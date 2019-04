Despre faptele procurorului şef al DNA-ST Galaţi am scris zeci de pagini în Impact-est. Arătam atunci, încă de prin 2010, că Gheorghe Ivan nu este un cavaler al luptei anticorupţie, cum lăsase să se înţeleagă din primele dosare instrumentate la debutul mandatului său. Încet-încet se simţea în felul în care îşi exercita funcţia de procuror şef al DNA-ST Galaţi, prin care călărea, inclusiv sistemul judiciar, trei judeţe, că el îşi doreşte controlul total, prin controlul abuziv şi nelegal al judecătorilor şi procurorilor. Sigur, este o zonă predispusă la corupţie, căci magistraţii exercită una dintre cele trei Puteri ale statului: pe cea Judecătorească. Dar, de aici şi până în a-i transforma în butoane pe procurori şi pe judecători, ascultându-le la grămadă convorbirile telefonice, este deja prea mult într-un sistem democratic.

Iar pentru a mi se închide gura mie, lui Gelu Ciorici, în anul 2014, mi s-a dictat o sancţiune dură, una dintre cele mai dure date unui ziarist acuzat pentru un delict de presă. Celebra Justiţie din Ploieşti, judeţul Prahova, m-a sancţionat atunci cu 80.000 de lei noi, pentru ca o judecătoare a Curţii de Apel Galaţi să îşi spele cu ei obrazul… Şi cu cât şi-a mai pus şi vajnicul executor judecătoresc, s-a făcut de un miliard de lei vechi, sumă care i-ar hâţâna şi pe cei cu bani, inclusiv pe ei. Spusesem doar că acea judecătoare despre care am presupus că are un dosar la DNA-ST Galaţi, adică Ivan, trebuia să se abţină să judece într-un dosar în care DNA era parte, încât să nu existe suspiciunea că ar putea fi acuzată că s-a comportat ca un buton la comanda lui Gh. Ivan.

Acum vin şi confirmările uluitoare, iar eu mă consider şi acum, ca şi atunci, o victimă a SISTEMULUI.

Şeful Inspecţiei Judiciare declară: între 2014 – 2018 au existat 1443 de dosare care i-au vizat pe magistraţi

Acum avem confirmările chiar de la cei care sunt numiţi să verifice abuzurile procurorilor şi judecătorilor.

Numai între 2014 şi 2018, conform acestor surse, prin gura lui Lucian Netejoru, şeful interimar al Inpecţiei Judiciare, aflăm că în perioada amintită au existat 1443 de dosare ale DNA în care au fost vizaţi 1962 de judecători şi 945 de procurori, cifrele, conform sursei, putând fi corectate în jos sau în sus. În raportul întocmit de către inspectorii judiciari, care au vizat doar activitatea Structurii Centrale a DNA, se arată că pe lângă judecători şi procurori au fost vizaţi judecători ai Curţii Constituţionale a României, precum şi foşti membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cu tot cu inspectorii judiciari care controlau şi propuneau măsuri asupra activităţii procurorilor şi judecătorilor împotriva cărora se făceau plângeri de către justiţiabili.

Procurorii DNA nu s-au mulţumit doar cu măsura ascultării telefoanelor, ci au apelat şi la măsuri de supraveghere şi filaj, încât au dus esenţiala importanţă pentru care a fost creată DNA în derizoriu, aşa cum a făcut în judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea, Gh. Ivan şi ofiţerii săi judiciarişti cu care a venit la pachet din Brăila. Ei, dar ce contează legea, legalitatea şi moralitatea pentru procurori ca Mihaela Agheniţei şi Ivan? Ea a fost dată afară din DNA-ST Galaţi pentru imoralitate, dar a rămas un munte de exemplu pentru studenţii cărora le predă dreptul. Iar pentru Gh. Ivan, fugit la timp din DNA la documentare prin demisolurile Parchetului General, nu s-a mai pus hărţuirea sexuală a grefierei, faptă pentru care a fost acuzat public şi din cauza căreia a şi părăsit la milimetru funcţia, ci rămânerea ca profesor de drept la Universitatea de stat ”Dunărea de Jos” Galaţi, poziţie din care emite pretenţia de a deveni chiar decan al Facultăţii de Drept a acestei universităţi.

Şi preconizăm că are şanse reale să îşi atingă ţelul de mărire, căci profesorii, membri ai Senatului UDJ, îi sunt obedienţi (mulţi dintre ei), atâta timp cât prof. univ. dr. Iulian Georgescu, preşedinte al Senatului, are şanse să devină rector al UDJ.

