) şi b) din C. penal pe o durată de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei principale

Conform art. 65 din C. penal, aplică inculpaţilor Niţă Sorin Camil, Mocanu Mirela, Avădanei Maria şi Bîldigău Margareta pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a) şi b) din C. pen. Menţine starea de arest a inculpatului Niţă Sorin Camil şi deduce din pedeapsa aplicată acestuia perioada reţinerii şi arestării preventive începând cu 20.08.2018 la zi, respectiv 17.01.2020. Constată acoperit prin restituire prejudiciul cauzat părţii civile ANAF – Direcţia regională Vamală Galaţi. Conf. art. 112 lit. a din C. penal dispune confiscarea de la inculpaţii Niţă Sorin-Camil, Mocanu Mirela, Avădanei Maria şi Bîldîgău Margareta a sumei de câte 217.610 lei de la fiecare inculpat în parte, sumă obţinută prin valorificarea ţigărilor. Conf. art. 404 lit. e din C. pr. penală dispune anularea înscrisurilor falsificate aflate la dosarul de urmărire penală sau a celor întocmite în fals descrise în cap. III fila 133 rechizitoriu pct 1-12. Obligă pe fiecare inculpat la câte 7.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Suma de 1.040 lei reprezentând onorariul pentru avocatul desemnat din oficiu (faza de urmărire penală) către Baroul Galaţi va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţii Cetăţeneşti. Document: Hotarâre 18/2020 17.01.2020”

Salutăm promptitudinea judecătorilor instanţei de fond, respectiv Tribunalul Galaţi, modul rapid în care au analizat rechizitoriul din dosar şi s-au pronunţat, cât şi modul drastic de sancţionare a celor găsiţi vinovaţi.

Care a fost prejudiciul? S-a recuperat, ori ba?

Ce nu am priceput din dispozitivul sentinţei ar fi problema referitoare la „dispune confiscarea de la inculpaţii Niţă Sorin-Camil, Mocanu Mirela, Avădanei Maria şi Bîldîgău Margareta a sumei de câte 217.610 lei de la fiecare inculpat în parte, sumă obţinută prin valorificarea ţigărilor”. Din această frază se înţelege că s-a dispus confiscarea sumelor amintite, fix 217.610 lei de la fiecare inculpat, nu că s-au confiscat efectiv, per total fiind vorba de 870.044 lei. Din respectiva sentinţă nu prea reiese cantitatea de ţigarete sustrase ilegal, furate cum s-ar zice, pusă în sarcina acestor inculpaţi, cum s-a ajuns la stabilirea unui prejudiciu de 870.044 de lei.

În presă şi prin diverse comunicate ale unor instituţii se vorbea la început de sustragerea a vreo 2.588 de baxuri de ţigări, evaluate în urma unei valorificări pe piaţa neagră la vreo 13.000.000 lei, cam 10 lei un pachet. În 17 ianuarie aflăm că prejudiciul stabilit, pe hârtie, ar fi de 870.044 lei, ,,sumă obţinută prin valorificarea ţigărilor”. Valorificate de cine? De inculpaţi? Câte ţigarete recunosc aceştia că au sustras şi cu ce sume le-au valorificat, toate acestea rămân o necunoscută. Un lucru este clar: inculpaţii datorează cheltuieli de judecată 7.500 de lei, de căciulă.

Apel blând: 5 ani cu executare şi 9 ani cu suspendare!

Ce a urmat sentinţei dată de instanţa de fond se înscrie în normalitate: părţile au avut dreptul legal de a face apel, fapt ce s-a realizat, toate părţile făcând apel, DIICOT, inculpaţii şi AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI, constituită parte civilă. Ce au cerut inculpaţii bănuim – reducerea pedepselor, poate chiar anularea acestora, exonerarea de la plata prejudiciilor estimate etc., toate fiind de înţeles prin prisma lor. Ce nu ştim şi am fi curioşi să aflăm, ar fi motivul pentru care au făcut apel DIICOT-ul şi AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI .

