Luna iunie a adus o surpriză, nu pentru copiii acestei ţări, ci pentru cetăţenii majori, iar aceasta constă în publicarea pe site-ul ANAF a aşa zisei „liste a ruşinii”, lista celor ce datorează sume mari la bugetul de stat, şi nu numai, la data de 31 martie 2018. Această listă, publicată pe 7 iunie, cuprinde 11.131 de persoane ce figurează cu obligaţii restante la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la cel al asigurărilor de sănătate. Criteriul avut în vedere la publicarea datornicilor a fost acela ca sumele să fie mai mari de 15.000 de lei iar restanţele să fi fost cumulate în ultimii cinci ani. Sumele restante sunt estimate la vreo 14-15 miliarde de lei, conform afirmaţiilor acestei instituţii condusă de Ionuţ Mişa. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, s-a considerat un partizan al publicării acestei liste cu datornici, considerând că este imperios necesar să se recupereze aceste sume, ca singură soluţie pentru menţinerea deficitului bugetar sub 3% în 2018. Surpriza publicării a fost pentru unii neplăcută, dar pentru foarte mulţi a fost mai degrabă plăcută. Cum am ajuns la această concluzie? Destul de simplu. Surpriza neplăcută a fost pentru cei ce s-au văzut mediatizaţi în această listă, iar plăcută a fost pentru un număr foarte mare de persoane care pur şi simplu nu figurează pe această listă şi cam ştiu ei ce datorează şi de când. Asta cu bucuria şi plăcerea vizează în primul rând pe datornicii noştri la care am făcut referire acum vreo două săptămâni şi care nu figurează în listă. La această concluzie am ajuns după ce am văzut lista, am adunat un pic, am comparat puţin şi am observat că aceia la care făcusem referire în ediţia din 25 mai 2018 a ziarului nostru nu prea mai apar pe „lista lui ruşinică”. Să fi plătit acele persoane sumele uriaşe datorate dintr-un exces tardiv de jenă faţă de apaiţia articolului, sau cumva spiritul civic s-a stârnit în ei? Nu prea credem nici una, nici alta. Ceva este, nu prea ştim ce, dar ne demonstrează că ceva nu este în regulă cu această listă. Ar fi foarte bine ca numărul de datornici persoane fizice cu sume mai mari de 15.000 de lei să fie de doar 11.131, cum ne anunţă ANAF-ul. Este suficient să lecturezi această listă şi poţi sesiza că dacă aduni sumele din listă nu prea se ajunge la suma anunţată, de vreo 14-15 miliarde. Ar mai fi o chestiune interesantă de aflat de la această instituţie, ba chiar mai multe: ce sume sunt datorate de contribuabilii persoane fizice la un moment de referinţă dat, ce sume sunt curente şi ce sume sunt restante? Asta ne-ar da şi nouă, contribuabililor „de bine”, o imagine mai clară a situaţiei paralelor din astă ţară.

Bombă fâsâită de la guvern: uite lista, nu mai e lista

Conform unei surse oficiale citată de Antena 3, guvernul ar vrea să renunţe la „lista ruşinii”. Decizia, care are undă verde din partea premierului, va rezolva problemele legate de intrarea în vigoare a noului regulament european pentru protecţia datelor.

Zic unii că cei 11.131 de români ce apar pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu numele, localitatea de domiciliu şi cuantumul datoriei nu prea ar fi protejaţi în privinţa datelor cu caracter personal. Care or fi datele cu caracter personal ce trebuiesc protejate nu ştim. De fapt, în listă figurează nişte nume în ordine alfabetică, din care în marea majoritate nici nu poţi să ştii din ce judeţ sunt, punctele de reper fiind nişte nume de oraşe şi sate despre care n-a auzit nimeni, şi ca atare nu prea ştim care ar fi protecţia ce trebuie asigurată. Un coleg mai hâtru spunea că-i periculos să afle careva că datorezi o sumă mare de bani, ca nu cumva să vină vreun intrus să-ţi fure din datorie. Orice este posibil în această ţară. Tindem să credem că guvernanţii consideră că ar fi mai bine să nu ştim nimic, sau să ştim doar ce vor ei să ne spună. Ce ne interesează pe noi ce sume sunt de încasat de la contribuabilii persoane juridice sau persoane fizice? Ce trebuie să ştim ce restanţieri sunt şi ce sume datorează. Culmea ar fi să mai aflăm cine sunt persoanele de la care nu s-a recuperat nici un leu, sau cei de la care nu sunt posibilităţi de a se încasa vreun ban. Tupeul cel mare ar fi să mai şi aflăm cuantumul sumelor neâncasate la diverse momente de referinţă.

