Frunzărind la ceas de seară site-ul Tribunalului Galaţi, pentru a mai vedea ce se întâmplă prin instanţele gălăţene, am zărit pe rolul acestei instanţe un dosar puţin mai… surprinzător, să-i spunem. Acest dosar înregistrat sub numărul 7.512/121/2018* din decembrie 2018 are ca protagonişti, pe de o parte, ca pârâtă, pe Rimar Doina, mama răposatului Chelu, şi pe de altă parte, ca reclamante, cele trei concubine de peste Prut al defunctului Chelu, toate având cu acesta din urmă 8 copii. Obiectul dosarului constituie oarecum o surpriză: Revocare testament! Cele 3 concubine ale lui Cătălin, profund dezamăgite de testamentul (bine prăfuit) prezentat de Rimar Doina după decesul fiului, au considerat că ar fi cazul să atace acest înscris. Testamentul a fost încheiat de Cătălin Chelu în 9 martie 1999, acesta prevăzând ca toată averea ce o deţine să revină mamei sale, dar în testament preciza că aceasta va acorda întreţinere descendenţilor săi cu …puncte, puncte. Iată cum arată acest TESTAMENT:

Primul termen în acest dosar a avut loc în 19 ianuarie 2019 şi s-a blocat puţin, pentru că cele trei concubine-reclamante au solicitat ajutor public judiciar, având în vedere că li s-a stabilit o taxă judiciară de timbru de 109.799,55 lei. Instanţa a decis ca această sumă să fie plătită în 25 rate în cuantum de 4.574 lei lunar, cu dată scadentă la 25 ale lunii.

Acest dosar, oarecum ciudat, are următorul termen la toamnă, respectiv în 9 septembrie 2019. Este un dosar care va declanşa o dispută deosebită, având în vedere expresia foarte vagă din testament: „va acorda întreţinere descendenţilor mei…”, o precizare greu de clarificat pentru oricine ar vrea să fie cât de cât imparţial şi corect.

Un singur lucru este cert: Doina Rimar nu are ochi buni decât pentru Chelu Cătălin Constantin junior, fiul ce are ca mamă pe Simion Cati Constanda, cât şi pentru Cătălina, fiica zămislită cu o femeie deosebită, Lungu Gina. Celelalte 3 concubine cu care Chelu are 8 copii sunt în dizgraţia mamei Doina. Se aşteptă o bătălie aprigă, care va solicita multe interpretări şi expertize de specialitate. Vă ţinem la curent cu această bătălie ce pare nefirească la prima vedere: bătălia între bunică şi nepoţi.