Toate acestea ne-ar interesa având în vedere decizia dată în apel. Apelul făcut de părţi a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Galaţi în 17 ianuarie 2020, instanţa s-a pronunţat destul de rapid, respectiv pe 9 iunie 2020. Instanţa de apel a fost mult mai blândă cu toţi inculpaţii, femeile inculpate fiind salvate de la executarea pedepsei cu închisoarea. Iată cum sună dispozitivul pe scurt al deciziei Curţii de Apel Galaţi:

„Tip solutie: Admis apel

Soluţia pe scurt: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, de inculpatul Niţă Sorin Camil şi de inculpatele Mocanu Mirela, Avădanei Maria şi Bîldigău Margareta. Desfiinţează în parte sentinţa penală 18 din 17.01.2020 pronunţată de Tribunalul Galaţi şi în rejudecare. 1. […] dispune ca inculpatul Niţă Sorin Camil să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare sporită cu 1 an şi 7 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), executând în final pedeapsa rezultantă principală de 5 ani şi 7 luni închisoare.

2. […] şi dispune ce inculpata Mocanu Mirela să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, sporită cu 6 luni (o treime din cealaltă pedeapsă), executând în final pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicată inculpatei Mocanu Mirela şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

3. […] dispune ce inculpata Avădanei Maria să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, sporită cu 6 luni (o treime din cealaltă pedeapsă), executând în final pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicată inculpatei Avădanei Maria şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

4. […] dispune ce inculpata Bîldigău Margareta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, sporită cu 6 luni (o treime din cealaltă pedeapsă), executând în final pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicată inculpatei Bîldigău Margareta şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

[…]

Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia prin care s-a constatat acoperit prin restituire prejudiciul cauzat părţii civile ANAF – Direcţia Regională Vamală Galaţi. Respinge că nefondată cererea formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, privind obligarea inculpaţilor la plata despăgubirilor materiale. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. Menţine starea de arest a inculpatului Niţă Sorin Camil şi deduce din pedeapsa aplicată acestuia durata arestării preventive de la 20.08.2018 la zi. Respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi împotriva aceleiaşi sentinţe penale. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, ocazionate de soluţionarea cauzei în apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 09.06.2020. Document: Hotarâre 449/2020 09.06.2020”

Cortina s-a tras! Misterul rămâne!

Cam aşa s-ar putea spune dacă citim dispozitivul deciziei Curţii de Apel Galaţi din 9 iunie 2020; când spunem aceasta nu ne referim la diminuarea pedepselor aplicate, nu avem noi competenţa, capacitatea de a aprecia decizia judecătorilor din respectiva cauză, ci faptul că am rămas în continuare în ceaţă. Care este în final prejudiciul stabilit? Care este dispoziţia anulată din sentinţa de fond la care se face referire, prin care s-a constatat acoperit prin restituire prejudiciul cauzat părţii civile ANAF-Direcţia Regională Vamală Galaţi? De ce se respinge oare cererea ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi de obligare a inculpaţilor la plata despăgubirilor materiale? La ce despăgubiri se referă şi cum or fi fost determinate? Despre ce acoperire a prejudiciului creat ANAF-Direcţia Regională Vamală Galaţi, prin restituire, este vorba, rămâne un mister. Care prejudiciu, care restituire? S-au restituit cumva cele câteva zeci de metri cubi de ţigarete la Direcţia Vamală Galaţi? Un fapt este bine de reţinut: ANAF- DRGFP are de plătit100 de lei cheltuieli de judecată. Aici apare o altă problemă: dacă domnul Ciorici Eugen nu va fi mulţumit de deczia instanţei şi nu va plăti cheltuielile de judecată de bună voie, va fi executată silit DRGFP Galaţi?

Un lucru este demn de reţinut: „capacitatea” celor patru inculpaţi de a executa operaţiunea de sustragere, într-o perioadă foarte scurtă de timp, a unei cantităţi uriaşe de marfă din gestiunea unei instituţii de genul Poliţiei de Frontieră, logistica folosită şi cum pot doar câteva persoane, din care trei din afara sistemului, să penetreze atât de uşor o gestiune a acestei instituţii. Miroase urât cazul, se pare că acarul Păun a plătit din nou, dar de la dragoste i se trage. Mai rămâne un mare mister: complicele domnului Sorin Niţă Camil erau şcolite şi ele cumva la CFR, ca …acariţe, cu juma’ de normă? Oricum acestea au scăpat uşor, cu suspendare, vor presta în folosul comunităţii vreo 90 de zile de muncă.