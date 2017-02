Valeriu Ardeleanu este, la cei 38 de ani ai săi, cel mai tânăr profesor universitar doctor din mediul academic românesc. Este specializat în chirurgie generală şi chirurgie plastică, estetică şi reconstructivă, dar are şi o supraspecializare în chirurgie oncologică. Este recunoscut ca medicul fără de arginţi, el abrogând pe bune (nu ca alde Dragnea&Co.!) şpaga în secţiile de chirurgie unde a profesat şi de unde a fost alungat de către gaşca celor care au acaparat atât sistemul sanitar de stat, cât şi pe cel universitar de stat. Este autor, până acum, a 24 de cărţi şi monografii, a peste o sută de articole şi comunicări ştiinţifice şi cu mai mult de 60 de participări la simpozioane şi conferinţe medicale naţionale şi internaţionale. Dar n-a avut noroc…politic, precum colegii săi îmbătrâniţi în rele, care au încălecat SISTEMUL MEDICAL, nu prin ştiinţă de carte şi prin abilităţi profesionale, ci prin apartenenţa la partidul politic în care nu cred dar care le face jocurile şi poftele. De aia prof. univ. dr. Valeriu Ardeleanu a fost alungat din marile secţii clinice de chirurgie ale Spitalului Clinic de Urgenţe „Sf. Apostol Andrei”, dominat de tot felul de …Fireşti…

Împins afară, nu doar din Chirurgie, ci şi din universitate

Prea tânăr şi prea talentat în profesiile pe care şi le-a ales şi în care a dobândit înalte competenţe, prin muncă asiduă, profesorul Valeriu Ardeleanu nu şi-a atras doar invidii profesionale fireşti, ci şi ura colegilor de medicină şi de mediu universitar. Şi pentru că nu semăna şi nu acceptă să semene cu ei în tarele profesionale, l-au alungat din clinicile de chirurgie pedeserizate prosteşte, precum şi din Facultatea de Medicină şi Farmacie, şi ea la fel de pedeserizată.

Aşa a ajuns să profeseze ca medic chirurg la Spitalul CFR, care are statut inferior unui spital clinic de urgenţe, chit că are competenţe în specializări la care un de-alde Bacalbaşa, Nechita, Firescu, Cristea şi alţi indivizi promovaţi la vârful medicinei şi în mediul universitar pe criterii create şi politizate de ei înşişi, nu au nici măcar capacitatea de a visa.

La un moment dat, obosit să mai lupte cu sistemul, a vrut să şi plece din Galaţiul acesta confiscat de tot felul de rataţi cu titluri şi competenţe politice…

Acum el a abandonat catedra de anatomie a Facultăţii de Medicină şi Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, al cărei titular devenise, intrând într-un concediu fără plată până la finele acestui an universitar. Cei din preajma sa, care ne-au relatat şicanele la care a fost supus acest tânăr profesionist, ne-au spus că totul a culminat cu faptul că la această facultate de medicină a fost organizată în toamna anului 2016, din dispoziţia lui Aurel Nechita, acest guru politic al F.M.F. Galaţi şi al sistemului de sănătate publică, o a patra sesiune de re-re-reexaminare a loazelor care nu stăpânesc nici măcar limba maternă, al cărei fond principal de cuvinte se limitează pentru ei la „mama, caca, papa, şi care vor să devină din nişte leneşi infirmieri, doctori şi doctorese de oameni…

Primele trei sesiuni de reexaminare a loazelor au fost aprobate legal de către rector, dar, prin spatele titularului de curs, care nu a avut habar despre asta, a fost creată o a patra sesiune de examinare prin care au fost promovaţi de comisia alcătuită din cadrele Chebac şi Voicu, pentru a trece de examenul de anatomie a prof. univ. dr. Valeriu Ardeleanu şi cei nouă studenţi care au fost prinşi copiind de către acesta.

Apreciat chiar de către cei pe care i-a picat!

Despre neregulile şi nelegalităţile de pe moşia numită Facultatea de Medicină şi Farmacie Galaţi, vom mai vorbi în ediţiile viitoare. Şi aici plagiatele suplinesc munca academică, harul şi dăruirea, modele facile care îi inspiră pe proprii studenţi. Până atunci vom reda în întregime postarea de pe pagina de facebook a profesorului Ardeleanu, atunci când a ales să nu se lase murdărit de nelegalităţi, preferând să plece temporar din activitatea didactică politizată în Republicuţa Galaţi. Iată şi postarea din 26 octombrie 2016:

„Mulţumesc pe această cale tuturor celor care mi-au trimis mesaje sau emailuri în semn de susţinere şi solidaritate referitoare la decizia mea de a întrerupe momentan activitatea didactică. Recunosc că nu mă aşteptam ca majoritatea mesajelor să vină chiar de la studenţii pe care i-am picat la examene. Recunosc că nu mă aşteptam ca părinţii ai căror copii nu au trecut de anatomie să îmi scrie şi să îmi spună că doar aşa mai învăţau copiii lor şi că acum nu mai au motivaţie. Motivaţia, însă, trebuie să o găsească în dorinţa lor de a practica această meserie, care implică şi dăruire, şi nu în frica de a nu pica un examen.

Întrucât nu reuşesc să vă răspund de fiecare dată la mesaje, vă mulţumesc pe această cale şi vă fac cunoscute următoarele precizări: dincolo de bârfe, faptele stau astfel: am solicitat dlui rector concediu fără plată până la finele acestui an calendaristic, cerere care a fost aprobată de domnul rector. În acest moment mă aflu în concediu fără plată. Motivul pentru care am făcut această solicitare a fost pe de o parte oboseala cronică acumulată, câteva proiecte pe care trebuie să le finalizez, dar nu în ultimul rând dorinţa de a îmi păstra în continuare coloana vertebrală. Nu pot accepta să trec la examene studenţi care nici măcar nu cunosc limba română, dar susţin un examen în limba română, sau studenţi care dau foile albe, sau pe care îi surprind copiind la examene. Şi nu voi accepta niciodată aceste lucruri. Ar însemna să îi umilesc şi să nu îi respect pe cei care învaţă şi iau acest examen prin valoare şi muncă. Pentru a construi o disciplină este nevoie de muncă, corectitudine şi dăruire. Am oferit toate acestea, iar pentru toţi studenţii respect. Respectul înseamnă printre altele corectitudine, corectitudinea unei examinări, chiar dacă asta înseamnă că cei care nu învaţă nu pot trece examenul. De altfel, asta este normalitatea, în opinia mea. Iar pentru cei care învaţă şi muncesc pentru a lua examenul de anatomie au respectul şi recunoştinţa mea.

Dacă cunoaşteţi o altă facultate în ţară unde se susţine examenul de anatomie de patru ori într-o sesiune, ultima examinare fără ca măcar titularul de curs să fie anunţat, vă rog să îmi spuneţi şi mie. Eu, personal, nu cunosc, iar procentul celor care pică la anatomie este în jur de 30% la mulţi colegi din ţară. Dacă cunoaşteţi vreo facultate unde studenţii sunt surprinşi copiind şi apoi primiţi în examen, de asemenea vă rog să îmi spuneţi. Atunci cum vor mai fi stimulaţi studenţii să înveţe? Când până la urma oricum trec cu diferite comisii de supra-supraexaminare?

În acest moment nu îmi doresc să continui activitatea didactică pentru că nu pot accepta compromisuri pe care le consider prea mari. Însă vă promit că vă voi anunţa public decizia mea finală.”

Vom reveni.