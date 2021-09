Acadeaua de 50 de miliarde de lei a blocat spiţele guvernării

Ţara noastră este a lor. A politrucilor bolnavi de Putere şi de bani. Iar miza este acum o acadea de 50 de miliarde de lei ascunsă sub genericul Planul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) „Anghel Saligny”. Şi pentru ca această acadea să fie împărţită prieteneşte, nu frăţeşte, moţiunea USR plus AUR a fost pusă la afumătoare pentru două săptămâni. Că cică era râncedă de la semnături copiate după copii ! În acest timp, Iohannis & Cîţu & Ciolacu vor câştiga timp pentru: negocierea costurilor susţinerii unui guvern care sigur va deveni minoritar; încheierea alegerilor interne în penele, cu victoria lui Cîţu; depunerea unei moţiuni de cenzură de către pesede. Motivul ? Păi cum să susţină şi să mai şi voteze pesede o moţiune depusă de nişte alde puţă de arici, aliaţi în acest demers bezmetic cu un partid aflat la Putere, adică la guvernare, care dă şi vice – prim ministrul ? Noi, clamează pesede, suntem cel mai mare partid din Opoziţie şi din România. Deci suntem cei mai îndreptăţiţi, şi avem şi timp, să depunem moţiunea noastră de cenzură. Care, desigur, nu va trece, căci nu avem 234 de parlamentari. Fix de aia îi inflamăm acum pe userişti plus aur: ca să nu voteze moţiunea noastră, ca să rămână Guvernul Cîţu – remaniat de formă, să ne luăm partea leului din PNDL pentru primarii noştri majoritari în plan naţional, sau, poate, chiar să intrăm cu penele la guvernare, căci am mai fost. Căci vin (au venit) timpuri nimicitoare pentru 80 % dintre români. Şi de ce am deconta noi din energie şi din pâine sub toate formele lor ? Ne conservăm. Peneliştii vor deconta dezastrul şi se vor duce în alegeri (nici vorbă de anticipate) la un 12 – 15 %. Vom câştiga şi vom forma un guvern cu cine vrem, chiar şi cu AUR, căci românii sunt nervoşi şi vor vota ca Gică contra cu AUR – acest neo PPDD, dacă nu va apărea până în 2024 ALTCINEVA. Un partid naţionalist care-şi va zice PATRIOTIC, aşa cum începe să se mişte în Polonia şi în Ungaria, şi care va pune TALPĂ Uniunii Europene, pretxtând sau mimând că apără în acest fel fiinţa naţională şi conservarea identităţii acesteia.

UE urmează doar să constate, căci regulile ei financiare vor fi respectate, întrucât acei bani ne sunt necesari, mai ales că şi noi cotizăm la formarea acelui uriaş buget. Sigur, de azi, 6 septembrie, ora 15, 20, când scriu această analiză, este mai mult decât probabil ca realitatea să mă contrazică. Dar nu în esenţa afirmaţiilor de aici, ci în suprafaţa asta care ţine loc de guvernare, menită să ne ţină mintea şi atenţia ocupate şi deturnate.