Zece la sută din Armata României este formată din generali. De cârpă, în majoritatea lor !

Cu indemnizaţiile lor speciale, halesc bugetul Armatei cu polonicul. De la popotă !

Avem o ţară încă întreagă şi încă normală. Ea rezistă, încă, la imbecilitate şi la imbecili. Desigur, noi nu am ştiut că ei sunt aşa, dacă nu s-ar fi cocoţat atâta de sus, ascunşi „supt” poala găştilor din listele de partid şi de STAT. Dar, conform titlului, aveam ceva cu vicierea fibrei acestei naţii, care este ARMATA. De fapt ea este fibra oricărei naţii, care nu a fost atomizată de tot felul de izmenari cu creierii în chiloţi. Cum, mă, ce OASTE regulată este aiasta, când din 40.000 de militari salariaţi, 3.000 de băşinoşi sunt purtători de „caşchete” cu frunză de stejar aurită, cu stele aurite şi cu vipuşcă roşie şi lată cam cât mintea acestor inşi fabricaţi artificial ? În ce lupte pentru apărarea teritoriului Patriei şi a locuitorilor ei s-au afirmat aceşti inşi, încât să fie clonaţi atâţia generali ? Practic, ar fi trebuit să fi avut măcar o mie de conflicte armate în ultimii 20 de ani, ca să fie nevoiţi ultimii trei preşedinţi ai Ţării să semneze atâtea şi atâtea decrete de înălţare în grad. Mulţi dintre aceşia au uzat masiv de relaţiile lor, de informaţiile lor, de banii lor, pentru a fi propuşi Preşedintelui (căci el semnează ca primarul astfel de decrete) pentru acordarea gradului de general. În acest mod ei şi-au amânat căderea la pensie din prăfuitul grad de colonel. Odată ajunşi generali, salariul se triplează, iar lăsarea la vatră se amână cu cel puţin zece ani. Sigur, generalii în retragere au o soldă, o pensie de peste 14.000 de lei. Majoritatea lor. Dar aceşti bani nu le mai folosesc la nimic. Armata României nu a avut nici un conflict armat la graniţele Ţării, sau în interiorul ei, în, să zicem, doar ultimii 30 de ani. Atunci pentru care fapte de arme, de strategii de războiu, de vitejie şi de jertfe, au fost sanctificaţi ca generali câte una sută bucăţi pe an ? Păi în teatrele de operaţiuni (mamăăă, ce-mi place noul limbaj de rumeguş !) aruncate ca din rachetele de la Deveselu, ei, ca militari, au fot mercenari. În Irak, în Afganistan… Păi dacă un militar detaşat în aceste zone de conflicte fabricate („lipa, lipa pe tavan/ faci război, mai scoţi un ban!”) primea salariu între 3.000 şi 5.000 de dolari, devine clar că un general de carton primea cel puţin triplu. Şi nu se băga el prin prăfălăul patrulărilor, prin câmpuri minate, nu tăticu, el cu carioca pe hărţi, căci majoritatea acestor astfel de generali sunt şi analfabeţi funcţional, care nu ştiu să transmită un mail, darămite să opereze pe hărţile furnizate din sateliţi. Despre aceştia ei au auzit numai din poantele lor cazone, gen…„Un te duci ?” „În pu.. cu satelitu !”.

Cam în acest hal de anormalitate suntem şi la categoria generali de armată. Iar în Afganistan ei au învăţat un mare nimic, dar foarte folositor lor: să devină talibani. Adică militari până întind copita. Păi dacă îi pui pe cei 40.000 de oşteni ai Armatei Ţării să alerge 200 de metri cu echipamentul pe ei, jumătate mor. Cât despre aplicarea aceluiaşi exerciţiu la generali, scăpăm de toţi până într-o sută de metri !

Revenim la talibani, dar mai ales la talibanism. Iată, generalul de catifea, ca să nu le mai zicem de cârpă sau de carton, nea Nicu CIUCĂ – premierul desemnat -, a slobozit-o prin partea de jos a corpului, unde mai are un cap ! Cică să i se dea un ARMISTIŢIU ! Ei, vedeţi ce înseamnă să aduci în politică un spirit de general cazon şi bine talibanit ? Se pre-schimbă, se înnoieşte cu ceva vechi limbaj de rumeguş… În acest mod stupid, moara politrucilor care nu are loc la guvernare a primit un fluviu cât Amazonul. Ăăăă, ne-ai nenorocit, guvern militar, politică militarizată, cazonă, asta-i pohta ce-a pohtit regele Iohannis. Iar regina Carmen nu a avut de adăugat, la fel de îţeleaptă ca şi regele consort, decât atât: „Noi aşa ne-am gândit”. Mă, vouă ar trebui să vă spună tot poporul, toată populimea, poanta cu golful, că tot a rămas el, poporul, GOL…fu.. mai bine !

Dar, totul pentru frontul inexistent, totul pentru Patria inexistentă !

A, ne prezentăm scuze, dacă este cazul, căci sigur au înţeles, acelor GENERALI CHEMAŢI să fie avansţi în gradul militar suprem, nu aduşi pe din dos de alţi generali, gen traficantul de influenţe Gabriel Oprea, căruia moartea agentului GIGINĂ nu i-a clintit nici un pixel din vopseaua de pe păr şi de pe mustăţi. C-aşa vrea vreo menopauzată cu ciocan, care ştie doar să jefuiască gazetarii. Amin !