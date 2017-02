Sârba judiciară de la Tecuci fabrică un vinovat de serviciu

Spre finele anului 2015, atât în Impact-est cât şi în România liberă şi Adevărul, a apărut o serie de articole referitoare la un accident rutier soldat cu decesul a două persoane, eveniment nefast petrecut pe centura municipiului Tecuci, aproape de staţia Lukoil. (Cele două episoade pot fi găsite în arhiva electronică a Impact-est, dând căutare „Bogdan Banu”, de pildă).

Întrucât de atunci au apărut elemente noi în legătură cu acest accident rutier în care petentul presei locale şi centrale, Bogdan Banu, a fost transformat în vinovatul de serviciu, încasând o pedeapsă de trei ani, revenim şi noi asupra subiectului. Mai ales că sunt suspiciuni asupra faptului că organele judiciare, parchetul şi instanţa de fond, nu au fost curioase să afle adevărul, fabricarea vinovatului de serviciu aducându-le la suficienţa datoriei împlinite.

Petenţii, Bogdan Banu şi Ion Banu, tatăl acestuia, sunt speriaţi şi disperaţi din cauză că de când îşi caută dreptatea susţinută cu probe, care creează un adevăr diferit de cel al organelor judiciare, asupra tuturor firmelor care le aparţin şi sunt legate de Agromec SA Berheci se fac presiuni economice fantastice, menite să le falimenteze, grupul infracţional constituit în acest scop având, în opinia lor, strânsă legătură de rudenie cu personaje din lumea judiciară a Tecuciului, aceleaşi care au preferat un… adevăr comod, ca să nu-l numim mincinos, …fie şi prin omisiunea unor probe ignorate… cu tendinţă.

Cine vrea adevăr pe pâine, îi luăm pâinea!

Vă reamintim că în data de 13.07.2010, pe centura municipiului Tecuci a avut loc un accident rutier în urma căruia au murit două persoane. Vinovatul de serviciu, Bogdan Banu, a fost acuzat de săvârşirea infracţiunii de omor din culpă iar pe parcursul cercetării (2010-2013) a stat încarcerat 85 de zile, procurorul de caz solicitând o condamnare la 18 ani de puşcărie. În urma apărării şi a probelor administrate, precum şi a indiciilor care demonstrau că nu Bogdan Banu este autorul accidentului, „vigilentul” procuror a virat brusc spre adevărul rezultat din probe şi a cerut primei instanţe aplicarea unei pedepse cu suspendare. Dar, cum cineva, adică ALTCINEVA trebuia să poarte vina, B.B. a efectuat o pedeapsă de 3 ani şi are de ispăşit şi o perioadă de 8 ani de încercare (nu are voie să conducă autovehicule).

Neam de LIPANI, alde Banu se încăpăţânează de atunci să demonstreze că sistemul judiciar s-a aflat în eroare, ca să fim blânzi în exprimare, şi că autorul accidentului nu este B. Banu, demers care le-a determinat pe cele circa 18 persoane implicate în sârbă să reacţioneze constant şi dur asupra grupului de firme Agromec Berheci, încercând să le aducă la sapă de cauciuc, scopul fiind acel de a-i cuminţi pe-alde NEA ADEVĂR.

Adică, ce vreţi voi, mă, alde neam de LIPAN?, adevăr pe pâine, păi atunci vă luăm pâinea, mă, că în hora noastră suntem cam toţi care contează, încât să vă facem şi la buzunare, nu doar la adevărul judiciar!

Gura comisarului Balcan, adevăr grăieşte!

Au trecut mai bine de şase ani de la nenorocirea care a creat o altă nenorocire şi demersurile petenţilor noştri nu au încetat, căci adevărul nu poate fi ocolit, nici miliţieneşte, nici procurăreşte, nici cu mulţi bani şi nici judecătoreşte.

La începutul anului acesta, plângerile lor au ajuns la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), la DNA – Structura Centrală şi Teritorială Galaţi, precum şi la Procurorul General al României. Aici trebuie să dăm ceasul înapoi, la anul 2015, când DNA-ST Galaţi, prin procurorul de caz D.I. dispune clasarea plângerii formulată în 24.08.2015 de către Bogdan Banu, ca fiind nefondată sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de corupţie.

