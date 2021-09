Gheorghe (Gigi) Anghel este un brand privind comerţul cu produse petroliere, dar şi în ce priveşte recuperarea (colectarea) materialelor reciclabile, în vederea comercializării. Gustul pentru industria hotelieră şi de alimentaţie publică i-a fost întărâtat de mini-barul şi mini-motelul pe care le-a edificat pe strada Theodor Neculuţă (mai bine ar redenumi-o Eugen Neculiţă!) colţ cu Coşbuc, unde deţine şi un PECO. Pasul următor a fost cumpărarea şi restaurarea din temelii şi până la mansarda adăugată (pentru cazare) a Restaurantului Bulevard, situat pe strada Domnească, vizavi de sediul unui ziar.

Prin târg s-a vehiculat vestea că Gigi Anghel vrea să ardă aici cel mai tare şi mai jmeker cazino din Românica, zvon infirmat de către acesta.

L-am contactat telefonic, luni, 6 septembrie 2021, legat de tranzacţionarea celui mai deştept (arhitectonic, vorbind) restaurant din sud-estul ţării. Când i-am spus că este vehiculată cifra de două milioane de euro privind tranzacţionarea anului, Gigi Anghel a început să o dea la întors… Ba că nu are rost să scriu, ba că nu asta ar fi cifra, ba că la Bulevard nu face cazino, ci restaurant de eveniment etc. Părerea mea că un cazino bestial ar putea fi făcut la Continental, cum era pe timpul legionarilor, de la amvonul căruia a cuvântat însuşi Corneliu Zelea Codreanu (neam cu Liga pentru Preşedinte a lui George Codreanu?!).

Aşadar, nu a confirmat suma de două milioane de euro, reiterând faptul că nu are rost să scriu, afacerile sale nefiind de interes public.

În schimb, Henri (Rică) Secuiescu, chiar dacă s-a codit iniţial la telefon, a început să scadă pas cu pas sumele avansate de mine în această vânzare-cumpărare, până s-a ajuns la un milion de euro, aici lasându-se moale şi cam de acord, semn că tranzacţia superbei clădiri se situează, totuşi, în jurul unui milion şi ceva de euro, că de minus nu am simţit să fie vorba.

În anul pandemiei, nea Rică făcea safteaua odată pe lună !

După cifre aşa pare! Şi poate mai pica vreo pomenire, două pe lună, de nu se mai gătea nici pentru personal. Aşa că, aici, marele nea Rică şi trupa lui de prieteni încingea adevărate campionate mondiale şi europene (neomologate!) de table şi rummy, desigur, pe firfirei, ca să nu apară plictisul! De fapt, firma sa, sub care activa restaurantul Continental, Henrich Continental SRL, înfiinţată în 18 noiembrie 1994, a lucrat în pierdere din 2009 până la zi. Sau aşa arată bilanţurile depuse la ANAF. Ultimul an în care nea Rică s-a îndurat să dea ceva mărunţiş şi la stat, a fost 2008, când la o cifră de afaceri de circa 1,2 milioane de lei, a făcut, cu 24 de salariaţi, un profit net de 28.500 de lei. Cea mai mare pierdere a fost raportată în anul 2009: 118.824 de lei, cu un singur salariat. Anul 2020 l-a încheiat cu o cifră de afaceri în valoare de 10.890 lei şi a înregistrat o pierdere de 10.953 de lei.

Aşadar, Gigi Anghel nu a cumpărat o afacere, ci o clădire care poate fi pusă în adevărata ei valoare.

Structura de rezistenţă a clădirii este bună

Revin la dialogul telefonic cu Gigi Anghel. Pe lângă cele relatate acesta a ţinut să îmi spună că structura de rezistenţă a acestei clădiri nu pare afectată, chiar dacă a fost construită în 1940. De fapt a şi fost consolidată, iar după cutremurul din 1977 nu a fost afectată. Sigur, voi vedea ce spun şi experţii. Dar, când ne vom apuca de lucru, cine ştie ce mai descoperim.

Acum voi trece în revistă, repede şi sec, cifrele de afaceri a două dintre firmele lui Gheorghe Anghel, aşa cum au fost ele raportate Ministerului Finanţelor Publice.

Firma Anghel Oil NG SRL a avut cea mai mare cifră de afaceri în anul 2013, când cu zero salariaţi a avut un rulaj de aproape 86,6 milioane de lei şi un profit net de doar 57.191 de lei, semn că… a făcut investiţii masive. Cel mai mare profit net raportat a fost de 109.321 de lei, în 2016, la o cifră de afaceri de circa 35 milioane de lei, cu 57 de salariaţi.

Un record la Anghel NG SRL: rulaj de peste 388 de milioane lei !

Această firmă a fost înfiinţată în anul 1995. Între 2011 şi 2020, cea mai mare cifră de afaceri a fost raportată în anul 2013: peste 388 milioane de lei. Profitul net a fost unul modic, de doar 256.000 lei, cu zero salariaţi. În anul 2020 firma raportează o cifră de afaceri de 1.887.512 de lei şi realizează cu 57 de salariaţi un profit net de 1.895.666 de lei. A drakului cifră!

Oricum, afacerea anului la Galaţi, mulţumeşte ambele părţi. Gigi Anghel mai adaugă o perlă lanţului de moşteniri ale copilului (copiilor?), care măcar are (au) ce vinde, dacă nu au chef să muncească şi să dezvolte agoniseala familiei.

Dincolo, Henrich Secuiescu are de trăit în Antalia la all inclusive, numai din dobânzi, cât vrea sula lui şi cât l-o ţine Dumnezeu şi Allah din Marmara! Restul, să trăiască urmaşii, că de cheltuit au ce să cheltuiască.

A, nu este aşa că am dreptate cănd repet butada mea cu GENEROŞI SUNT CEI CE N-AU?!