Ministrul Eugen Teodorovici poate fi un exemplu despre starea unor lucruri din ţara asta. Acum vreun an, când domnul Teodorovici era preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Senat, îl bombarda neîncetat pe ministrul de Finanţe de atunci să publice lista datornicilor, la acea dată, pe site-ul ministerului. Mai mult, era profund revoltat că statul are de dat ceva parale înapoi către anumiţi contribuabili şi că aia ar fi adevărata listă a ruşinii. Frumos gândea domnul Teodorovici la acea vreme despre datornici, liste şi multe altele, dar din greşeală aflarăm şi noi că domnul senator Teodorovici figura în martie 2016 pe lista ruşinii, cu „doar” 73.702 lei. Asta a fost situaţia, între timp unii au mai promovat, au alte responsabilităţi, viaţa merge înainte.

Întoarcere ca la Ploieşti

La scurt timp după publicarea listei datornicilor, cu ocazia unei vizite de lucru la Ploieşti, Eugen Teodorovici o întoarce „ca la Ploieşti” şi spune că „nu este de acord cu publicarea numelor celor cu datorii la ANAF, aceştia plătind penalităţi destul de mari”; domnul ministru devine chiar foarte dur şi precizează că: „Este o abordare de dinainte de ’89” şi că va avea o discuţie cu cei de la ANAF. Memorabilă grăirea domnului ministru şi merită s-o amintim:

„Eu am spus-o mereu că acele persoane plătesc faţă de stat penalităţi şi care sunt destul de mari şi nu cred că în România de astăzi, secolul XXI, noi mai trebuie să avem astfel de liste ca să vedem că celălalt… Cred că lista ruşinii este lista statului faţă de cei cărora statul are să le dea bani. Aia e principala noastră preocupare, desigur să şi aducem bani de la cei care sunt datori la stat, dar nu sunt de acord cu o astfel de abordare în a prezenta în mod public să ştim că ce?

Să vedem că vecinul are de plătit! Statul ştie ce are de primit, ştie cu cât penalizează acel contribuabil şi e obligat să recupereze. Simplu!”, a spus atunci ministrul Finanţelor.

Simplu o fi, domnule ministru, dar noi vrem să ştim ceva mai multe, că ăia de bună credinţă rup treptele instituţiei când trebuie să plătească datoriile la stat şi asta pentru o reducere de vreo 30-40 de lei. Cei din lista ruşinii nu s-au îngrămădit şi nu se vor îngrămădi vreodată la plata datoriilor. Ei au altă mentalitate. Ce, datoriile nu sunt pentru oameni? Cu cât sunt mai mari, cu atât mai bine, nu le mai plăteşti niciodată! Asta zic mulţi dintre ei şi, culmea, se ţin de cuvânt. Aceştia ne salută din mersul unor maşini bengoase de zeci şi sute de mii de euro, locuiesc în vile super şi aşa mai departe. Au ei grijă ca Fiscul să nu-i atingă. Dacă nu ştiu ăştia, „prostimea”, cam ce parale datorează, foarte bine. Cu Fiscul se descurcă într-un fel sau altul. Şi uite-aşa, Fiscul ne-a divizat pe noi, plătitorii de impozite, în două categorii despre care vom mai scrie. Despre noi, gălăţenii şi datornicii noştri, ştiuţi şi neştiuţi, într-un număr viitor, cu constatări foarte interesante pentru cei ce fac legea. Lege care trebuie musai schimbată. Vom vedea cum stau treburile şi cu ceilalţi, contribuabilii persoane juridice. Acolo beleaua e mult mai mare. Pentru unii! Vom continua.