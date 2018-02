Mereu, supremaţia în medicina gălăţeană, în orice perioade şi momente ale competiţiei profesionale, a dictat-o politicul, nu pregătirea, talentul, priceperea.

În cvasi-majoritatea lor, conducătorii instituţiilor sanitare de stat au fost plantaţi politic, alţii au căpătat titluri universitare tot politic, încât a devenit ruşinos să fii asistent, conferenţiar ori profesor la Facultatea de Medicină din Galaţi, cea aşezată de prof. univ. dr. şi decan, Aurel Nechita, pe cadavrul medicinei ambulatorii. Se pare că suntem singurul municipiu reşedinţă de judeţ care nu mai avem medicină de specialitate şi tratament în sistemul asigurărilor de stat, Policlinica Municipală devenind sediu de facultate medicinală.

Astăzi, mai nou, politicul a fost trecut în plan secund ca decident, cizma miliţienească impunându-şi talpa pe gâtul sănătăţii.

Nevasta lui Dobrea – ZEUS o mută pe Debita. Leafă, 124.000 lei pe an

Am uitat să vă spun că aceşti neprofesionişti care au călărit sistemul sanitar de stat, începând cu 1990, au acumulat averi imense, dar nu au investit în clinici private, în dotări şi aparatură, ci ca patronii: în vile şi limuzine de lux, funcţii şi demnităţi politice şi gagici.

De ani buni, Valentina-Alina Dobrea, nevastă de ZEUS – Marius Dobrea, eternalizat în funcţia de comandant al Poliţiei Municipale Galaţi, poziţie din care controlează tot prin cununaţi şi botezaţi, este directorul financiar-contabil al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. Gândul de mărire şi de un plus de mărire a venitului anual de vreo 20.000 de lei, nu aduce pace în imperiul familial al lui ZEUS, aşa că madam contabila se vrea manager peste vreo mie de suflete-salariale amestecate cu peste o mie de suflete-pacienţi zilnic. Şi e simplu de manageriat atâta timp cât în acest spital încă nedinamitat, incendiat şi arat, doar spirtul, vata şi manopera sunt asigurate, restul fiind în sarcina asiguraţilor şi aparţinătorilor, care cară de la borş, pepeni, perfuzoare şi medicamente, până la pempărşi, unguente, feşe şi… bani, că doar de aia e proful Dorel Firescu director medical politic!

Aşadar, sanipidisto-igienista Mihaela Debita, o fundamentalistă pesede, va fi (dacă nu o fi şi fost, când scriem acest articol) mutată (tot) politic directoreasă la Spitalul de Boli Infecţioase „Cuvioasa Parascheva” din bariera Traian, urmând să o înlocuiască pe dr. Miruna – Luminiţa Drăgănescu. În felul acesta, coloneleasa Dobrea Alina va sări de la o leafă anuală de 107.376 de lei, la 124.089 de lei, că atâta avea Debita. Plus că ea aduna şi 29.676 de lei, de ajungea la circa 154.000 de lei anual, şi de la Facultatea de Medicină.

Averea lui ZEUS este erodată de îndeletnicirea „Naşul SRL”!

Cum spuneam, madam Dobrea câştiga anual doar 107.376 de lei, urmând ca după ce o va înlocui pe Debita să ajungă la un câştig anual salarial de peste 124.000 de lei.

Averea familiei lui ZEUS nu e dată, însă, de bunuri mobile, imobile şi de bani ci de… INFLUENŢĂ, el botezând şi cununând strategic la toţi poliţiştii din poziţiile cheie ale IPJ Galaţi.

Famiglia are o viloaică la ţară, ca toţi „intelectualii” Galaţiului, în comuna Vânători, două VW Pasat şi Tiguan, un Ford Ranger, o leafă (net) de 77.977 lei/an şi, normal, un debit contractat în 2007 şi scadent în 2027, de 80.000 de euro.

Ehei, iar funcţiile în Spitalul Judeţean sunt împărţite de Fotea & Mărgărit…, ca şi la Boli Infecţioase.

Infecţioasele e groapa cu lei, Psihiatria e militarizată!

Siteul Spitalului de Boli Infecţioase „Cuvioasa Parascheva” Galaţi este înţepenit la anul 2015. Aici figurează ca director dr. Miruna-Luminiţa Drăgănescu şi ca economist Angelica Costin. Veniturile lor anuale, din salarii, sar uşor peste 70.000 de lei, deci am putea spune că madam Debita este mutată… disciplinar!

În schimb, la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”, conducerea a fost deja întărită, căci lângă managerul Doina-Zizi Sandu a venit şi braţul armat al soţului, fost şef birou la Poliţia Rutieră Galaţi. Din poziţia asta el câştiga o leafă anuală de 78.570 de lei, aproape egală cu a soaţei Zizi, care câştigă 78.975 de lei anual. Tânăr şi neliniştit, Marian Sandu nu putea sta departe de decizie şi bani, aşa că a plecat strategic în rezervă pentru a deveni supervaizăr în curtea Spitalului de Psihiatrie unde, se pare, până şi medicii au simţurile manageriale anesteziate cu… plegomazin, dacă o mai fi existând sub această denumire. În felul acesta, famiglia Sandu se alătură strategiei de control politico-miliţienesc a spitalelor care aparţin Consiliului Judeţului şi Consiliului Municipal şi are de unde îşi plăti debitul de 305.660 lei, contractat în 2015 şi scadent în 2038. Căci, atunci când ai cumpărat un apartament în 2004, de 80 mp în Galaţi, dă bine să cumperi şi unul de 68 mp în Bucureşti.

În ediţiile viitoare vom vorbi despre halul în care se fac averi din sănătate când nu eşti somitate decât când te asociezi cu hemoroizii pe autobuze, sau când înveseleşti morţii cu asistentul şef Marinică, la stabilimentul „Sub Pământ SRL”!