Plângerea fusese formulată împotriva comisarului Florin Balcan, care în anul producerii accidentului era şeful Poliţiei Municipiului Tecuci, precum şi împotriva poliţiştilor din Tecuci şi Galaţi care au cercetat la faţa locului împrejurările în care s-a produs accidentul.

Revenim şi arătăm că aceeaşi doamnă procuror a DNA-ST Galaţi, Dorina Ivaşcu, DISPUNE la punctul 2 că înaintează plângerea la Parchetul Judecătoriei Tecuci pentru a efectua verificări legate de infracţiunea de abuz în serviciu. Or, doamna s-a aflat într-o gravă eroare de formă, căci, având în vedere gradul şi funcţia lui Florin Balcan, acesta nu putea fi cercetat decât de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi. Din această cauză, „LIPANII” noştri sunt nevoiţi să o ia de la capăt.

Suntem în 31.03.2016, când Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, magistrat Didina Dănăilă, primeşte o castană fierbinte numită Ordinul nr. 387 al P.G. al PÎCCJ. În Ordonanţa de preluarea cauzei privind plângerea împotriva comisarului Florin Balcan, doamna D. Dănăilă DISPUNE preluarea dosarului nr. 1107/P/2016 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, în vederea efectuării urmăririi penale. Procurorul de caz dispune, în 05.04.2016, începerea urmăririi penale „in rem”, sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu. Persoana vătămată, Bogdan Banu, a solicitat efectuarea cercetărilor împotriva comisarului de poliţie Florin Balcan, pentru „comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu, complicitate şi instigare la comiterea unei infracţiuni”, întrucât a constatat că Fl. Balcan, în calitate de şef al Poliţiei Tecuci, a coordonat, monitorizat şi influenţat modul în care şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu agenţii de poliţie, care au luat parte la cercetarea accidentului rutier, se mai arată în constatarea procurorului de caz de la PC Ap. Galaţi.

Care agenţi n-aveau atribuţii legale, dixit Balcan!

Avem în faţă declaraţia FĂPTUITORULUI Florin Balcan, datată 25.04.2016. Haideţi să vedem cum îşi dă dom’ Balcan singuri şuturi în profesionalismul cu care s-a implicat în sârba judiciară de la Tecuci. Şi gura sa adevăr grăieşte, fix aşa:

„Am verificat competenţa structurii de poliţie care trebuia să efectueze cercetările şi am constatat faptul că era de competenţa Serviciului Rutier Galaţi, conform ordinului intern al IGPR.

Prin urmare, i-am spus ofiţerului de serviciu să anunţe urgent echipa de intervenţie a Serviciului Rutier Galaţi, care să se deplaseze la faţa locului împreună cu un criminalist din cadrul Poliţiei Municipiului Tecuci”.

Mda! Ce ordin al IGPR?! Noi, poliţaii din subordinea comandantului Balcan ne băgăm, că la mijloc e colegul nostru, agentul şef Ionel Ferţu, pe care tatăl lui, Sandu Ferţu, implicat în accidentul rutier, l-a sunat ca pe 112, dar fiindcă nu vedea noaptea, fără ochelari, l-a rugat pe martorul Marius-Gabriel Nechita să-i formeze numărul…

Călcând cu incompetenţă peste competenţele pe care nu le aveau, cei trei poliţişti, în frunte cu agentul Radu Iacomi, s-au făcut echipaj şi, ajunşi la locul accidentului, au avut ca „singură grijă” să-l îndepărteze pe martorul principal de la locul accidentului. Desigur, „procesul verbal de la faţa locului” a fost întocmit de către poliţiştii de la rutieră Galaţi, fix în sediul Poliţiei Municipiului Tecuci, la „faţa locului” comandantului Balcan!

De altfel, din procesul verbal de la faţa altui loc, echipajul de la Galaţi a făcut o droaie de omisiuni: nemenţionarea prezenţei tirului parcat la locul accidentului, a dubiilor legate de maşina lui Sandu Ferţu (poate alta, când a sosit echipajul de la Galaţi), nemenţionarea şi justificarea prezenţei învăţătorului Ovidiu în maşina caruia se hodinea Sandu Ferţu… Iar poliţiştii din subordinea comisarului Balcan îşi continuă şirul intervenţiilor… agresive în acest caz parcă fără de sfârşit.

Încât singura miză este aflarea ADEVĂRULUI, promitem să revenim.