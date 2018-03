În Raportul de Control al Camerei de Conturi a judeţului Galaţi, nr. 2957 din 12.12.2013 găsim o parte dintre carenţele manageriale şi educaţionale – din şcoală şi din familie –ale penelistului Constantin-Gelu Tacea. Numit politic ca manager al SC Cons Management Parc de Soft SRL Galaţi, de către tătucă-su V.P. Dobre şi parteneră-su de afaceri M.R. Cristea, Costică Tacea nu a fost capabil în primul an de călărire a societăţii să ţină măcar găleata sub robinetul din care curgeau chiriile firmelor care activau aici.

Dar, când crezi că ai spatele politic asigurat de către penele&pesede, şi mai eşti şi neam cu statuia libertăţii, manageriezi banul public în toată spendoarea incapacităţilor tale educaţionale.

Mai nou, Costică Tacea s-a cam săturat de Dobre şi s-a refugiat să facă ceaiuri şi cafele pe la ALDE alţii, prin fostul bar de la fostul Olimpic.

Tacea s-a dovedit incapabil şi la capra podului

Orice prost, orice nătărău se pricepea să strângă bănuţii drept taxă, pe vremuri, la capra podului, când nu se plătea electronic sau la ghişeu, ca acum. Dar iote că Costică Tacea a dovedit contrariul, dându-ne de înţeles că există, bre, asudare şi când priveşti cum curge apa de la robinet în cadă, adică din adunat chiriile şi de dat patru salarii, plus al lui, că utilităţile către Navrom Centrul de Afaceri Galaţi, proprietarul clădirii administrată de SC Cons Management Parc de Soft Galaţi, le – a plătit din banii noştri Consiliului Local Municipal şi Consiliul Judeţului Galaţi.

C. Tacea a fost numit director general aici începând cu 01.01.2012, unde a STAT până în 01.08.2014, când a plecat prin preaviz.

Ne-munca lui se limita la a-i număra zilnic pe cei patru subordonaţi, să adune banii din chirii şi să-şi plătească salariile, că utilităţile oricum nu le-a plătit în 2012, ducând la sapă de cauciuc proprietarul clădirii Parc de Soft.

Grav este că politrucii din CJG – şi a CLM au aprobat, la propunerea unora ca N. Bacalbaşa, preşedinte CJG, şi Marius Stan, primar, o aşa zisă majorare de capital la SC Cons Management Parc de Soft a câte 150.000 de lei. Total, 300.000 de lei, sumă numai bună de umplut, din banii tuturor, incompetenţele educaţionale şi profesionale ale Constantin Tacea.

Asupra acestui aspect dubios, conducerea Camerei de Conturi a judeţului Galaţi nu s-a pronunţat nici atunci şi nici acum, când directorul Mirela Marinescu are posibilitatea să se re-afirme profesional. Căci destinaţia acelei uriaşe sume, de circa 100.000 de USD, a fost deturnată.

În sfârşit, să revenim şi la Raportul Camerei de Conturi din care redăm, iată, un prim citat: „Din datele prezentate se constată scăderea în anul 2012 faţă de anul precedent a activelor imobilizate şi a celor circulante după cum urmează:

– activele imobilizate au scăzut cu 181.940 lei (2.982.498 lei în 2012 faţă de 3.164.438 lei în anul 2011) reprezentând amortizarea aferentă calculată în anul 2012

– activele circulante au scăzut cu 164.043 lei (229.878 lei în 2012 faţă de 393.921 lei în anul 2011) din cauza diminuării spaţiilor închiriate.

Potrivit bilantului contabil la 31.12.2012, datoriile entităţii sunt în sumă totală de 400.399 lei, cu 117.923 lei mai mari faţă de 31.12.2011, când acestea au fost în valoare de 282.476 lei (141,74% în 2012 fată de 2011).”

Iată că se poate să distrugi ce funcţionează când demontezi acel ceva numai ca să înţeleagă şi mintea ta cum funcţionează, dar mai ales DE CE funcţionează! Căci asta a făcut Tacea în primul lui an de director, mai ales că lumea îşi revenise din criza economică apărută în 2008-2009.

Din veniturile de peste un milion, un sfert se duceau în cinci salarii!

Este imposibil de conceput o astfel de ratare managerială. Cum draku să te duci în bot, să produci pierderi, când ai de cheltuit doar pentru salariul tău (uriaş, de ins cu spate de Victoraş Dobre şi Mircea Cristea, başca pesede), căci, repet, utilităţile le-a lăsat naibii în cârca proprietarului, cum fac boschetarii cu care te încurci închiriindu-le vreo garsonieră.

Deci, marea schemă pentru care a asudat aproape trei ani încheiaţi ilustrul manager competent pe criterii politice, era formată din următoarele profesii şi persoane: un contabil, o secretară (a marelui profesionist, că-i venise şi lui rândul să-i facă cineva cafea, precum el lui alde VPD şi MRC!), un şef serviciu marketing (serviciu format dintr-un singur post?!) şi un referent.

Acum vom apela iarăşi la citate din Raport, redând în facsimil „contul de profit şi pierdere”, precum şi analiza acestuia.

„Din analiza datelor înscrise mai sus se constată că societatea comercială a realizat în anul 2012 venituri totale în sumă de 1.036.598 lei, mai mici cu suma de 209.111 lei faţă de anul 2011 (83,21%), în timp ce cheltuielile totale au fost de 1.343.646 lei, mai mari cu suma de 99.098 lei faţă de anul 2011 (107,96%).

SC Cons Management Parc de Soft SRL a încheiat anul financiar 2012 cu pierdere în sumă de 306.881 lei, mai mare cu suma de 305.589 lei faţă de rezultatul financiar, respectiv pierderea cu care entitatea a încheiat anul 2011 (23752,39%).

Veniturile realizate în 2012 provin din:.

– 611.286 lei – venituri din activitatea de bază, (utilităţi servicii)

– 180.279 lei – venituri chirii spaţii

– 245.033 lei – alte venituri din exploatare

– 167 lei – venituri financiare

Cheltuielile realizate in 2012 provin din:

– 207.933 lei – cheltuieli materiale

– 241.912 lei – cheltuieli cu personalul (187.560-salarii brute+543.52 chelt.cu asig. plus prot.socială)

– 173.709 lei – cheltuieli cu amortizarea

– 8.981 lei – cheltuieli cu prime asigurare + protocol

– 277.314 lei – alte cheltuieli cu prestaţiile executate de terţi (reparaţii, telefon, internet, paza sediu, curatenie, salubritate, servicii bancare)

– 433.797 – chirii spaţii 3.227 mp”

În ediţia viitoare veţi observa, conform Raportului Camerei de Conturi, că Constantin Tacea era bun de ţinut în poala mă-sii de Victor-Paul Dobre, nu numit şi lăsat să administreze bani publici pe care i-a găurit cu circa 100.000 de euro, gaură pe care tot politrucii obedienţi BALANŢEI au acoperit-o cu alţi bani publici însumând circa 100.000 de dolari SUA.