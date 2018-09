USR, excedent de aproape 600.000 lei

Ultimul extras al situaţiei financiare a Uniunii Scriitorilor din România, recunoscută ca fiind o asociaţie de utilitate publică, datează din anul fiscal 2016! Sigur că la mijloc poate fi şi o neglijenţă din partea celor care actualizează şi alimentează cu date siteul oficial al US din România. De ce am căutat datele financiare ale USR? Păi din două motive: 1. Pentru a afla cuantumul indemnizaţiei pe care o încasează un preşedinte de filială mică, aşa cum este cea denumită Filiala Sud-Est Galaţi, şi, 2. Pentru a afla de ce USR Filiala Sud-Est, prin preşedintele ei, Corneliu Antoniu, nu a făcut demersurile necesare pentru ca uniunea să susţină financiar costurile nedecontate de CNAS privind intervenţia pe cord deschis pe care a suferit-o în luna august scriitorul Dumitru Lupu, membru al Filialei Sud-Est a USR.

Şi aflăm, aici doar pe surse, că indemnizaţia unui preşedinte de astfel de filială, care a fost reales pentru că se pricepe să ţină non-stop lacătul pe uşa sediului filialei, este undeva spre 5.000 de lei!

Apoi că USR a încheiat anul financiar cu un excedent de 593.638 de lei. Din veniturile totale de 6.646.080 de lei, cheltuielile au fost de doar 6.052.442 de lei.

Şi atunci, de ce, măi conducere de uniune de breaslă l-ai lăsat pe Dumitru Lupu să apeleze la cheta publică pentru a-şi putea plăti valva care i-a fost transplantată la inimă? Înţelegeam asta dacă USR nu ar fi avut bani, dar iată că are ditai excedentul bugetar.

Poate ne răspund prietenii scriitori din Bucureşti, dacă din partea filialei Sud-Est Galaţi s-au făcut demersuri pe lângă conducerea USR pentru obţinerea vreunui sprijin financiar privitor la intervenţia chirurgicală pe cord deschis pe care a suferit-o membrul USR, Dumitru Lupu.