Un TACEA, mai mereu atârnat de bani publici

Curiozitatea ne-a determinat să apelăm la „sfântul” GOOGLE pentru a ne actualiza baza de date privind faptele publice ale lui Constantin Tacea, întrucât, el, ca politician tânăr, prin poziţiile deţinute, poate influenţa viaţa prezentă şi viitoare a comunităţilor care depind de deciziile sale administrative şi politice.

Cea mai de top este funcţia de CONSILIER PERSONAL la Cabinetul secretarului de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Cristian Dima, lider judeţean şi naţional al ALDE, alianţă politică pe care C. Tacea o frecventează ca penelist (fost sau şi actual?). Experienţa care-l recomanda să consilieze personal un secretar de stat la un asemenea minister, este şi cea de fost manager al SC Cons Management Parc de Soft SRL Galaţi, unde acţionar este tot statul, prin CLM şi CJ Galaţi.

Documentele de audit emise în urma controalelor Camerei de Conturi a Judeţului Galaţi, au relevat lipsa performanţelor managerului Tacea în administrarea banului public, pentru care a fost plătit pentru primul an de mandat (2012) cu suma de 38.889 de lei.

În paralel, de pe atunci şi până prin zilele noastre, tatucă-su Victor Dobre şi văr-su, fost viceprimar Mircea Cristea, C. Tacea a primit indemnizaţie şi ca membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Primăriei, SC Administraţia Pieţelor Agroalimentare Galaţi. Pentru sinecura asta de partid şi de stat, Tacea declară că a primit şi primeşte anual 11.760 de lei (asta a fost în anul fiscal 2016).

În rest, şcoli private, moşteniri, Audi – Q7 şi BMW

Un ochi aruncat în declaraţia de avere (completare), dată în 7.06.2017, ca (!) consilier personal al unui secretar de stat, ne relevă că C. Tacea vorbeşte despre diverse moşteniri, şi în cote de trei optimi din întreguri sau din părţi.

Iată, în 2010 şi 2011 el moşteneşte 3/8 de la Tacea Marian şi Maria două suprafeţe de teren a câte 507 şi 696 mp în intravilanul comunei Luncaviţa (unde miroase a miere!), judeţul Tulcea. În 2010 cumpără aşa: teren în intravilanul Galaţiului de 136,13 mp şi o casă de 74,99 mp şi un BMW 525 D, fabricat în 2010 (dar s-a fost volatilizat Audi-ul Q7 din declaraţia de avere!).

În 15.05.2014 contractează un credit de 50.250 de lei, scadent în 2019, căci familia urma să primească 80.000 de lei noi de la un ziarist, şi i-a primit în 25 august, 2014.

Pe anul fiscal 2016, el a încasat ca jurist la SC Robbie One SRL Galaţi, 5.213 lei (slab plătit!), iar ca membru în CA al Administraţiei Pieţelor, 11.760 de lei. A, tot la capitolul moşteniri, trebuie să consemnăm şi 3/8 (în 2011) dintr-o casă de 53 mp la Luncaviţa, iar în 2005, tot 3/8, dintr-un apartament de 53,7 mp, în Galaţi.

În rest, Tacea a mai fost administrator (sau mai şi este!) la Koswan SRL, care deţine spălătoria auto de pe strada Movilei, achiziţionată de la finul lui MR Cristea, a mai fost administrator al Bazelor Sportive din cadrul Administraţiei Domeniului Public a Primăriei Galaţi, membru în CA a Serviciului Public Ecosal şi manager al firmei Getica Trade Internaţional, firmă de distribuţie a băuturilor alcoolice la supermaketuri şi care era patronată de ex-viceprimarul M.R. Cristea.

Mai spune C. Tacea că şi-a făcut studiile în învăţământul privat.