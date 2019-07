Rimar Doina, vinovata de serviciu, bună de plată şi atacată tare la puşculiţa cu parale din toate părţile

După ce DIICOT Bucureşti a făcut ce a făcut cu dosarele grupării Chelu aflate în lucru de mai bine de un deceniu, anul trecut a găsit doi vinovaţi: Rimar Doina, mama defunctului Chelu, şi soţul acesteia, Rimar Cezar, ambii trecuţi bine de 70, respectiv 80 de ani. Mai mult, rapid i-a găsit vinovaţi, rapid au recunoscut faptele, rapid au fost judecaţi şi au luat ceva anişori cu suspendare şi gata, s-a cam rezolvat mare parte din dosar. Au stabilit nişte sume fabuloase în sarcina acestora, sume ce nu prea ştim dacă au fost sau vor fi încasate. În timp ce dosarele grupării Chelu stau în aşteptare de ani şi ani, timp în care uriaşa furăciune pleacă către diverse destinaţii sub ochii îngăduitorii a celor de la DIICOT, Rimar Doina se vede atacată tare la puşculiţă din toate părţile. Doar din două dosare aflate pe rolul Judecătoriei Galaţi, Doina Rimar s-a văzut bună de plată cu 98.328,05 lei reprezentând pretenţii, plus cheltuieli de judecată, solicitate de presupusa noră, blondina Ala Procopenco. Această obligaţie stabilită de instanţă reprezintă un cumul de sume datorate în 8 (opt) dosare ce s-au aflat pe rolul Tribunalului Galaţi încă din 2015. Având în vedere că mai sunt multe alte dosare de acest gen, probabilitatea ca Rimar Doina să mai fie bună de plată din astfel de litigii pare destul de ridicată.

Stop activitate şi amendă 50.000 lei

De parcă suma datorată către Ala Procopenco n-ar fi fost de ajuns, Consiliul Naţional al Audiovizualului a atacat-o şi el pe mama Doina, dar pe meleaguri teleormănene. Un control efectuat la firma de cablu Lidas Prod SRL, ce avea în jur de 1.100 abonaţi în Zimnicea şi 3.500 abonaţi în judeţul Teleorman, a constatat că Doina Rimar cam o făcea pe piratul cu vreo 3 posturi şi ca atare i-a retras avizul de retransmisie şi a amendat-o cu 50.000 lei. Problema cu acest Lidas Prod se pare că este mai complicată, căci reţeaua de cablu ar aparţine unor firme din Galaţi, Galatex şi Fricom, iar obligaţiile de plată către acestea nu prea s-au onorat.

Dezastrul financiar al firmei Lidas Prod SRL nu ne surprinde, aceasta fiind practica standard a grupării Chelu. Din informaţiile primite şi verificate de noi, un lucru este clar la această firmă: are datorii de 7.091.626 lei, pierderi an de an, capitalul propriu fiind de minus 4.824.968 lei. Falimentul societăţii este inevitabil şi bineînţeles statul va fi iar lăsat cu buzele umflate, ca şi firmele amintite din Galaţi. Mulţi ar crede că toate aceste atacuri ar speria-o pe Doina Rimar, asta după ce i s-a mai pus în cârcă sute de milioane de euro de către DIICOT Bucureşti, instituţie care a găsit ţapul ispăşitor în persoana ei pentru toate furăciunile grupării Chelu. Doina nu s-a speriat şi nu se sperie aşa de uşor. Cu pensioara de vreo 700 lei, ce mai pică din zecile de firme în care este asociat unic şi din multe altele, ar mai putea-o duce vreun secol, două, aşa că, hai să n-o compătimim prea mult.

Rimar Doina – amânată la partaj, atacată la testament

Hotărâtă să dezlege calul de la gard, în privinţa moştenirii de la răposatul fiu, Chelu Cătălin, mama Doina, nu prea bine consiliată, a deschis o acţiune în acest sens la Tribunalul Galaţi în aprilie 2019, dosar 1548/121/2019-partaj judiciar succesoral. Săptămâna trecută instanţa s-a pronunţat, stabilind că, juridic, competenţa de soluţionare aparţine Judecătoriei Galaţi, deci va mai dura mult şi bine până se va pronunţa instanţa în acest sens. Se pare că aşa-zisele „nurori”, moldovencele de peste Prut, trei la număr, cele care au 8 (opt) copii cu răposatul Cătălin, n-o lasă pe bunica Doina să-şi petreacă în linişte anii bătrâneţii şi o atacă şi la testamentul lăsat de fiul ei. Dosarul înregistrat sub nr. 7512/233/2018 la Judecatoria Galaţi a fost declinat la Tribunalul Galaţi, Secţia litigii, secţie care la rândul ei şi-a declinat competenţa în favoarea Secţiei Civile, dosar 7512/233/2018* Tribunalul Galaţi, ce are ca obiect: alte cereri – revocare testament. Instanţa a stabilit în sfârşit termen de judecată pentru 9 septembrie 2019, punându-le pe reclamante, cele trei moldovence, să plătească o taxă de 109.799 lei ce urmează a fi achitată în 24 de rate, dar făcându-le favorul de a le scuti de plata sumei de 175.613 lei – diferenţă taxă. Vom vedea când şi cum se va sfârşi această telenovelă ce are un substrat gras, de multe milioane de euro.