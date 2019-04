Scandal monstru: Vărsarea DGA în DGIPI va inflama UE care a finanţat înfiinţarea DGA

Gata, a fost declanşat asaltul final pentru preluarea controlului absolut asupra Direcţiei Generale Anticorupţie! Iar seria noastră de dezvăluiri din ultima vreme a fost pe deplin confirmată chiar de către Carmen Dan, ministrul de Interne având o ieşire fără precedent la ”şedinţa solemnă” pentru instalarea vicepreşedintelui UNPR – Ilfov, Lucian Diniţă, drept primul său consilier. Astfel că, probabil vădit marcată şi de situaţia personală cu adevărat dramatică şi pe deplin de înţeles de altfel cu care se confruntă în ultimele zile, Carmen Dan a dat un ultimatum pentru ”reorganizarea” Direcţiei Generale Anticorupţie! Iar termenul limită de doar 48 de ore acordat nu are cum să fie respectat – nici măcar dacă acest lucru ar fi legal!

Iar faptul că singura explicaţie dată pentru declanşarea acestei operaţiuni ”blitzkrieg” a fost o presupusă ”suprapunere de atribuţii cu o altă structură” din cadrul MAI nu face decât să confirme pe deplin planul devoalat în ”Naţional” de preluare a controlului DGA şi ”absorbţia” ulterioară a structurii în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă. Adică planul atotinfluentului la această oră, Rareş Văduva, de a uni cele două structuri sub conducerea sa, ”pe persoană fizică”, astfel încât să aibă şi ”pâinea” informativă, dar şi ”cuţitul” anchetelor penale! Şi chiar dacă nu mai are rost să ne mire că Rareş Văduva a reuşit să o convingă pe Carmen Dan să poarte ea acest război pentru el este totuşi ciudat că nimeni, dar absolut nimeni dintre consilierii mai mult sau mai puţin de taină ai ”blondei de la Interne” nu au avertizat-o pe aceasta cu privire la ”updatarea” poziţiei în fata guvernanţilor a actualului adjunct al ”Doi ş’ un sfert”. Mai ales că, având oricum sfetnici de ”next level”, Liviu Dragnea însuşi urmăreşte mai nou, cu maxim interes, pista racordării lui Rareş Văduva direct la … Mihai Tudose. Fostul premier care dincolo de propriul război al orgoliilor se pare că a reuşit şi el, aidoma lui Gabriel Oprea, să penetreze direct la vârful MAI!

Doar că, după acapararea fie şi parţială a ”Doi ş’ un sfert”, noua încercare a lui Rareş Văduva de a scoate ”castanele fierbinţi” de la DGA cu mâinile ministrului va fi mult mai grea şi mai riscantă decât îşi închipuie Carmen Dan. Cea care nici măcar acum nu are habar că şi-a pus tot ministerul în cap pentru ”prietenii” lui Liviu Dragnea, Gabriel Oprea şi Mihai Tudose…

Ultimatum de 48 de ore!

După ce DGA a ieşit cu capul sus şi mai mult decât onorabil la recenta şedinţă de bilanţ, unde chiar conducerea MAI a avut numai cuvinte de apreciere, iată că peste noapte Carmen Dan s-a sucit. Şi dincolo de ”decapările” cerute pe obişnuitele canale neoficiale, ministrul de Interne s-a hazardat în a cere în plină şedinţă de implantare a uneperistului Diniţă la butoanele MAI, ”reorganizarea DGA până vineri”!!! Bineînţeles, ”stăpânul căsuţelor”, Valentin Melnic, având deja pregătit un plan de rezervă pe care să-l scoată din ”mapa” pe care şi-a însuşit-o din mâinile adevăratului secretar general al MAI, Mihail Ivănescu.

”Frăţia Blondei”, disperată!

Iar cum atacul de tip raider este deja pe faţă de acum, nu putem decât aprecia ingeniozitatea operativă a lui Rareş Văduva, cel care coordonează preluarea ostilă a structurii anticorupţie a MAI prin chiar intermediul neştiutorului ministru de Interne. Însă dincolo de tulburarea şi mai abitir a apelor oricum agitate din ministere, cei din ”Frăţia Blondei” nu prea au cum să obţină altceva în plus. Pentru că dacă ar avea şi alţi consilieri în afară unora de ”calibrul” lui Riciu, Nezir sau Diniţă, poate că ministrul ar şti că înfiinţarea şi implicit desfăşurarea captivităţii DGA a survenit în urma unei directive europene şi cu alocări bugetare importante din partea partenerilor externi. Iar deturnarea acestei structuri prin ”amputarea” atribuţiilor ofiţerilor anticorupţie va produce cu siguranţă un scandal internaţional monstru. Aşa că, în ciuda presiunii puse de avansarea rapidă a anchetelor ”bombă” aflate în plină desfăşurare acolo, ministrul de Interne ar trebui să se gândească bine dacă merită un asemenea nou risc imens de imagine pentru PSD. Mai ales că la mijloc este vorba doar de satisfacerea ”poftei” de răzbunare a lui Mihai Tudose, cel care astfel ar împuşca doi iepuri dintr-o lovitură…