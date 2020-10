Coana Presa, biciclista

Despre hibele şi bolile nevindecabile ale presei din Românica, indiferent de felul ei, scrisă, audio sau video, am scris de mai multe ori, recunoscând faptul că este coruptă şi/sau obedientă până la greaţă, şi asta vede toată lumea, că este liber şi nu-i un secret. Uneori, n-ai ce te face de câte o amărâtă de publicitate de provincie care trăieşte de azi pe mâine, iar redactorii se împrumută de bani pentru biletul de autobuz. Dar când vezi posturi de televiziune de primă mărime, care numai sărace nu se pot numi, dar care fac sluj în faţa patronului (unele), eludând realitatea crasă existentă la modul grosolan gen Antenele domnului profesor securist Dan Voiculescu, România TV a meşterului Ghiţă, care, atunci când trebuia să probeze ţoale vărgate, cu ajutorul prietenilor de hoţie (nu-i mai enumăr, se ştiu ei) a învăţat brusc limba sârbă, tot popor ortodox. Realitatea Plus (plus cât?) sau TVR, despre care se pot scrie „la greu”, sau, că mai sunt şi altele ca: B1TV sau chiar Digi 24, care pupă mâna sau orice găseşte prin preajmă, fie la jupânii din fruntea ţării, unii, fie la discreţii de la servicii, alţii.

Şi-acum să mă explic de ce mi s-a căşunat pe aceste mijloace de informare în masă. Păi, cum se poate explica măi domnilor tovarăşi, şi când spun asta mă refer la moderatorii de la B1TV, mai concret la Tudor Barbu, Răzvan Zanfir, Radu Buzoianu şi chiar Tudor Muşat, care în emisiunile pe care le moderează, probabil crezând că sunt originali, sau că emisiunile lor sunt privite doar de proşti, dau drumul la tot felul de porumbei verbali, proferează acuzaţii aiuristice, dau indicaţii la modul imperial, folosesc expresii care forţează intelectul, educaţia şi bunul simţ.

Asta, când este vorba de porunca de la guvern sau preşedinţie, situaţie în care, dacă or putea înregistra, învăţa pe dinafară, şi ar transmite-o proştilor ăstora din provincie, că doar nu-i vina lor ca nu-s bucureşteni, fără să priceapă că ce fac ei, guvernul, preşedintele, cu purtaţi mască, respectaţi distanţa, etc. (a nu se întelege că eu nu sunt de acord cu asta), dar faptul că lumea nu respectă în totalitate aceste indicaţii, se datorează tocmai acestor insistenţe ilogice şi necontrolate. Spun asta din cauză că, fie sunt minţiţi, fie sunt rupţi de realitate, repetă la nesfârşit nişte cuvinte goale de conţinut şi de sens, de parcă la indicaţiile lor preţioase, lumea nu se mai infecteză, sau nu mai „dă colţul”. Şi ca să nu se creadă că vorbesc (scriu) ca să mă aflu în treabă, voi veni cu un exemplu, mai mult decât edificator: În luna martie 2020, când se infectau 90-100 de indivizi pe zi, imediat s-au închis şcolile, restaurantele, unităţile economice şi oamenii în case. Acum, când se infectează mai mult de 2000 pe zi, (iar despre decese nu mai vorbesc) toate funcţionează la maximum.

În altă ordine de idei, priveam la emisiunea lui Tudor Barbu B1TV, intitulată „Se întâmplă acum”, şi am rămas oarecum nedumerit, stupefiat e cam mult spus, când am văzut moderatorul care a apărut pe sticlă cu o stare de inconfort maximă, iar sistemul nervos propriu îi colorase faţa cu un roşu-grena, proeminent, şi asta din cauză că, spunea domnia-sa, de ce vor pensionarii pensii mai mari, pentru că el are o nepoată, care încă nu vorbeşte (păcat, bunicul vorbeşte uneori prea mult), şi, tovarăşi, din cauza acestor nesătui, nepoata va trebui să plătească sine die.

Ei bine, domnule ziarist şi fost senator liberal, aceşti bătrâni care la viaţa lor au muncit 45-50 de ani, au nişte pensioare ruşinoase, care îi condamnă fie la foame, fie la moarte. Atâta timp cât au fost în câmpul muncii au decartat la stat, la fondul de pensii, o sumă de bani din salariile lor de mizerie. Unde sunt banii lor, întreb retoric, bineînţeles, pentru că n-au văzut zare de amploiat de patentat, care să apară public, sau pe sticlă, şi să explice acest lucru.

Iar Răzvan şi Radu, pe care îi asigur că nu îi bănuiesc de prostie, pentru că ar mai diminua gravitatea, şi care la revoluţie, sigur nu erau călare pe vreun tanc, trebuie să cunoască şi ei, că tot ce mai există în ţărişoara asta prăpădită (ce s-a prăduit, Dumnezeu cu mila) s-a realizat prin munca acestor pensionari, pe care ei îi blamează, şi le vine să turbeze că nu-i pot bate. Întrucât subiectul este extrem de generos, promit că voi reveni.

P.S.: Şi ca să nu fiu confundat, vă informez că, de fapt, sunt liberal structural, mai puţin PNL-ist. BRĂTIENIST, DA.